Der große Schulterschluss: Kulturmacher fordern per Aktion mehr Hilfe zum Überleben

Zwischen Gewandhaus und Oper versucht Hans Höher die Welt zu verstehen. „Überall wird heute demonstriert, das sind schon seltsame Zeiten“, sagt Leipzigs legendärer Kinoeisverkäufer, die Szenerie am Augustusplatz beobachtend – und lässt keinen Zweifel darüber, für was sein Herz schlägt: Der 80-Jährige ist am frühen Samstagabend zur Kundgebung „ NurmitKultur“ gekommen, weil er Solidarität mit den Kulturmachern zeigen will. Es sind mehrere Hundert, die sich vor der Oper versammelt haben, um von der Politik existenzrettende Unterstützung in Corona-Zeiten zu fordern.

Zwischen dem Theater am Markt, aufgeführt von Untergangsstimmungsmachern, und der SOS-Veranstaltung der Kreativen liegen Gedankenwelten – und Stationen mehrerer Straßenmusiker sowie eine Stadtführung zur Kriminalgeschichte von Henner Kotte, der gerade mit Touristen am Nikolaikirchhof steht.

Am Augustusplatz setzt sich zeitgleich ein Wimmelbild zusammen, das es so bisher noch nicht gegeben hat: Künstler aus Oper, Gewandhaus oder Schauspiel mischen sich mit den Akteuren der freien Kultur- und Clubszene, tauschen sich aus und vollziehen öffentlich den großen Schulterschluss. „Eine Vertreterin des LiveKommbinats hat gerade freundlich angeboten, die Bässe leiser zu drehen, wenn sie für uns zu heftig werden“, erzählt Gewandhaus-Pressesprecher Dirk Steiner regelrecht gerührt.

Was 25 Prozent bedeuten

Gegen 18 Uhr laufen via Video Statements zur aktuellen Notsituation von Bühnen-, Museums- oder Clubbetreibern, für die nur rund 25 Prozent der Besucherkapazität freigegeben werden dürfen. Einige verzichten auf die Rückkehr zum Betrieb, um kein Minus zu erwirtschaften, andere ziehen es trotzdem vor, endlich wieder ihre Kunst auszuüben. Vor den Redebeiträgen auf der Bühne performen Künstler rund um den Brunnen: Musik, Theater, Schilder – ein Querschnitt durch das, was Leipzig zur gerühmten Kulturmetropole gemacht hat.

Was die momentane Abstandsregel bedeutet, illustriert als erster Redner Kilian Forster vom Dresdner Bündnis „Stumme Künstler“: Zwischen jedem Gast drei Sitze frei lassen zu müssen, bedeutet für 25 Prozent der ohnehin meist kargen Gage zu spielen. Lediglich dann lebbar, wenn der Vermieter auch nur 25 Prozent der Miete haben will. Akustisch übersetzt wird der Notstand anhand der „Ode an die Freude“: Wird lediglich jede vierte Silbe gesungen, kommt „Freu... Göt... Toch ... ly... wir“ heraus.

Performances, Musik zwischen Klassik und Techno, Reden und Plakate – die Formen des kreativen Protests von Leipzigs weiter Kulturszene waren vielfältig bei der Kundgebung „NurmitKultur" am Samstag auf dem Leipziger Augustusplatz.

Die vom Bund freigesetzte eine Milliarde Euro für das Projekt „Neustart Kultur“ hält Forster für einen Witz: „Mit diesem Betrag wird allein die Stuttgarter Oper saniert – und der soll bundesweit für die Kultur reichen?“ fragt er empört.

Eindringlich appellieren Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz, Cammerspiele-Geschäftsführerin Sophie Renz, Mirko Stock (Kreatives Leipzig) und Livekommbinat-Sprecherin Kordula Kunert vor allem an Landes- und Bundespolitiker, die Kultur nicht im Stich zu lassen. Sie fordern „ein Bekenntnis aller politisch Handelnden“, klare Perspektiven für eine höhere Zuschauerkapazität und die Einbindung in die Verteilung der Mittel.

Mitspracherecht bei Verteilung gefordert

Ebenso deutlich und kämpferisch wird zum Abschluss die Kulturbürgermeisterin. „ Leipzig ist nur lebenswert mit Kultur“, sagt Skadi Jennicke ( Die Linke), beeindruckt von der Solidarität der Kulturmacher. „Wir allein als Stadt schaffen die Unterstützung nicht ohne Hilfe von Land und Bund.“ Auch Jennicke verlangt Mitspracherecht für Kreative, „damit das Geld dahin gelenkt wird, wo es am dringendsten gebraucht wird.“

Hans Höher ist zum Finale nicht mehr gesichtet worden, hat aber einen Satz dagelassen: „Dass man einerseits im Flixbus wieder eng nebeneinander sitzen darf, aber im Theater nur mit riesigen Lücken – das versteht kein Mensch.“

Von Mark Daniel