Wurzen

Helles Purpur, Türkis und Himmelblau lassen in Vorstadtlandschaften, Stillleben und Marktszenen heitere Unbeschwertheit aufkommen. Hans-Peter Hunds Frühwerk ist eine Überraschung. Rund 80 Gemälde gerieten seinem Galeristen im Spätsommer in die Hände. Ein grandioser Fund. Die allermeisten der Bilder waren nie gezeigt worden. Der Maler hat sie in den 60ern und 70ern in Wurzen geschaffen.

Bilder des Wurzener Malers Hans-Peter Hund. Die Stadt Wurzen erwirbt die Ölbilder und Aquarelle. Quelle: Schöppenthau, Birgit

Anzeige

Da klingt weniger das Grafik-Design-Studium in Potsdam nach, als die Nähe zu Westberlin. Dort sah Hund die Farbexplosionen der Fauves und der deutschen Expressionisten, begeisterten ihn Henry Matisse und Paula Modersohn-Becker, Marc Chagall und Georges Rouault. Die Intensität dieser Begegnungen muss für ihn unvergleichlich gewesen sein. Diese frühen Werke sind frappierende Zeugnisse einer hochkarätigen Begabung. Das mag Hund gewusst haben. „Er war sich seiner Sache sicher, hat sich künstlerisch nicht in Frage stellen müssen“, vermutet sein Galerist Jürgen M. Pietsch. Umso schwerer traf ihn die Ablehnung, die seiner Kunst entgegenschlug, als Kulturpolitik mit der Brechstange durchgesetzt wurde.

Menschliche Haltung und künstlerische Position

Hund suchte den Kontakt zu Meistern wie Otto Niemeyer-Holstein, Hans Jüchser, Curt Querner und Otto Griebel, die ihn in seiner menschlicher Haltung wie künstlerischer Position bestärkten. So fand er zu einer Reife, die Stillleben und Landschaften beispiellos zu melancholischen Botschaften der Vergänglichkeit verdichtete. Zwischen subtil nuancierten Erdtönen glühen in den exzellenten Gemälden und Aquarellen Flecken reiner Farben auf, entlädt sich stark empfundenes Naturerleben. Neue Schlaglichter wirft das Konvolut, das im nächsten Jahr in der Leipziger Galerie Akanthus ausgestellt wird, auch auf Hund als Porträtisten. Das Genre hat er, mehrschichtiger bearbeitet, als das mit den wunderbar psychologisierenden Bildnissen des Wurzener Straßenkehrers Wilhelm lange den Anschein hatte.

Bilder des Wurzener Malers Hans-Peter Hund. Die Stadt Wurzen erwirbt die Ölbilder und Aquarelle. Quelle: Schöppenthau, Birgit

Seit 1994 hat Hund kein Gemälde mehr geschaffen. In dieser Zeit entwickelte er sich als Freilichtmaler zum Aquarellisten von europäischem Rang. Seine Formate komprimierte Hund inzwischen auf die Größe einer Postkarte. Ihrer Monumentalität tut das keinen Abbruch.

Späte Begegnung mit dem Sehnsuchtsland

Die späte Begegnung mit dem Sehnsuchtsland geriet gerade in ihrem unfreiwilligen Aufschub ins Alter zum Glücksfall. In hunderten Blättern trumpfte Hund mit der Aufhellung seiner Palette bis ins gleißendste Weiß auf.

Hans-Peter Hund: "Landschaft mit Heckenrosen" (1970, Öl auf Hartfaser). Quelle: Pietsch/akanthus galerie

Das ist ein Befreiungsschlag, mit dem er das schwermütig aufgeladene Komplementärpaar seiner mittleren Schaffensphase von Gelb und Violett hinter sich lässt und den Zenit seiner Aquarellmalerei erreicht. Während andere zur künstlerischen Selbstverwirklichung nach Italien aufbrechen konnten, hat Hund seinen Süden vor der Haustür gesucht: in stillen Gartenwinkeln, den Ranken wilden Weins, den Lichtwolken über den Flusswiesen, einem blühenden Hang, einem Blumenstück. In der Wurzener Umgebung fand der Maler die unspektakulären Motive, an denen er den Nuancenreichtum seiner Palette in Bildern ausspielen konnte, die von Kennern hoch geschätzt wurden.

Kleinkariert abgekanzelt

Die Vita von Hans-Peter Hund steht exemplarisch für einen Künstler, der sein Leben lang die Nähe zur Macht mied. Dafür hat er seinen Preis bezahlt – bis hin zu psychischen Krisen. In Berlin und Halle wurden Ausstellungen geschlossen, in der heimischen Provinz seine Gemälde kleinkariert abgekanzelt. Nicht nur in Wurzen tat man sich in schwer, seine Bilder mit einem sozialistisch geprägten Realismus in Einklang zu bringen. Museen hielten sich mit Ankäufen zurück. Besonders setzte es dem Künstler zu, dass ihm länger als ein Jahrzehnt Studienreisen ins westliche Ausland verweigert wurden.

"Aquarelle und Zeichnungen" heißt ganz bescheiden die neue Ausstellung vom bekannten Wurzener Kunstmaler Hans-Peter Hund). Quelle: Thomas Kube

All dies konnte Hund jedoch in seiner kompromisslosen Haltung nie anfechten. Das gilt auch für die späteren Jahre. „Das ausschließliche Maßnehmen am Westen ist das Schlimmste, was uns widerfahren ist. Diese Entmündigung ist umfassender und perfekter, als ich sie je in der DDR erlebt habe. Da gab es wahnsinnige Grenzen, aber mit meinen Bemühungen, nach meinem Gewissen zu handeln, war das Leben auch mit Chancen verbunden“ sagte der Maler 1994. Dazu steht er noch heute.

Inzwischen sind seine Arbeiten in allen renommierten Kunstsammlungen im Osten Deutschlands vertreten, Privatsammler pilgern in seine Ausstellungen. Und auch in Wurzen hat sich der Wind gedreht. Das Kulturhistorische Museum fand Mittel und Wege, allein in diesem Jahr 20 seiner Gemälde und Aquarelle anzukaufen. Am 26. Oktober wird der Wurzener Maler 80. s

Von Ingrid Leps