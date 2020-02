Der soziale Kapitalismus als heiße Luft

Leipzig

Vier Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Medien und Kultur nehmen vier aktuelle politische Bücher auseinander – das ist das „Politische Quartett“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mittwoch gab es eine weitere Auflage der Veranstaltung in der voll besetzten Schaubühne Lindenfels.

„Zerrbilder ostdeutscher Wirklichkeit“

„Die Übernahme. Wie Deutschland Teil der Bundesrepublik wurde“ – an Ilko-Sascha Kowalczuks neuem Werk findet Jan Emendörfer nicht viel Gefallen. Die Geschichte von Stasi, Treuhand, Privatisierung und politischer Übernahme des Ostens durch den Westen wurde schon zu oft erzählt, meint der LVZ-Chefredakteur. Dirk Panter, SPD-Fraktionschef im Landtag, findet es hingegen vor allem für Leute mit westdeutscher Sozialisation bereichernd, wegen vieler konkreter Beispiele. Der Journalistin Claudia Euen gefällt, wie die Wahrnehmung des Ostens in der westdeutschen Öffentlichkeit kurz nach der Wende beleuchtet wird. Auch Andrea Kern, Professorin am Institut für Philosophie der Uni Leipzig, sieht die Stärke des Buchs in der Darstellung der „Zerrbilder der ostdeutschen Wirklichkeit durch westdeutsche Intellektuelle“.

„Identitätskonzept der DDR war ganz und gar national“

Vom „Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft“ erzählt Soziologe Steffen Mau in seinem Buch über die Rostocker Plattenbausiedlung Lütten Klein. Maus „geniale Leistung“ aus Sicht von Kern: eine klassische soziologische Analyse mit Zahlen, Daten und Fakten – verbunden mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte des Autors, der in „ Lütten Klein“ groß wurde. Bis die Mauer fiel und plötzlich alle raus wollten aus der zuvor so geschätzten Platte. Zentrale Botschaft: Die Zumutung der Transformation bestand vor allem in der knappen Zeit. Der fehlende Austausch mit Migranten zu DDR-Zeiten sei gut aufgearbeitet, ergänzt Journalistin Euen. Und Panter findet die Erkenntnis interessant: Trotz der propagierten Internationalität war das Identitätskonzept der DDR ganz und gar national.

Abrechnung mit Ludwig Erhard

„ Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind.“ Am Buch von Ulrike Herrmann schätzt Claudia Euen die schonungslose Abrechnung mit Ludwig Erhard (Wirtschaftsminister in der Bundesrepublik von 1949 bis 1963). Der werde als rückgratloser Wendehals demontiert. Er sei nicht der Vater des westdeutschen Wirtschaftswunders – Hilfsprogramme der Amerikaner wie der Marshallplan hätten viel mehr bewirkt. Und Vater der D-Mark seien ebenfalls die Amerikaner gewesen, nicht Erhard. Auch das Bild der Westdeutschen, die allein durch harte Arbeit zu Wohlstand kamen, stimme vor diesem Hintergrund nicht. Der entstandene Reichtum sei am Ende in wenigen Familien geballt worden, die soziale Marktwirtschaft nie sozial gewesen. „Ein erhellendes Buch, auch wenn es manchem wehtut“, meint Euen. „Denk mal drüber nach, was Du gelernt hast“ – diese Erkenntnis bleibt für Andrea Kern mit Blick auf das Schulwissen über den späteren Kanzler Erhard. taz-Journalistin Herrmann gelinge aber auch der Brückenschlag ins Hier und Heute, sagt Jan Emendörfer. Das Buch skizziere außerdem anschaulich und an vielen Beispielen die personellen Kontinuitäten nach der Nazi-Zeit in Westdeutschland. Oder die Beschreibung der ungleichen Startbedingungen in Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg. Emendörfer empfiehlt das Werk für BWL- und VWL-Studenten. Dirk Panter nimmt aus dem Buch das mit: Der Anspruch, etwas verändern zu wollen, lohnt sich – und damit ist es Politik, die sich lohnt.

„Rückwärtsgewandter Oxford-Professor“

Der SPD-Politiker lässt dann kein gutes Haar am vierten Buch des Abends: „Sozialer Kapitalismus. Mein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft.“ Autor: der britische Wirtschaftswissenschaftler Paul Collier. „Ein Ökonom, der in Oxford sitzt und den Schuss nicht gehört hat“, sagt Panter und spricht vom „romantisierenden Plädoyer eines Wissenschaftlers“ nach dem Motto „Früher war alles besser“. Und: „Es ist unglaublich schwer beschrieben; ich habe mich durchgequält.“ Collier wolle mit jedem Satz seine Intellektualität beweisen. Was ihm kaum gelingt, meint Andrea Kern. Sie ist „erschüttert und entsetzt über die fehlende intellektuelle Durchdringung“ durch den Autor. Der diagnostiziere zwar einen moralischen Zerfall des Kapitalismus, biete als Lösung aber nur eine stärkere unternehmerische Orientierung am Gemeinwohl an. Die „ Krise, die dem Kapitalismus selbst innewohnt“, spiele keine Rolle. Claudia Euen hat nur „rückwärtsgewandte Vorschläge“ gefunden. Jan Emendörfer konstatiert einen Mangel an schreiberischer Qualität. Und: „Heiße Luft, das schlechteste Buch des Abends“.

Von Björn Meine