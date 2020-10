Design und Kunsthandwerk: Was es bei der Leipziger Grassimesse zu sehen und zu kaufen gibt

Leipzig

Cool finde sie es, sagt Ania Rosinke, neben barocken Tafelbildern auszustellen. Mit ihrem Partner Maciej Chmara fertigt sie in Wien und Berlin Küchenausstattungen der individuellen Art vom Wasserglas bis zu Arbeitstischen mit Kochplatte. „Das Spiel von Älterem und Neuem passt gut zusammen.“ Eine Konkurrenz seien die benachbarten Exponate der Dauerausstellung auf keinen Fall, sondern ein schönes Zusammenspiel.

Eigentlich ist es eine Notlösung, dass sich einige Stände von Ausstellern der Grassimesse nun in den Räumen der Abteilung Antike bis Historismus befinden, um die Besucherströme zu entzerren. Doch nach Not sieht es gar nicht aus. Den Kuratoren war es wichtig, bewusste Kontraste zu schaffen. Die Feinmalerei auf Porzellan von Stammgast Sonngard Marcks wäre inmitten barocker Interieurs gar nicht als Einsprengsel zu bemerken. Also hat sie ihren Platz in den herkömmlichen Räumen der Messe. Dafür aber fallen die Steampunk-Geräte von Birgit Borstelmann – auch sie ist eine alte Bekannte – neben asiatischen Gefäßen besonders auf. Auch die zarten Glasformen von Antanas Gerlikas aus Litauen heben sich deutlich vom gotischen Flügelaltar ab.

Zur Galerie Noch bis Sonntag geht die Leipziger Grassimesse im Museum für Angewandte Kunst. Hier ein Blick in die Verkaufsausstellung.

Messe ist internationaler geworden

Trotz der coronabedingten Einschränkungen und Kompromisse sind es etwa 100 Aussteller, mehr als in den Vorjahren. Der Wegfall der Gebühren ist nicht der Grund, denn wie immer wählt eine Jury unter den wesentlich mehr Bewerbern aus. Zugleich ist die Messe internationaler geworden. Während bisher aus nichteuropäischen Ländern zumeist nur Koreaner hier waren, gibt es diesmal auch Aussteller aus den USA, Japan und Taiwan, zudem aus zwölf europäischen Ländern. Nicht immer aber kann man dem Namen nach zuordnen. So ist etwa Setbyol Oh, die eigenwillige Lampenschirme und andere Objekte aus Papier fertigt, in Berlin ansässig, der Schmuckgestalter Jiun You Ou in Idar-Oberstein und das Keramikatelier Soobo von Bokyung Kim und Minsoo Lee am oberbayrischen Ammersee. Die Globalisierung macht keinen Bogen um das Kunsthandwerk.

Experimentelles und Verrücktes ist in diesem Jahr weniger zu sehen als zuvor. Dass es die konkurrierende Parallelveranstaltung Designers Open nicht mehr gibt, kann dafür kaum die Ursache sein. Vielleicht ist die gegenwärtige Krise ein Anlass zur Rückbesinnung auf gesicherte Werte.

Kette aus Haselnussschalen

Quantitativ dominieren Schmuck und Keramik. Materialgerechtigkeit ist dabei eines der Stichwörter, das im Vordergrund steht. Viele Vasen, Becher und Teller oder auch Broschen und Halsketten sollen nicht um jeden Preis originell sein, sondern eher die Selbstverständlichkeit soliden Handwerks und jahrhundertelanger Erfahrungen vermitteln. Anregungen aus der Natur sind nichts Neues, bieten aber immer wieder Ideen für Variationen. So stellt Gabi Veit aus Südtirol sowohl eine Kette aus, die aus gefundenen Haselnussschalen besteht, als auch metallene Kerzenständer, für welche dornige Zweige das Vorbild waren.

3D-Drucker für Porzellangefäße

Doch daneben wird auch mal unkonventionell vorgegangen. So bei den aus verschiedensten Materialien collagierten Schmuckgegenständen von Saskia Detering aus Hildesheim. Die Berlinerin Babette Wiezorek benutzt einen 3D-Drucker für ihre Porzellangefäße. „Wie Zahnpasta“ müsse die Masse sein, damit sie druckbar wird. Doch zunächst entstehen die Modelle nach Algorithmen am Computer, um die kompliziert verschränkten Oberflächen zu generieren. Durch verschieden eingefärbte Masse kommt etwas Zufall mit hinein.

Einen Hauch von Flippigkeit findet man dann doch noch bei manchen Beiträgen des Gastlandes Litauen. Zum Beispiel einen Stuhl mit zehn Beinen, der zum Aufbruch bereit zu sein scheint oder ein anderes Sitzmöbel, das mit den historischen Elementen auf Drahtgerüst nicht wirklich zur Benutzung taugt.

Vielleicht erscheint die Grassimesse 2020 notorischen Besuchern etwas konservativ. Das wichtigste aber ist, dass sie zur Freude der Veranstalter und Aussteller überhaupt stattfindet.

Info: Grassimesse 2020, Grassi Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5–11; Sa 10–19 Uhr, So 10–18 Uhr

Von Jens Kassner