Deutsche Erstaufführung von Rombergs „Neumond“ beendet MuKo-Workshop

Leipzig

In Sachen Operette gibt es drei Dirigenten-Typen: Die erste Gruppe ist sich zu fein für die leichte Muse und steht damit auf verlorenem Posten. Das Gegenteil von dieser Verächtern sind die vorerst letzten Repräsentanten einer Spezies, die sich mit Haut und Haaren allen Operetten-Spielarten verschrieben haben. Zu ihnen gehört Gerrit Prießnitz, der an der Wiener Volksoper derzeit die guten Traditionen hochhält. Er und Chefdirigent Stefan Klingele, der im zeitgenössischen Musiktheater wie in der Operette zu Hause ist und damit mit wissenschaftlichem Anspruch die dritte Gruppe von Operettendirigenten repräsentiert, teilen sich die Leitung des 17. Leipziger Operettenworkshops. Den veranstaltet die Musikalische Komödie mit dem Dirigentenforum des Deutschen Musikrats noch Sonntag im Westbad.

Durchstartende Absolventen

Drei hochbegabte Teilnehmer dürfen üben und lernen: Sie teilen sich die Vorbereitungen und die musikalische Leitung der beiden Vorstellungen mit Ensemble und Orchester der Musikalischen Komödie, dem neben der Staatsoperette Dresden einzigen auf Operette und Musical spezialisierten Repertoiretheater in Deutschland. Zu den Workshop-Teilnehmern der letzten Jahre gehörten Durchstarter wie Oksana Lyniv (2008, heute Chefdirigentin der Grazer Philharmoniker), Daniel Huppert (2010, Chefdirigent der Bergischen Symphoniker und der Mecklenburgischen Staatskapelle) und Chin-Chao Lin (2014, Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Regensburg).

Prestige-Zuwachs

Die von Klingele angeregte Aufführung kompletter Stücke in konzertanter oder halbszenischer Form beschert der MuKo zudem einen Prestigezuwachs. In den letzten Jahren wurden zwei Operetten von Erich Wolfgang Korngold auf CD eingespielt: „Lied der Liebe“ (nach Johann Strauß Sohn) und „Rosen aus Florida“ (nach Leo Fall).

Drei Teilnehmer

Die Teilnehmer des Operettenworkshops 2020: Johannes Marsovszky studierte bis 2018 an der Franz Liszt Musikakademie Budapest. Er trat als Dirigent vor allem in Ungarn auf, Schauplatz vieler Operetten und Heimat von Operettenkomponisten wie Emmerich Kálmán, Paul Abraham und Sigmund Romberg. Christoph Schäfer studierte in München, Wien und Regensburg neben Dirigieren auch Schulmusik. Der Gründer des StimmGold Vokalensembles war Assistent von Enoch zu Guttenberg, leitet das Junge Orchester des Akademischen Gesangvereins München und unterrichtet Chorleitung an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg. Gabriel Venzago studierte n Stuttgart und München. Assistenzen führten ihn nach Luzern, Lüneburg und zu den Osterfestspielen Baden-Baden. Er ist seit Beginn der Spielzeit 2019/20 Erster Kapellmeister am Landestheater in Salzburg und war davor Kapellmeister am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin.

Broadway-Operette

Von einer spezifisch amerikanischen Operette will in Europa niemand etwas wissen. Dabei ist deren wichtigster Vertreter ein jüdischer Ungar, der in Amerika zwischen den Weltkriegen eine musikalische Theaterform entwickelte und der neuen Gattung Musical wichtige Impulse lieferte. Sigmund Romberg (1887–1951) ist im deutschen Sprachraum allenfalls durch seine Entsagungsoperette „Der Studentenprinz“ bekannt. Die Wiederentdeckung von Rombergs letztem Erfolg im Rahmen des Operettenworkshops ist damit eine kleine Sensation: „ New Moon“ ( Neumond) brachte es nach der Uraufführung am 19. September 1928 im Imperial Theatre am Broadway auf 509 Vorstellungen.

Ein Schiff namens „ Neumond “

Beim Titel handelt es sich nicht um eine Zeitangabe, sondern um ein Schiff. Auf dem kommt der Detektiv Vicomte Ribaud ( Cusch Jung) nach Amerika und heftet sich an die Fersen des auf einer Werft untergetauchten Grafen Robert Mission ( Jeffery Krueger), der sich nach der Französischen Revolution in die Reederstochter Marianne ( Nora Lentner) verliebt. Turbulenzen sind programmiert.

Schmissige Musik

Für die jungen Dirigenten gibt es jede Menge Herausforderungen, weil Romberg als einer der ersten Komponisten des Unterhaltungstheaters die Unterlegung von Dialogen mit Musik zum wichtigen Gestaltungsmittel machte. Chefregisseur Cusch Jung hilft den Besuchern durch die abenteuerliche Story und die an Überraschungen reiche Operetten-Entdeckung. Das Publikum kann sich auf eine schmissige Musik freuen – und eine temporeiche Handlung zwischen Detektivgeschichte, Revolutionsdrama, Seeabenteuer und Liebesromanze.

Vorstellungen: 11. Januar, 19.30 Uhr und 12. Januar, 15 Uhr, Karten (23 bis 91 Euro) gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstraße 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, Karten (16 bis 37 Euro) gibt es unter 0341 1261261 sowie an der Abendkasse.

Von Roland H. Dippel