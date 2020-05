Der unermüdliche Nathan: Reinhart Reimann am Theater der Jungen Welt in Leipzig

Leipzig

Viele Inszenierungen aus dem Repertoire des Theaters der Jungen Welt wären in diesen Tagen zum Ende der Intendanz von Jürgen Zielinski abgespielt worden. Darunter „ Nathan der Weise“ – seit 2005 auf dem Spielplan, von über 25 000 Zuschauern besucht. Reinhart Reimann spielte in all den Jahren den Nathan. Froh ist er, dass die künftige Intendantin Winnie Karnofka der Erfolgs-Produktion eine Abschiedsvorstellung in der kommenden Spielzeit einräumen will. Im Interview spricht der 70-Jährige über die Inszenierung, ungebrochene Spiellust und Jürgen Zielinski als Regisseur.

Wie traurig wäre es für Sie gewesen, auf einen „Nathan“-Abschied verzichten zu müssen?

Anzeige

Wenn eine Vorstellung abgespielt wird, egal wie kurz oder lang sie lief, egal wie groß oder klein sie war, erfährt sie eine Würdigung mit einer Verabschiedung. Das ist an jedem Theater Tradition, wie auf dem Bau das Richtfest. „ Nathan der Weise“ aber haben wir 15 Jahre fast immer vor ausverkauftem Haus gespielt. So eine Aufführungsgeschichte und so eine Publikumsresonanz, das ist schon außergewöhnlich. Hätte sich die Inszenierung, wonach es zunächst aussah, einfach in Luft aufgelöst, da wäre bei mir eine große Traurigkeit geblieben, wahrscheinlich über Jahre.

Weitere LVZ+ Artikel

Hat sich die Inszenierung über die Zeit gewandelt?

Ganz sicher, ich möchte mir nicht die Videoaufzeichnung der Premiere anschauen. Es kam aber nie zu einem Verrat an der Inszenierung, das Ensemble ist immer hoch diszipliniert damit umgegangen. Wenn wir etwas verändert haben, dann nur, weil in der Auseinandersetzung mit dem Stoff neue Erkenntnisse gereift sind.

Das geschieht auch bei einem viel gespielten Klassiker?

Ja, man ist immer auf der Suche, begreift neu, und so entsteht Veränderung im positiven Sinne. Und das ist das Lustvolle, das diesen Beruf auszeichnet. Zwar setzt der Autor die Grenzen des Stückes und die Regie zwingt einen in Vorgaben, aber insgesamt besteht eine Freiheit, die gefüllt werden will. Sonst braucht man nicht auf die Bühne zu gehen, wenn man nur ausführt, was einem gesagt wird. Hat man den Mut hat, innerhalb der Vorstellung zu improvisieren, ohne den Kollegen neben sich zu verraten und je nachdem wie die Zuschauer mitgehen, dann ist das ein Abenteuer. Das war mit Martin Klemm, der den Tempelherren spielt, immer möglich. So entstehen neue Details und zwischen den Figuren eine andere Spannung.

Jürgen Zielinski hat „Nathan“ 2005 inszeniert. Wie haben Sie ihn damals erlebt?

Er war eben nicht nur Regisseur, sondern auch Chef des Hauses, was für Schauspieler immer einen besonderen Druck bedeutet. Er hatte klare Vorstellungen, war oft ungeduldig, wenn man versuchte, eine Rolle zu finden. Ich glaube, er hat nicht nur uns, sondern auch sich selber manchmal überfordert. Aber Druck ist Alltag am Theater, an den großen Häusern ist das noch extremer. Auf der Bühne dominiert dort immer der Humanismus, dreht sich alles um die Gerechtigkeit, aber hinter der Bühne ist der Existenzkampf vermutlich noch viel härter.

Hat sich Jürgen Zielinski geändert?

Als Theatermacher ist er sich immer treu geblieben. Aber was schreibt man dem Alter zu: Weisheit und Milde. Über die Jahre ist er ein immer väterlicherer Intendant geworden: ansprechbarer, freundlicher, ruhiger. Eine Entwicklung, die viele Menschen durchleben. Er weiß, was er für das Theater, das einen schweren Stand hatte, erreicht hat. Das bewirkt etwas.

Seine letzte Arbeit sollte das Sommertheater im Juni sein. Wieder am Karl-Heine-Kanal – und erneut mit Ihnen?

Ja, ich habe mein Sommertheater-Lied, das aus der Inszenierung „Ginpuin“ stammt, schon umgedichtet für die Corona-Zeit. Wenn das Theater nicht stattfindet, dann wäre das wieder ein Verlust für Zuschauer und Theater und für mich einfach nur traurig. Denn Theater ist für mich die schönste Ernährung, ein Lebensmittel. Ich ernähre mich von den geistigen Brocken, die ich vorgeworfen bekomme, von der Auseinandersetzung mit Leuten, die klüger sind als ich. Wer hat das schon? Die meisten Menschen treffen nur auf Gleichgesinnte, die sich immer einig sind.

Als „Nathan“ dürfen Sie noch eine Abschieds-Vorstellung geben. Wissen Sie schon, welche Stücke Sie unter der Intendanz von Winnie Karnofka weiterspielen?

Auch „Ginpuin“, ein poetisches Stück, auf das ich mich sehr freue, wird leider abgespielt, aber noch verabschiedet. Dafür werden zwei Inszenierungen, die mir sehr wichtig sind, wieder aufgenommen: „Emil und die Detektive“, das wir seit elf Jahren spielen und „Herz eines Boxers“, seit 2008 auf dem Spielplan. Obwohl wir ein schnelllebiges Theater sind, das rotiert und ständig neue Stücke produziert, entstehen immer wieder langlebige Produktionen. Und ich habe das Glück, in einigen zu spielen.

Sie könnten es sich auch in der Rente gemütlich machen. Wie war das, als Sie von den Übernahmen hörten?

Ich habe zu Hause vor Freude getanzt.

Von Dimo Rieß