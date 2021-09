Leipzig

Die Ärzte sagen ihre Tour ab – und schuld ist die Bundestagswahl. Zumindest ist dies der Eindruck, der sich beim Blick auf die Begründung, die die Band am Montag auf ihrer Webseite veröffentlichte, geradezu aufdrängt. Seit Monaten, heißt es da, hätten Veranstalter und Management zusammen mit weiteren Mitgliedern der Veranstalterbranche versucht, eine bundesweit einheitliche Regelung für Konzerte zu verhandeln. „Das hat (so kurz vor den Wahlen) nicht funktioniert; ein paar Bundesländer würden uns Stand heute Konzerte ohne Abstand mit der 2G-Regel erlauben, andere nicht, oder noch nicht, aber eventuell später.“ Gefolgt von der Feststellung: „Leider ist eine so große Tour, wie die von uns geplante, mit derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage nicht durchführbar.“

Verschiedene Länderverordnungen erschweren Tour-Planung

Man muss also konkretisieren: Schuld ist – laut den Ärzten – das Fehlen einer bundeseinheitlichen Regelung für Veranstaltungen und Großkonzerte im Speziellen. Forderungen danach gibt es allerdings schon seit Monaten, im Sommer wurden die Rufe nach Planungssicherheit für Herbst und Winter umso lauter, doch nach wie vor herrscht der vielbeschworene „Flickenteppich“: Jedes Bundesland entscheidet selbst über Bestimmungen zum Einlass und zur Kapazität, immer mehr von ihnen, aber weiterhin eine Minderheit setzt inzwischen auf 2G beziehungsweise ein 2G-Optionsmodell. Was die Planung deutschlandweiter Touren zu einer komplizierten Angelegenheit macht. Für manche Künstler und Agenturen eben zu kompliziert.

Wirtschaftlich und organisatorisch jedenfalls sei es schwierig bis unmöglich, sich acht oder mehr unterschiedlichen Länderverordnungen anzupassen, meint Julia Bratke von der in Halle ansässigen Konzertagentur Känguru Production. Zumal, das kommt erschwerend hinzu, nahezu monatlich neue Regelungen beschlossen werden. Mit einer ähnlichen Begründung wie Die Ärzte verschoben Anfang September auch Die Prinzen ihre Deutschland-Tournee, die von Känguru organisiert wird, ins nächste Jahr. Bis endlich bundesweit Klarheit geschaffen wird, bleibe nur übrig, „auf Sicht zu fahren“, sagt Bratke.

„Dieser Flickenteppich lähmt die gesamte Branche“

Doch auf diese Klarheit wird eben schon sehr lange gewartet, und so bleibt den Veranstaltern wenig mehr als Ernüchterung – und ihre Forderungen immer und immer wieder zu wiederholen: „Es ist extrem wichtig, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung bekommen“, sagt Matthias Winkler von Mawi Konzerte. „Dieser Flickenteppich lähmt die gesamte Branche“, und es sei „unsäglich“, dass noch immer jedes Bundesland selbst entscheiden könne respektive müsse, was auf Veranstaltungen erlaubt sei und was nicht. Ob es nach der Bundestagswahl endlich so weit sein könnte? „Ich hoffe es sehr“, meint Winkler.

Sabrina Jung vom Täubchenthal äußert sich skeptischer. Sie glaube nicht nicht, dass so bald nach der Wahl Klarheit geschaffen werde – fraglich sei einerseits, wie lange die Regierungsbildung dauere, und andererseits, wie weit oben der Kulturbetrieb dann auf der politischen Agenda stehe. Für die im Täubchenthal für Spätherbst und Winter geplanten Konzerte, fast alle Teil größerer Touren, fällt es ihr schwer, eine Prognose abzugeben. Natürlich sei da die Hoffnung, dass alles stattfinden könne, doch die Gefahr weiterer Absagen und Verschiebungen schwebe stets mit. „Alle befinden sich gerade in einer Wartehaltung.“

Kämpfen um weitere Arena-Konzerte

„Wir haben im Vorfeld versucht, gemeinsam mit der Agentur, dem Veranstalter und dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig eine Lösung zu finden“, erklärt Iris Rackwitz von der Arena, wo die beiden Ärzte-Konzerte hätten stattfinden sollen. Leider blieben diese Bemühungen nun ohne Erfolg, die Band entschied sich für eine Absage. Man kämpfe weiterhin darum, dass die anderen Konzerte in den kommenden Monaten – unter anderem Roland Kaiser am 29. Oktober oder Kontra K am 30. November – stattfinden könnten. Ob und in welcher Form hänge jedoch von der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung ab, die ab Donnerstag gelten soll. Wie die genau aussieht, war am Montag noch unklar.

Das für die Branche so wichtige Thema Planungssicherheit – ein Konzert braucht schließlich eine gewisse Vorlaufzeit in der Organisation, eine komplette Tour erst recht – ist also nach wie vor nicht vom Tisch, wird durch die politische Realität weiterhin erschwert. Der Föderalismus, der bereits zu Pandemiebeginn so stark kritisiert wurde, macht der Branche nach wie vor massiv zu schaffen.

Von Christian Neffe