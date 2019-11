„Deutschland 89“ – Serien-Dreh im Leipziger Gewandhaus

Leipzig

Vor der Tür begann alles. Hinter den Türen erlebt der Herbst 1989 seine Auferstehung. Drehort Gewandhaus. Foyers werden zu Hotellobby und Restaurants für die Ufa-Serie „ Deutschland 89“ (acht Folgen, je 45 Minuten). „Hier haben wir den Baustil gefunden, der in die Zeit passt“, sagt Sven Jorden, der Motivaufnahmeleiter.

Drehs in Mitteldeutschland

Allerdings nicht nur hier. Zwei Wochen wurde in Leipzig (Oper, Alte Messe, Ringcafé) gedreht, auch in Halle und Bad Düben (alter Bunker, Bahnhof) stand – nach Drehs in Berlin – die Kamera. Immerhin gab die Mitteldeutsche Medienförderung zur Produktion 450 000 Euro dazu. Am Donnerstag fällt in Weißenfels nach rund 80 Drehtagen die letzte Klappe.

Internationales Format

Für den Mann, der mit seiner Frau Anna hinter dem ehrgeizigen Projekt steckt, ist es so etwas wie eine Rückkehr. Jörg Winger startete als Produzent 2001 „Soko Leipzig“ und betreute die ZDF-Erfolgsserie dann über zehn Jahre: „Jetzt hier wieder zu drehen, ist schon etwas seltsam.“ Inzwischen spielt er mit „ Deutschland 83“ (2015) und „ Deutschland 86“ (2018) allerdings etwas größer, also international. Die Serie wurde weltweit verkauft, läuft sowohl im Free-TV als auch auf Streaming-Plattformen. Auch wenn er sein Budget als „mit schwäbischem Blick“ gemacht umschreibt, sind die ersten zwei Staffeln die einzige deutsche Serie, die Erfolg auch bei einigen großen Kanälen (Hulu, Channel 4, Canal plus) hatte.

2020 online

Daran will „ Deutschland 89“ anknüpfen. Ging es in „ Deutschland 83“ um die Ost-West-Spannung im Kalten Krieg (der DDR-Grenzer Martin Rauch wird als Spion bei Bundeswehr-General eingeschmuggelt), drehte sich in „ Deutschland 86“ alles um Waffengeschäfte der Stasi in Afrika. Staffel eins lief bei RTL, hatte jedoch aufgrund seiner neuen Erzählweise keine guten Quoten. So sprang für Staffel zwei Amazon ein. Der Streamingdienst ist auch bei Staffel drei dabei und stellt sie im Herbst 2020 online.

Immer über die Figur

Jörg Winger: „Wir hatten von Anfang an eine Trilogie geplant, überlegen nun aber auch, wie wir weitererzählen könnten. 1990 ist ja nicht das Ende der Geschichte“ Nun steht alles erst mal auf Null. Das Land bricht zusammen, auch die Stasi. „Alle müssen sich neu erfinden“, sagt Jörg Winger. Also zu einem anderen Dienst gehen, Geschäftsmann werden oder verstecktes Geld abgreifen. Von November 1989 bis zur ersten Wahl im März 1990 ist vieles denkbar. Erzählt wird immer über die Figuren, betont Jörg Winger, nicht direkt über ein bestimmtes Genre.

Direkter Türöffner

Jonas Nay („Homevideo“) ist zum dritten Mal Martin Rauch, der Spion aus dem Osten. Die Serie war für den 29-Jährigen, der Musiklehrer werden wollte, nicht nur der direkte Türöffner zum Beruf, sondern auch eine herrliche „Spielwiese, die man nicht so oft geboten bekommt.“ In Berlin hatte er eine Szene gedreht, die hinter der Uhr des Hauptpostamtes spielt. Die originale Uhr bekam er dann erst in Leipzig zu Gesicht.

Von Norbert Wehrstedt