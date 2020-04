„Der erste Schuss muss sitzen“ – Der Dirigent Dennis Russell Davies im Interview

Leipzig

Mit Beginn der Saison 2020/2021 übernimmt der in Österreich lebende US-Dirigent Dennis Russell Davies, 75, das MDR-Orchester. Nun veröffentlichte der Sender die erste Konzertsaison unter seiner Ägide. telefonierte mit dem zum zweiten Mal designierten Neuen, der in Österreich wohnt und vom Corona-Virus zuhause festgehalten wird.

Was machen Sie gerade?

Ich passe auf mich auf – und bin dankbar, dass ich das kann und darf.

Wie meinen Sie das?

Ohne Polizisten und Händler, Ärzte und Briefträger, Pfleger und all die anderen, die das Leben am Laufen halten und uns schützen, könnten wir nicht so einfach zuhause sitzen und gut behütet warten und hoffen, dass alles wieder normal wird. Und dass wir dabei, Sie und ich, in Deutschland und Österreich Regierungen haben, die das Nötige tun und die Bevölkerung dabei mitnehmen, das macht mich auch dankbar.

Bei Ihnen daheim in den Staaten sieht es anders aus ...

Leider. Ich habe engen Kontakt in die United States. Da läuft es weit weniger rund und transparent. Aber auch das ist in gewisser Weise ein Grund zur Hoffnung.

Inwiefern?

Jeder kann sehen, dass all die Trumps und Orbans und Bolsonaros sich mit ihrer populistischen Sprücheklopferei an der Corona-Krise, die sie lange verharmlosten, überhoben haben. Ich hoffe, dass sie bei nächster Gelegenheit an den Wahlurnen die Quittung bekommen.

Sie sind derzeit Chefdirigent in Brünn, wo wegen der Corona-Pandemie alles ruht, und wollen demnächst in Leipzig, wo sich das Kulturleben in den Standby-Modus verabschiedet hat, das MDR-Orchester übernehmen. Glauben Sie, dass zur Amtseinführung im September wieder alles rund läuft?

Was soll man schon glauben in diesen Zeiten? Ich hoffe es inständig. Und ich bin Optimist.

Glauben Sie an so etwas wie Vorbestimmung oder Schicksal? Es scheint einer höheren Macht ja besonders am Herzen zu liegen, dass Sie das MDR-Orchester übernehmen.

Na ja () – Schicksal, das ist ein großes Wort. Aber es hat mich schon sehr berührt, denn normalerweise bekommt man jede Chance im Leben nur einmal. Damals, 2005, war der Vertrag mit dem MDR schon fertig. Dann bin ich krank geworden und musste schweren Herzens sagen: Ich kann das nicht unterschreiben. Darum bin ich um so dankbarer für die neue Chance.

Sie werden sich damals schon intensiv Gedanken gemacht haben darüber, wo das Orchester steht und wo Sie mit ihm hinwollen. Gilt das alles noch?

Nein. Denn wir haben uns ja beide entwickelt. Und ich hoffe zum Besseren. Ich jedenfalls habe viel gelernt in den letzten 15 Jahren.

Und das Orchester?

Habe ich zum letzten Mal Anfang 2019 getroffen, um mit ihm zu arbeiten. Und ich war wieder sehr angetan. Es ist breit aufgestellt, die Musikerinnen und Musiker sind flexibel, sie lernen schnell, auch Neue Musik. Und was das klassisch-romantische Repertoire anbelangt, sind sie offen, andere Wege einzuschlagen.

Sie beginnen Ihre erste Chefzeit mit einem Bruckner-Zyklus. So sehen neue Wege eher nicht aus ...

Doch. Denn wir machen von allen Sinfonien die Erstfassungen. Von den meisten werden eher die späteren Versionen gespielt.

Was reizt Sie daran?

Bruckner hatte als Komponist sehr wenig Selbstbewusstsein. Ein Schicksal, das er mit meinem Freund Lou Harrison teilt, von dem ich auch einige Werke dirigieren werde. Wenn etwas nicht funktionierte, sah er die Schuld bei sich. Ich habe Harrisons Dritte uraufgeführt. Er war in einer Probe, es lief nicht, wie es sollte, und er wollte sofort alles umkomponieren – dabei hatten wir nur noch nicht genug Zeit zum Proben gehabt. Auch Bruckner ist sofort an seine Partituren herangegangen, wenn wer Kritik äußerte oder etwas nicht funktionierte. Dabei sind seine ersten Ideen fast immer wenn schon nicht besser, so doch auf jeden Fall hörenswert. Fast immer sind die Erstfassungen auch länger. Und mir würde sie fehlen, die Musik, die er herausgestrichen hat.

Das Gewandhausorchester und Andris Nelsons sind auch gerade mit einem Bruckner-Zyklus beschäftigt, der bei der Deutschen Grammophon auf CD erscheint. Sind Ihre Erstfassungen auch für Tonträger geplant?

Noch nicht konkret – aber der Rundfunk schneidet ohnehin in erstklassiger Qualität mit, da sollten wir aus Generalproben und Konzerten genug Material zusammenbekommen. Das Orchester feiert ja 2024 seinen 100. Geburtstag – ein schöner Anlass für eine CD-Box.

Das MDR-Orchester ist das älteste Rundfunkorchester der Welt. Gegründet, um Sendezeit zu füllen. Das kann man heute auch aus der Konserve machen. Wozu braucht man noch Rundfunkorchester?

Wer gute Ohren hat und ein musikalisches Verständnis, wird schnell feststellen, dass Liveübertragungen doch eine ganz andere Intensität entwickeln. Und dann finde ich, dass die Rundfunkorchester eine besondere Verantwortung für Neue Musik haben. Das ist eine Kernaufgabe, der sich das Orchester mit Hingabe widmet und hinter der auch der Sender steht. Natürlich nicht ausschließlich – die Musiker wollen und das Publikum verlangt auch das klassisch-romantische Repertoire. Aber Neue Musik muss immer ein wichtiger Bestandteil des Repertoires bleiben.

Einer, mit dem das Publikum sich recht schwer tut.

Ja, da haben wir Musiker gegenüber der Bildenden Kunst einen entscheidenden Nachteil.

Welchen nämlich?

Dass der erste Schuss sitzen muss,. Denn einen zweiten haben wir nicht. Während der Besucher eines Museums, wenn er zu einem Bild keinen Zugang findet, den Blick abwenden, ein wenig umherlaufen und dann wiederkommen kann, schaffen wir es entweder sofort, den Hörer mitzunehmen – oder eben nicht.

Nicht zuletzt wegen dieses Problems hat Arnold Schönberg in seinem Verein für musikalische Privataufführungen alle Werke aus Prinzip zweimal hintereinander gespielt.

Ja, darüber sollten wir auch häufiger nachdenken. Eigentlich war das eine sehr gute Idee.

Das Gleiche gilt für den größeren Maßstab: Viele Werke werden ein einziges Mal gespielt, zur Uraufführung nämlich. So haben sie keine Chance, sich beim Publikum durchzusetzen ...

... stimmt! Darum sichten wir die Archive, was die MDR-Klangkörper in den letzten 100 Jahren alles aus der Taufe gehoben haben und was von dem, was in der Versenkung verschwunden ist, wieder aufgeführt werden muss. Da schlummert ein gewaltiger Schatz, und ich kann es kaum abwarten, ihn zu heben.

Dennis Russell Davies dirigiert im Gewandhaus sein MDR-Orchester.

27. September: Adams’ „Harmonium“, Dvoráks Sinfonie Aus der neuen Welt; mit MDR-Chor

25. Dezember: Wolfs „Christnacht“, Tschaikowskis Nussknacker, Nicolais Weihnachtsouvertüre; mit MDR-Chor

10. Januar: Pärts 4. , Bruckners 0. Sinfonie

23. Januar: Liebermanns Concerto, Seibers und Dankworth’ Improvisations for Jazzband and Orchestra, Schleiermacher-UA, Dauners Second Prelude; mit hr-Bigband

20. März: Ives’ 3. Sinfonie, Harrisons Klavierkonzert, Gershwins „ Porgy and Bess”-Suite; mit dem Pianisten Emanuele Arciuli

28. März: Bergs Violinkonzert , Bruckners 7. Sinfonie; mit dem Geiger Christian Altenburger

9. Mai, 11 Uhr: Ives’ „Decoration Day“, John Adams’ „Wound-Dressers”. Schnittkes 5. Sinfonie; mit dem Bariton Thomas Hampson

5. Juli: Mendelssohns „Sommernachtstraum, Schnittkes „(K)ein Sommernachtstraum“, Dvoráks „Othello“; mit Tom Pauls und MDR Kinderchor

Gastdirigenten beim MDR in der Saison 2020/2021

Stefan Asbury (11. April), Bertrand de Billy (17. Oktober), Ivor Bolton (4. Oktober), Tung-Chieh Chuang (18. April), Peter Dijkstra (22. November), Kristjan Järvi (17. Januar), Alexander Schmitt (29. November), Karl-Heinz Steffens (28. Februar), Markus Stenz (7. März), Frank Strobel (24. April), Krzysztof Urbanski (2. Mai), Robert Trevino (30. Mai)

Komponisten der Saison

Béla Bartók (11. April), Ludwig van Beethoven (4. Oktober, 17. Januar, 7. März), Johannes Brahms (28. Februar), Frédéric Chopin (2. Mai), Maurice Duruflé (22. November), Alexander Glasunow (18. April), Paul Hindemith (28. Februar), Gustav Holst (11. April), Arthur Honegger (17. Oktober), Wojciech Kilar (2. Mai), Eduard Künneke (24. April), György Ligeti (11. April), Witold Lutoslawski (2. Mai, 30. Mai), Felix Mendelssohn Bartholdy (7. März), Wolfgang Amadeus Mozart (17. Januar), Francis Poulenc (22. November), Sergej Rachmaninow (30. Mai), Maurice Ravel (22. November), Ottorino Respighi (28. Februar), Arnold Schönberg (4. Oktober), Dmitri Schostakowitsch (18. April, 30. Mai), Franz Schubert (17. Januar), Robert Schumann (7. März), Peter Iljitsch Tschaikowski (18. April)

Solisten (Auswahl)

Dejan Lazic, Klavier (2. Mai), Herbert Schuch, Klavier (7. März), Alina Pogotskina, Violine (18. April), Antje Weithaas, Violine (28. Februar)

Von Peter Korfmacher