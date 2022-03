Die Ausstellung „Offener Prozess“ beleuchtet in der Leipziger GfZK den NSU-Komplex

Leipzig

Das Video wird auf die Wand projiziert, und die Farben wirken blass im lichten Vorraum des GfZK-Neubaus. Aber das Transparent, das über dem gefilmten Protestzug schwebt, lässt sich gut lesen: „Kein 10. Opfer.“

Neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordete der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund zwischen 2000 und 2006 in Deutschland. Halit Yozgat ist das letzte Opfer in dieser Reihe. Und das Video des Trauermarsches, der daraufhin durch Kassel zieht, sagt viel, worauf Ausstellungs-Vermittlerin Van Pham verweist. Weil zu erkennen ist, dass sich die Mehrheitsgesellschaft kaum beteiligt am Protest. Weil es sich um Amateuraufnahmen handelt, denn die Medien nahmen wenig Notiz von den Sorgen der migrantischen Community. Die musste sich selbst vernetzen, die richtigen Zusammenhänge herstellen zwischen den Fällen, einander Halt geben in ihrer Angst. Das Vertrauen in deutsche Polizeiarbeit hatte sie zurecht längst verloren.

Weit über die NSU-Morde hinaus

Das Video im Eingangsbereich der GfZK bildet die Pforte zur am Donnerstag beginnenden Ausstellung „Offener Prozess. NSU-Aufarbeitung in Sachsen“, initiiert von Hannah Zimmermann und Jörg Buschmann vom Verein ASA-FF, kuratiert von Ayse Güleç und Fritz Laszlo Weber. Eine Ausstellung, die zum zehnten Jahrestag der NSU-Selbstenttarnung vergangenen Herbst erstmals in Chemnitz gezeigt wurde und bald auch international tourt, unter anderem in die Europäische Kulturhauptstadt Novi Sad in Serbien. Eine Ausstellung, die den NSU-Fall aus vielen Perspektiven beleuchtet, vor allem ausgehend von den Familien der Opfer, die erst Angehörige verloren und dann einseitige Ermittlungen erlebten. Ebenso geht es um Sichtachsen weit über die NSU-Morde hinaus auf Migrationsgeschichte in Deutschland und Alltagsrassismus.

Realität der ersten Gastarbeiter-Generation in der BRD

Videos dominieren die mehrsprachige Schau. Želimir Žilnik zeigt in „Inventur Metzstraße 11“ die Realität der ersten Gastarbeiter-Generation in der BRD. In einem Münchner Treppenhaus stellen sich 1975 die Bewohner vor, meist geht es um das Geld, das sie hier verdienen und verdienen wollen. Als Gegenwarts-Antwort findet sich nebenan eine Arbeit von Pınar Ögrenci, die vergangenes Jahr auf gleiche Weise die Bewohner eines Chemnitzer Hauses zu Wort kommen ließ.

Blick in die Ausstellung „Offener Prozess. NSU-Aufarbeitung in Sachsen" in der Galerie für Zeitgenössische Kunst. Quelle: André Kempner

Etwas weiter lassen sich per Kopfhörer Lieder hören, eingespielt von einer Band ehemaliger Vertragsarbeiter, die ab den 60er Jahren in die DDR kamen. „Es gibt auch eine Gewalt vor der Gewalt“, sagt GfZK-Direktorin Franciska Zólyom mit Blick auf Arbeitsbedingungen und soziale Ausgrenzung jener Zuwanderer.

Und dann, nach den Morden, folgte die Gewalt nach der Gewalt. Davon zeugt das Modell eines Mahnmals aus Beton. Denn: „Viele Mahnmale wurden beschädigt“, sagt Zólyom. Oder sie wurden erst gar nicht errichtet, mit dem Argument, man wolle keine Anlaufstellen für Neonazis schaffen. Oder es wurden Namen der Opfer falsch geschrieben oder Angehörige zur Einweihung nicht eingeladen. Die Liste der behördlichen Fauxpas ist lang. „Zum Schweigen bringen kennt so viele Formen“, sagt Zólyom.

Gut recherchiert und berührend

Es gelingt der Ausstellung ausgewogen, einen Weg zwischen sachlichem Zeitdokument, gut recherchierter Aufklärungsarbeit – etwa zur zweifelhafte Rolle des ehemaligen hessischen Verfassungsschutzmannes Andreas Temme – und berührenden Momenten zu finden. Wenn Ülkü Süngün per Video mit dem Publikum die Aussprache der mit der Polizistin Michèle Kiesewetter letztlich zehn NSU-Opfer übt, holt das die Ermordeten aus der Anonymität, spinnt sich ein dünner Faden zwischen Menschen, die einander nie begegnet sind.

Auch für Stereotype entlarvenden Humor ist Raum: Ob sie sich vorstellen können, dass Neonazis Fahrrad fahren, werden Passanten im Video gefragt? Keiner kann es. Das klingt witzig beim ersten Hören. Und verschlägt einem zugleich die Sprache, wenn man weiß, dass Zeugen, die die Täter mit dem Fahrrad flüchten sahen, nicht ernst genommen wurden.

Ziel des Träger-Vereins ASA-FF ist es, in Chemnitz dauerhaft ein Dokumentationszentrum einzurichten. „Erinnerung ist nichts Rückwärtsgewandtes, sondern ein fortlaufender Prozess“, sagt Zólyom. So kann man den Titel „Offener Prozess“ verstehen. Ebenso aber als Anspielung darauf, dass mit dem juristischen Prozess-Ende viele Fragen offen bleiben.

„Offener Prozess“ in der GfZK Die Ausstellung „Offener Prozess“ wird am Donnerstag um 19 Uhr eröffnet und ist dann bis 22. Mai in der GfZK (Di–Fr: 14–19, Sa, So 12–18 Uhr) zu sehen. Die Ausstellung und die mittwochs und am Wochenende stattfindenden Vermittlungsangebote sind kostenfrei. Das Projekt geht auf Initiative des Chemnitzer Vereins ASA-FF zurück, der sich als Plattform für Diskurse rund um das globale Lernen versteht. Alle Infos und Termine: www.gfzk.de Am 24. März um 19 Uhr gibt es eine Buchpremiere in der GfZK. Michaela Dudley stellt „Race Relations. Essays über Rassismus“ vor. Die Veranstaltung ist auf 30 Personen limitiert. Anmeldungen unter: presse@gfzk.de

Von Dimo Rieß