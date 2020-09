Leipzig

Diese Preisverleihung ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Weil die Preisträger es sind wie auch die Umstände. Der mit 10.000 Euro dotierte „Preis der Stiftung Buchkunst“ geht in diesem Jahr an das Buch „Das Jahr 1990 freilegen“, das im Leipziger Verlag Spector Books erschienen ist.

Das unter anderem von Verleger Jan Wenzel herausgegebene Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit Wolfgang Schwärzler. Der ebenfalls in Leipzig lebende Grafiker hat die knapp 600 Seiten in doppelseitige Text-Bild-Montagen gegliedert. Sie versammeln überwiegend in Schwarzweiß gehaltene Bildstrecken von Fotokünstlern wie Christiane Eisler, Ute Mahler, Gerhard Gäbler und Harald Kirschner, essayistische Texte, Sitzungsprotokolle, Briefe, Gespräche sowie 32 Geschichten von Alexander Kluge.

„Bergwerk der Erinnerung“

In ihrer Laudatio spricht Katharina Hesse, Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, von Fundstücken des prägenden Jahres 1990, die „ausgebreitet und sortiert“ wurden: „aufwendig recherchiertes Fotomaterial; Zitate, Aufsätze, Interviews. Einzelne Sätze wirken wie Zwischenüberschriften, einzelne Wörter wie Schlagzeilen. Einer Zeitungsseite ähnlich werden die Text-Bild-Verschachtelungen mit fetten Linien verfugt. Aufschlagen und hinabfahren ins ,Bergwerk der Erinnerung’.“

Bekanntgegeben wurde der Siegertitel am Freitag zum Abschluss eines Festessens ins Frankfurt am Main in wegen der Pandemie nur kleinem Kreis von Ehrengästen. Dabei soll eine „Überraschungstorte“ eine Rolle gespielt haben, wie es in einer Mitteilung der Stiftung heißt, „festlich wie immer und doch so anders“.

Auch ein Förderpreis geht nach Leipzig

Das ausgezeichnete „Das Jahr 1990 freilegen“ wurde von einer fünfköpfigen Jury aus den 25 „Schönsten Deutschen Büchern“ ausgewählt, die zuvor aus insgesamt 660 Titeln gefiltert worden waren. Unter 139 Einsendungen wurden die drei Gewinnertitel für die „ Förderpreise für junge Buchgestaltung“ gefunden.

Mit je 2000 Euro dotierte Auszeichnungen gehen an Paulina Mohr („Die Bibel – Über Frauen“), Robert Steinmüller („Aphelion“) sowie Cristina Zickert, Rieke Bogena und Zora Asse vom Institut für Buchkunst an der HGB Leipzig für ihre Publikation „OFF/ ON STAGE“, herausgegeben von Ludovic Balland und Julia Blume. Das Buch ist im Rahmen eines viertägigen Workshops an der Bauhausbühne in Dessau entstanden.

Inhalt attraktiv machen

Joachim Unseld, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Buchkunst und Verleger, hob am Freitag die Bedeutung gut gestalteter Bücher hervor, „gerade in schweren Zeiten“. Es seien Zeiten der Besinnung auf das, was wirklich der Wertschätzung bedarf, wird er in der Mitteilung zitiert.

„Die Monate des Lockdowns forderten uns heraus, zu bestimmen, was uns wirklich wichtig ist. Die Besinnung auf Werte, und das heißt hier auch für die Buchherstellung, nicht ein Buch einfach nur zu drucken, sondern auf eine besondere Hinwendung zur Äußerlichkeit zu achten“, so Unseld. Aufmerksamkeit werde darauf gerichtet, „den Inhalt des Buchs durch neue gestalterische und künstlerische Ideen ungewöhnlicher und für den Leser attraktiver zu machen“. Denn: „Eine gelungene Gestaltung bedeutet die gelungene Äußerung des Inneren.“

Den Katalog der „Schönsten Deutschen Bücher“ hat das Team von Bureau Est (bureau-est.com), beheimatet in Leipzig und Paris, gestaltet und umgesetzt und mit einer App verknüpft. Die Videos sind hier zu finden.

Jan Wenzel (Hrsg.): Das Jahr 1990 freilegen. Spector Books; 592 Seiten (zahlreiche Schwarzweiß- und Farbfotografien), 36 Euro

Ungewöhnliches Cover: Nur Bild, keine Schrift: Das ausgezeichnete Buch „Das Jahr 1990 freilegen“ aus dem Verlag Spector Books. Quelle: Spector Books

