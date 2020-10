Leipzig

Es ist eine skurrile Szenerie: Gestalten mit riesigen, blickdichten Taucherbrillen setzen vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Plötzlich bleiben sie stehen, langsam schwenkt ihr Kopf scheinbar willkürlich durch den Raum, so als würden sie etwas beobachten. In ihren Händen liegt ein waffenähnlicher Gegenstand mit Schalthebeln. Mit ihm vollführen sie mystische Bewegungen in der Luft oder stoßen ihn nach vorne, als wollten sie etwas treffen.

Was auf den ersten Blick wie unbekannte Aliens aus einem Sciene-Ficiton-Film wirkt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als eine Gruppe ganz normaler Menschen. Die Taucherbrillen auf ihren Köpfen sind in Wirklichkeit Virtual-Reality-Brillen. Der waffenähnliche Gegenstand ist ein Joystick. Und die Szene spielt sich nicht in einer fernen Galaxis, sondern im Museum der bildenden Künste in Leipzig ab.

Eintauchen in virtuelle Welten

Hier findet im Rahmen der Dokfilmwoche die Ausstellung DOK Neuland statt. Neun verschiedene Arbeiten stehen zum Anschauen und selbst Ausprobieren bereit, von 360 Grad Filmen bis zu Interaktionen in einer virtuellen Umgebung.

Es ist die sechste Auflage des Formats, das sich mit neuen Medien und Technologien befasst. Was sich jährlich ändert, sind die Themenschwerpunkte. 2020 lautet das Thema Resonating Spaces, auf Deutsch Resonanzräume. Konkret gehe es dabei um drei Erfahrungen, erklärt Lars Rummel, Kurator der Ausstellung: Um Zugänge zur Gesellschaft (wie reagiere ich auf die Welt, wie reagiert die Welt auf mich?), Verbindungen zur Natur (Gegenmodell zu den Herausforderungen der Zeit) und um persönliche Motive (was mache ich, um etwas zu erreichen?).

Als Pilz mit Baumwurzeln interagieren

Eine Verbindung zur Natur lässt sich beispielsweise erfahren, indem man bei der Station „Hypha“ in die virtuelle Welt der Pilze eintaucht. Hier kann das Ökosystem des Waldes erlebt werden. Man interagiert als Hyphe, also Faden von Pilzen, kommuniziert mit den Baumwurzeln im Erdreich und liefert ihnen wichtige Nährstoffe, nachdem man diese aus Giften umgewandelt hat. Zum Schluss wird man selbst zum Pilz, der aus dem Waldboden wächst, seine Sporen ausschüttet – und so den Zyklus von neuem startet.

Resonanzraum – das bezieht sich aber nicht nur auf virtuelle Erfahrungen. Da die VR-Technik im ersten Moment abschreckend und kalt wirken könne, habe man auch den realen Raum entsprechend gestaltet, erklärt Rummel. Die Pilzstation ist so zum Beispiel von Vorhängen umgeben, die aus Pilzfasern hergestellt wurden. Für das haptische Erleben sorgt ein handgeknüpfter Teppich, auf dem man sich während der Simulation mit Socken bewegt.

Blick in fremde Wohnräume

Wer auf der Suche nach einem aktuellen Bezug ist, wird bei der Station „The Smallest of Worlds – A Social Landscape of Collected Privacy“ fündig. Während Quarantäne und Selbstisolation in Zeiten von Corona entstand ein Projekt, bei dem Menschen mit ihrem Handy ihre Räume zu Hause aufnehmen und dazu eine Geschichte erzählen konnten. Viele verschiedene Eindrücke aus den unterschiedlichsten Ländern sind so zusammengekommen. Diese Räume lassen sich nun virtuell erforschen, wie etwa ein Flur, der für den Wohnungsbesitzer, wie ein Ort zum Ankommen ist und das Tor darstellt, durch das er in seine Privatheit eintritt.

DOK Neuland läuft noch bis zum Samstag. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die maximale Kapazität der Ausstellung aktuell auf 20 Personen gleichzeitig beschränkt, die VR-Brillen samt Zubehör werden nach jeder Benutzung desinfiziert. Trotz der begrenzten Besucheranzahl kann es bei den einzelnen Stationen aber durchaus zu kürzeren Wartezeiten kommen. Je nach Umfang der virtuellen Erfahrungen dauern die einzelnen Stationen von knapp zehn bis zu 45 Minuten. Die Inhalte an vielen Stationen sind in englischer Sprache, doch auch ohne große Fremdsprachenkenntnisse sprechen viele Eindrücke für sich.

Info: Hauptausstellung im Museum der bildenden Künste Leipzig (geöffnet 10–18 Uhr, Eintritt frei) zu Gast ist DOK Neuland auch im Grassimuseum (10–18 Uhr), im Interim der Cinémathèque (15–20 Uhr) und in der Schaubühne Lindenfels (15–20 Uhr)

Von Simon Ecker