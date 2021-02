Designierter Intendant Tobis Wolff präsentiert sein Leitungsteam für die Oper Leipzig

Leipzig

Langsam wird es ernst. Zwar tritt Tobias Wolff zum 1. August 2022 erst die Nachfolge Ulf Schirmers als Intendant der Oper Leipzig an, doch beginnt seine offizielle Vorbereitungszeit bereits im Juni 2021 – nach dem Ende seines letzten Jahrgangs der Internationalen Händelfestspiele in Göttingen, die er seit 2011 erfolgreich leitet.

Nun ist bekannt, mit welchem Team er Leipzigs größten Kulturbetrieb mit den Sparten Oper, Ballett und Musikalische Komödie in die Zukunft führt: Operndirektorin und stellvertretende Intendantin wird Cornelia Preissinger, bis 2019 stellvertretende Intendantin der Staatsoper Hannover. Marlene Hahn wechselt als Chefdramaturgin aus Graz an den Augustusplatz. Und als Musikdirektor bleibt Christoph Gedschold. Er ist seit 2015 als Kapellmeister am Haus engagiert.

Tendenzen zu erahnen

Mit diesem Team wird Wolff nun seine ersten Spielpläne für Leipzig entwickeln – und die Personalien lassen Tendenzen ahnen. So steht der international gefragte und stilistisch ausgesprochen vielseitige Magdeburger Gedschold, der vor seiner Leipziger Zeit bereits mir Ulf Schirmer arbeitete, für Kontinuität, für die Bewahrung der musikalischen Qualität und des seit 2011 gewaltig gewachsenen Repertoires der Ära Schirmer steht.

Die promovierte Musikwissenschaftlerin Cornelia Preissinger hat vor ihrer Verpflichtung in Hannover als Operndirektorin, Disponentin und Dramaturgin in Häusern wie der Deutschen Oper am Rhein, dem Landestheater Linz oder dem Staatstheater Kassel Duftmarken gesetzt mit zeitgenössischem Musiktheater, neuen und ungewöhnlichen Formaten sowie Projekten der Musikvermittlung für Kinder und Erwachsene. Auch das Opernhaus Graz, von dem Marlene Hahn als Chefdramaturgin kommt, steht für neue Zugänge zum Musiktheater, für neue Formen und Formate, für neue Stücke und neue Blicke auf alte.

Was das für die künftige Ausrichtung der Oper Leipzig bedeutet, soll sich voraussichtlich am Anfang des kommenden Jahres zeigen, wenn Wolff die Saison 2022/23 präsentieren will.

Von Peter Korfmacher