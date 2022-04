Leipzig

Er war Finnlands Einreichung für den Oscar – und kam unter jene letzte Fünf, die die Endrunde erreichten. Er machte Aufsehen, weil die Cinestar-Kinos (wohin der Film nicht gehört) ihn nicht zeigen wollten – weil Hauptdarsteller Yuriy Borisov Russe ist. Nur: Der hatte, trotz drohender Repressalien, wie auch die russische Coproduzentin, den offenen Brief der Kulturleute „Nein zum Krieg“ unterschrieben. Die Cinestar-Gruppe zog alles zurück.

Ungeeignet für einen Boykott

„Abteil Nr. 6“ war ungeeignet für einen Boykott. „Abteil Nr. 6“ lebt die Idee Europa (auch Estland und Deutschland mischten mit). „Es ist ein Plädoyer für das Miteinander und nicht das Gegeneinander“, schrieben die Coproduzentin Jamila Wenske und der Verleiher Jakob Kijas.

Ein Roadmovie auf Schienen. Eine Romanze der anderen Art. Ende der 90er fährt die finnische Archäologiestudentin Laura im Winter von Moskau nach Murmansk. Sie will alte Felsbilder in natura sehen. Im Zugabteil trifft sie auf den Minenarbeiter Ljoha. Ein Russe: kurz geschorene Haare, bald betrunken, aufdringlich, zudringlich. Für Sex will er zahlen. Laura, ein Paar mit der Dozentin Irina, will raus aus diesem klapprigen Zug mit der desinteressierten Schaffnerin. Nur: Als sie in St. Petersburg bei Irina anruft, scheint die bereits mit einer Anderen im Gange. Also steigt Laura wieder ein, trifft auf einen Landsmann – und einen nach tiefem Schlaf veränderten Ljoha.

Kommen sich im Zugabteil näher: der Russe Ljoha (Yuriy Borisov) und die Finnin Laura (Seidi Haarla). Quelle: Polyfilm

Allmählich kommen sie sich näher. Laura fährt mit ihm bei einem längeren Zugstopp sogar in einem geklauten Auto zu seiner Großmutter in die dörfliche Einöde. Als Laura endlich in Murmansk ist, bleibt der Weg zu den Petroglyphen noch lang.

„Abteil Nr. 6“ lässt eine Intellektuelle und einen Proletarier aufeinander prallen, missverstehen, belauern – und aufeinander zugehen. Feine Ironie breitet sich unter verschneiten Naturbildern aus - und eine spielerische Leichtigkeit, die an die nouvelle vague erinnert. Mit einer Videokamera filmt Laura ein Reisetagebuch. Bis ihr die Kamera geklaut wird. Mit Widerwillen lässt sie sich auf Ljoha ein. Der öffnet sich zögernd und zeigt Seele. Lapidare Melancholie, die das Herz warm macht. Trotz eisig kalter Szenerien.

Von Norbert Wehrstedt