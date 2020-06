Potsdam

Seit Corona ist irgendwie alles anders. Sogar der Titel der Ausstellung zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung in der Potsdamer Villa Schöningen hat plötzlich eine neue Bedeutung bekommen. „ Heimweh“ haben die Ausstellungsmacher die Schau mit Foto-Arbeiten von Till Brönner und Klaus Staeck sowie Sequenzen aus dem DDR-Super-8-Archiv des schwedisch-argentinischen Filmproduzenten Alberto Herskovits genannt. Jetzt, nach Wochen der Abstandsgebote und Bleiben-Sie-Zuhause-Appelle wissen wir auf eine ganz neue Weise, „dass Heimweh wirklich weh tun kann“, sagt Kurator Bernd Dinter.

Corona hat auch in der Villa Schöningen alles durcheinander gebracht. Keine große Eröffnung wie sonst üblich, als die Schau zum 8. Mai aufgebaut war. Harald Falckenberg, der zweite Kurator ist bei der nachgeholten Mini-Vernissage am Dienstag aus Sicherheitsgründen über Videoschaltung dabei. Der Hamburger Kunstsammler gehört aufgrund seines Alters (Jahrgang 1943) zur Corona-Risiko-Gruppe. Auch der Plakatkünstler Klaus Staeck (Jahrgang 1938) fehlt aus diesem Grund. Lediglich Jazztrompeter Till Brönner (49) ist anwesend.

Was ist Heimweh eigentlich?

„ Heimweh“ ist ein seltsames Gefühl. Es ist die Sehnsucht nach etwas, das fehlt, das man aber vielleicht auch nie mehr haben wird und deshalb idealisiert. Etwas Vergangenes, Verlorenes. Es hat etwas mit Identität zu tun, betonte Falckenberg, um gleich darauf zu verweisen, dass Identität etwas Unscharfes, Wandelbares ist. Ein Grund, warum er die Fotoarbeiten von Till Brönner nach Potsdam geholt hat. Der hat vor zwei Jahren seine Wahlheimat Los Angeles verlassen und das Ruhrgebiet fotografiert. Der Mann, der aus dem Melting-Pot der US-Westküste kam, um das kulturelle Gemisch im tiefen Westen Deutschlands zu fotografieren – ein Industriestandort, an dem noch mit Koks geschmolzen wird und an dem schon immer Menschen verschiedener Herkunft miteinander verschmolzen wurden.

Und was hat das mit der Deutschen Einheit zu tun? „Wir denken oft, wir hätten mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit hat das nicht mit uns“, sagt Brönner lakonisch. Und das versucht die Ausstellung zu thematisieren: die Spuren der Geschichte und der individuelle Umgang der Menschen damit, die „immer das eigene Leben als Maßstab anlegen“, so Brönner.

Unterschiedliche Blicke auf Deutschland

Die Schau transportiert unterschiedliche Blicke auf Deutschland. Sie zeigt, wie Menschen ihren Alltag unter gegebenen Bedingungen gestalten – in Ost und West, heute, gestern, vorgestern. Und welche Spuren sie in der Erinnerung hinterlassen haben. Drei subjektive Perspektiven: die des Rheinländers und USA-Rückkehrers Till Brönner, die des in der Nähe von Bautzen geborenen westdeutschen Polit-Künstlers Klaus Staeck auf seine alte Heimat DDR, die er während einer Reise 1981 fotografierte hat, und der Blick der DDR-Bürger auf ihr Land, wie sie es in privaten Filmen auf Super-8 festgehalten haben.

Alberto Herskovits hat dafür mehr als 2000 Filme aus den Jahren 1949 bis 1989 in dem Online-Archiv „Open Memory Box“ zusammengetragen.

Alberto Herskovits’ Open Memory Box, eine Sammlung privater 8mm-Filme aus der DDR. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die drei Perspektiven stehen in Beziehung zueinander. Brönners oft in schwarz-weiß mit starken Kontrasten gehaltene Bilder demonstrieren, wie stark die Menschen im Ruhrpott mit ihrer Region verankert sind. Wenn er im Fußballstadion von Borussia Dortmund fotografiert, dann spürt man die Emotionen der Fans.

Tristesse im Ruhrpott, Tristesse in der DDR

Zugleich steht das Abgeranzte in manchen Ecken des Potts der Tristesse der DDR, wie sie Staeck fotografierte, in nichts nach. Mit gewohnter Ironie lichtet er etwa eine „Straße der neuen Zeit“ mit heruntergekommenen Plattenbauten ab. Flankiert werden solche Bilder durch die Privatfilme von DDR-Bürgern: Betriebs- und Familienfeiern, Urlaubsbilder, Aufmärsche, Soft-Pornos ... Bilder einer noch lange nicht vergangenen Vergangenheit. Heimweh kann eben auf verschiedene Weisen weh tun.

Info: „ Heimweh“ mit Arbeiten von Till Brönner, Klaus Staeck und aus dem Open Memory Box Archiv: bis 23. August, Fr–So 12–18 Uhr; Villa Schöningen, Berliner Straße 86 in Potsdam

Von Mathias Richter