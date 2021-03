Leipzig

. Nur eines blieb über die Zeitläufte: An dieser Stelle in Lindenau sollten Menschen sich wohlfühlen. Schon vor gut 500 Jahren, als das erste Gasthaus aktenkundig wurde. Später, im Ausflugslokal des 19. Jahrhunderts, zu dem Leipzigs erster kleiner Zoo gehörte, das schon über einen Concert- und Ballsaal verfügte und als Gasthof „Drei Linden“ bekannt wurde. Hier ging man hin, um den lieben Gott einen guten Mann sein und es sich selbst wohlergehen zu lassen.

Konzert- und Ballsaal Drei Linden um 1900. Quelle: Archiv

Das sollte sich auch nicht ändern, als die Leipziger Brauerei C. W. Naumann vom Architekten Friedrich Otto Gerstenberger einen Festsaal bauen ließ. So kühn wie elegant eingebettet in die Wohn- und Geschäftsbebauung und an die damalige Frankfurter Straße geschmiegt, die heute Lützner Straße heißt. Ende 1912 wurde er eingeweiht, heute ist er das Domizil der zur Oper gehörenden Musikalischen Komödie. Deren rundum sanierte Wiedereröffnung wird derzeit nur noch von der Pandemie vereitelt. Die Bauleute sind fertig, womit ein jahrzehntealter Traum unmittelbar vor der Erfüllung steht.

Einst Platz für 1750 Amüsierwillige

Und doch: Wer die Bilder von einst sieht, vom prunkvoll ausgemalten Innenraum, vom säulengeschmückten Foyer, wer liest, dass der große Saal, in den nun wieder 640 Sessel eingebaut sind, einst 1750 Menschen Platz bot – weit mehr, als heute ins große Haus am Augustusplatz passen, den packt die Wehmut. Für mehr oder minder anspruchsvolle bürgerliche Unterhaltung stand dieser Festsaal. Auch, als er 1918 bereits zum prachtvollen Varieté mit 1250 Plätzen umgebaut wurde – immer noch mehr als heute in der Oper.

Das Haus Dreilinden Mitte der 20er Quelle: Archiv

Für diese bürgerliche Unterhaltung waren die letzten Jahre der Kaiser- wirklich die gute alte Zeit. Um ins Haus Drei Linden zu kommen, machte man sich fein, ließ die Bedrängnisse des Alltags vor der Tür, feierte voller Stolz den Erfolg der Bürgerstadt Leipzig. Die Grenze zwischen U und E war noch nicht gezogen. Was möglich war, war gut. Das galt für die Stahlbeton-Konstruktion der Tonnendecke über dem großen Saal, für die üppigen Malereien im „Pompejanischen Stil“, an denen die Zeitgenossen sich ergötzten. Diese Form von Architektur, in der der Schein des Details das Sein des Ganzen überlagert, Schönheit ganz naiv sich selbst feiern darf, ist in den Folgejahrzehnten in Verruf geraten. Mittlerweile allerdings hat sich der Wind gedreht, genießt auch der Historismus wieder eine gewisse Wertschätzung.

Interims-Heimat für die große Oper

Doch nun ist es zu spät. Spätestens als Weltkriegsbomben das Neue Theater am Augustusplatz in Schutt und Asche legten, war fürs Haus Drei Linden die Zeit der Selbstbestimmung vorbei. Nun zog die Oper nach Lindenau um. Zunächst provisorisch, dann auf Dauer. Als Not-Oper, die dem Musiktheater in Leipzig bis zur Fertigstellung des Neubaus am Karl-Marx-Platz im Jahr 1960 unter schwierigsten Bedingungen zur Heimat wurde.

Blick in den Innenraum des Varieté Drei Linden Quelle: Archiv

Natürlich war das Varieté baulich nicht vorbereitet auf die Herausforderungen, die einhergingen mit „Fidelio“ und „Rosenkavalier“, „Boris Godunow“ und „La Traviata“. Also wurde Anfang der 50er umgebaut – und der Architektur dabei der Garaus gemacht. Mit zum Teil guten Gründen. Die Akustik der Tonnendecke erwies sich als untauglich, also zog man 1952 eine Zwischendecke ein. Bei dieser Gelegenheit wurden Malereien verdeckt oder entfernt, ebenso der Figuren-Schmuck an der Fassade. Die Bühne wurde vergrößert, der Graben fürs Gewandhausorchester tiefer, die Empore länger. Alles nicht mit der Maßgabe, die Schönheit des Hauses zu erhalten, sondern um seine Funktion zu gewährleisten. Offenbar erfolgreich: N och heute trifft man Zeitzeugen, die glänzende Augen bekommen, wenn sie von den Zeiten erzählen, in denen sie nach Lindenau pilgerten, um große Oper zu erleben.

Leichte Muse auf hohem Niveau

Damit war 1960 Schluss, das Haus Drei Linden wurde zum Kleinen Haus der Oper Leipzig, erhielt schließlich 1968 Repertoire und Namen, die es noch heute hat, als Musikalische Komödie fürs Musical- und Operettenfach. Es entstand am laufenden Band leichte Muse auf hohem Niveau. Doch ums vor sich hin rottende Haus kümmerte sich niemand.

Erst seit 2002 leuchtet der Schriftzug wieder Quelle: Archiv

Und so hatten Anfang der 90er, als in Leipzig eine neue Zeit angebrochen war, viele Leipziger ihre MuKo ins Herz geschlossen. Aber die Immobilie war in einem so erbarmungswürdigen Zustand wie das ganze Viertel – und musste erst einmal geschlossen werden. Immerhin: Das baufällige Dach wurde mit einem Stahl-Bogen überspannt, Heizung, Elektrik, Bühnentechnik wurden erneuert, im Saal kam das Tonnengewölbe wieder zum Vorschein. Im Nachbarhaus sollten ein Tanzsaal und andere Funktionsräume entstehen. Rund 16 Millionen Mark wurden investiert, die General-Sanierung projektiert.

Immobilie versank im Dämmerschlaf

Und dann ging der Stadt für ihre Musikalische Komödie das Geld aus. Zunächst platzten 1993 Handwerker-Rechnungen, Verantwortliche schoben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, erste Schließungspläne machten die Runde, die der damalige Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube im Angesicht der angespannten Kassenlage in der selbsternannten Boomtown gern aufgriff. Doch schnell hatte Hausherr Udo Zimmermann knapp 100 000 Unterschriften zum Erhalt von Haus und Genre beisammen. Danach, man schrieb das Jahr 1996, verfiel die Immobilie in Dämmerschlaf.

2016: Eröffnung des Funktionsgebäudes der Muko in Leipzig. v.l. Gerald Kirst, Christoph Eichhorn, Torsten Rose, Ulf Schirmer, Ulrich Jagels Frank Nowicky und Alexander Range vor dem Muko-Haus. Quelle: Andre Kempner

Zwar brachte die Ära des Opern-Intendanten Henri Maier einige kosmetische Verbesserungen, ein neu gestaltetes Foyer, das Vordach, ein würdiges städtebauliches Umfeld. Aber im Kern blieb das Haus marode. Die Garderoben und der Sanitärbereich für die Künstler und Ensembles waren in beklagenswertem Zustand – im Grunde nicht nutzbar. Die Empore durfte vom Publikum nicht betreten werden, was angesichts der Auslastungszahlen des 522-Plätze-Saals erhebliches Einnahme-Potenzial für die Oper Leipzig brachliegen lässt. Und die vor rund 15 Jahren in den Nebengebäuden in Angriff genommenen Räume waren längst wieder sanierungsbedürftig.

Bewundernswert bis mysteriös

Mit diesem merkwürdig provisorischen Zustand mochte es zusammenhängen, dass seit 1996 regelmäßig die MuKo zuerst ins Fadenkreuz geriet, wenn im Rathaus die finanzielle Ebbe gerade wieder besonders tief fiel. Selten war das nicht – aber doch erstaunlich beim Theater mit den damals besten Auslastungszahlen in Leipzig.

Blick in den alten Saal 2012: Pressekonferenz zur Sanierung der Musikalischen Komödie Muko in Leipzig. v.r. Frank Schmutzler, Torsten Rose, Ulrich Jagels, Ulf Schirmer und Skadi Jennicke. Quelle: Andre Kempner

Dass angesichts solcher Bedingungen unter den Direktoren Monika Geppert, Bernhard Hellmich, mit Abstrichen unter Volker Mattern, danach verstärkt mit dem Oberspielleiter Volker Vogel und erst recht unter dem künstlerischen Betriebsdirektor Torsten Rose, beinahe täglich musiktheatrale Unterhaltung auf beachtlichem Niveau entstanden, ist bewundernswert bis mysteriös. Solistenensemble, hauseigener Chor, die 15 Tänzer, das 47-köpfige Orchester, all die Menschen hinter der Bühne, sie machten immer wieder das Unmögliche möglich im Haus Drei Linden: Dass die Menschen sich wohlfühlen an dieser Stelle in Lindenau.

20 Jahre Baugeschichte fürs Funktionsgebäude

Dann brachte Ulf Schirmer seit 2011 als Intendant neue Bewegung in die Sache und nahm zunächst das Nebengebäude wieder in Angriff. Im Februar 2016, nach über 20 Jahren verwickelter Baugeschichte, übernahm die Musikalische Komödie offiziell ihr neues Funktionsgebäude in der Dreilindenstraße. 1995 bereits hatte die Stadt das Gründerzeithaus in der Dreilindenstraße 24 gekauft. Es wurde gesichert, man zog ein neues Dach auf und begann mit einem Umbau, der in Grundzügen dem Projekt entsprach, das viel später Wirklichkeit wurde.

2020 Die Sanierung der Musikalischen Komödie in Leipzig läuft auf Hochtouren. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Erst 2014 ging es, nachdem die Finanzierung des 2,1-Millionen-Projekts gesichert war, weiter: 300 000 Euro schoss die Stadt zu, 330 000 brachte die Oper aus eigenen Mitteln auf. Der Rest kam von der EU. Im Juli 2014 wurde der erste Spatenstich gesetzt, im Februar 2015 konnte Richtfest gefeiert werden. 2016 wurden die neuen Räume nun übergeben: Ebenerdig mit neuer Caféteria, im ersten und zweiten Stock mit den Garderoben für Frauen- und Männerchor, darüber der Ballett- respektive Probensaal, unter dem Dach ein neuer Kostümfundus. Und damit die schweren Kostüme rauf und runter geschafft werden können, gibt es einen Lastenaufzug, aus Gründen des Brandschutzes überdies ein zweites Treppenhaus. Für beide ist rechts neben dem Wohnhaus ein moderner Anbau entstanden. Über den Hof schließlich führt ein Gang zum MuKo-Gebäude, damit Künstlerinnen und Künstler trockenen Fußes zur Vorstellung gelangen, vorbei an der neuen Caféteria.

Neues Schatzkästlein

Im Juli 2019 schließlich begann die Komplettsanierung des Zuschauerraums und der Bühne.„Die Musikalische Komödie ist unter der Dachmarke der Oper Leipzig ein Schwergewicht, was oft vergessen worden ist in der Vergangenheit. Sie ist ein Schatz“, sagte Intendant Ulf Schirmer damals zum Startschuss, und „dieser Schatz bekommt jetzt endlich ein schönes Schatzkästlein“. Blumige Worte, aber angemessen, denn die Komplettsanierung des Zuschauerraums war seit einem Vierteljahrhundert überfällig.

2020: Die Sanierung der Musikalischen Komödie in Leipzig läuft auf Hochtouren. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Im Oktober 2020 sollte das Ensemble aus seinem Interim im Westbad zurückkehren, im November 2020 das Haus wieder der Kunst übergeben werden. Aus beidem wurde wegen der Pandemie nichts, aber die rund 8 Millionen Euro teure bislang größte Sanierungsmaßnahme am Haus ist nun fertig.

Erhebliche Eigenmittel

Das wird Stadtrat und Stadtverwaltung um so mehr erfreuen, als es so gut wie kein zusätzliches städtisches Geld mehr kostete. Denn die Euros, die in die Rest-Sanierung noch flossen, stammen etwa zur Hälfte aus Fördermitteln des „Förderprogramms Stadtumbau Ost – Aufwertungsgebiet Leipzig West“, vom Freistaat kamen gut 900 000 Euro, den Rest stemmte die Oper aus Eigenmitteln. Aus Restmitteln und Rücklagen die sie bilden konnte, weil Schirmer am Augustusplatz und sein Statthalter Torsten Rose in Lindenau in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben.

Die Sanierung der Musikalischen Komödie in Leipzig läuft auf Hochtouren. Auf dem Bild v.l. Frank Schmutzler (Technicher Leiter Muko) und Torsten Rose (Betriebsdirektor der Muko). Quelle: Dirk Knofe

Nun, nach Abschluss der Arbeiten, ist der Zuschauerraum kaum wiederzuerkennen. Denn er hat hinten keinen Rang mehr. Die aus baupolizeilichen Gründen seit Jahrzehnten gesperrte umlaufende Empore wurde nicht wiedereröffnet, sondern ausgebaut. Im vorderen Bereich blieben zwei Emporen für Licht und andere Technik, der hintere Teil wich der Zuschauer-Traverse. Die steigt nun bis zum Ende des Saales gleichmäßig an und verbreitert sicher. Torsten Rose: „Man kann nun endlich von jedem Platz aus gut sehen und hören – und bequemer ist es auch.“ Um die Bequemlichkeit wurde intern lange gerungen. Denn jeder Millimeter Sitzbreite mehr kostet Plätze. Man einigte sich schließlich auf einen Kompromiss, der unter dem Strich eine Vergrößerung der Platz-Kapazität um 118 auf 640 Plätze ergibt.

Exzellente Auslastungszahlen

Davon verspricht sich die Oper angesichts der exzellenten Auslastungszahlen des Hauses Dreilinden langfristig die Möglichkeit, „mehr Einnahmen zu generieren“ – auch im Vermietungsgeschäft. Während Rose eher an die Kunst denkt: „Die Akustik wird verbessert, sowohl für die klassische Operette als auch beim Musical.“ Der fahrbare Orchestergraben macht den Umgang mit den fürs Haus so typischen sehr unterschiedlichen Besetzungen leichter. Überdies rückt das Pult der Tontechniker in die Mitte des Parketts, und auch die Tonanlage wird erneuert. Dazu kann sich Frank Schmutzler, der Technische Direktor der MuKo, auf eine neue Beleuchtungsanlage freuen und darüber, dass der Zuschauerraum künftig klimatisiert wird. Und zwar auf eine „ökologisch sinnvolle Weise: Wir nutzen die 60 000 Liter Löschwasser, die wir aus feuerpolizeilichen Gründen vorhalten müssen, zur Kühlung des Saales.“ Zusätzlich zum Zuschauerraum wurde auch der Venus-Saal saniert, als Foyer und als Veranstaltungsraum. Und im Innenhof ist nun ein Bereich eingerichtet, in dem die Zuschauer ihre Pausen beim Wein an der frischen Luft verbringen können.

MuKo-Abonnent (m), Hausherr Torsten Rose (l) und Technik-Chef Frank Schmutzler im fertig sanierten Venus-Saal Quelle: Kempner

Die Generalsanierung des Hauses Drei Linden war eines der wichtigsten Anliegen des Opern-Intendanten Ulf Schirmer. Erst mit seiner Amtsübernahme im Jahr 2011 ist die MuKo vom Katzentisch ins Zentrum des Bewusstseins gerückt – und seither ist das Lindenauer Happy End in kleinen Stücken greifbar geworden. Nun muss man nur wieder spielen dürfen im schönen Haus der leichten Muse.

Von Peter Korfmacher