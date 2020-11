Leipzig

Die zweite Welle der Corona-Pandemie überrollt mit unverminderter Wucht, türmt sich nach einer Woche des erneuten Lockdowns Tag um Tag höher und höher. Und noch ist nicht abzusehen, wann sie bricht. In Ihrem Gefolge nähert sich die mittlerweile vierte Absage-Welle: Zunächst wurden hierzulande Konzerte, Messen, Festivals, Events vom Frühjahr in den Sommer verschoben, dann vom Sommer in den Herbst, vom Herbst in den Winter, nun rücken Winter und Frühjahr des kommenden Jahres in den Fokus. Und weil es in den Terminkalendern mittlerweile sehr, sehr eng geworden ist, schließlich muss ja für alles, was da nicht weit genug in die Zukunft gelegt worden war, auch wieder ein Termin gefunden werden, weitet sich der Verschiebe-Horizont bereits bis weit ins Jahr 2022.

Was kühn erscheint oder naiv. Denn man muss kein Prophet sein, um zu weissagen, dass es zu vielen dieser von der Pandemie vor sich hergetriebenen Konzerte, Messen, Festivals, Events auch 2022 nicht kommen wird. Weil inzwischen nur noch besonders hartnäckige Optimisten davon ausgehen, dass sie dann überwunden ist, die Corona-Pandemie. Und weil – es ist ja jetzt schon erstaunlich, dass es nach sieben Monaten ohne reguläre Einkünfte noch Veranstalter gibt, die neue Termine verkünden können – es viele der Akteure bei all den Konzerten, Messen, Festivals, Events auf und hinter der Bühne nicht mehr geben wird, sollte es uns irgendwann gelingen, das Virus in den Griff zu bekommen.

Schon zu viel Verunsicherung

Überdies wird es selbst dann keine vollständige Rückkehr zu den schönen Zeiten ohne Maske und Abstandsregeln geben. Die Seuche hat schon zu viel Verunsicherung verbreitet, als dass es nach ihrem Abklingen keine Angst gäbe vor der nächsten. Darum kann gerade darum nicht die Rede davon sein, wir durchlebten gerade einen „Lockdown light“. Denn für die Kultur wird dieser zweite weitaus verheerender sein, als der erste es war – dessen Auswirkungen gleichwohl auch noch längst nicht absehbar sind.

Immerhin sieht es derzeit an der Hilfe-Front etwas besser aus als beim ersten Mal, hat sich das Bundeskabinett auf ein Maßnahmen-Paket geeinigt, das den vielen Solo-Selbstständigen des Kulturbetriebs besser und unbürokratischer helfen soll: Nach der Vereinbarung können sie zur Kompensation der coronabedingten Einschränkungen im November eine Förderung von bis zu 5000 Euro direkt und ohne bürokratischen Aufwand beantragen.

Alarmierte Ministerin

Damit gebe es jetzt, betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) „endlich eine eigene Förderung speziell für Soloselbstständige“. Dennoch zeigte sie sich am Wochenende „alarmiert zu hören“, dass es bei der aktuellen Abstimmung „Widerstände seitens der Wirtschaftsministerien der Länder geben soll“, und sah sich veranlasst, einen Brandbrief an ihre Kultur-Kolleginnen und -Kollegen zu schicken, in dem sie sie aufforderte, „zeitnah auf die Wirtschaftsministerien zuzugehen und dafür zu werben, dass an der Möglichkeit einer Direktbeantragung durch Soloselbstständige unbedingt festgehalten wird“.

Tatsächlich aber weist das Problem weit über diesen finanziellen Aspekt hinaus, so wichtig der für jeden einzelnen Betroffenen auch ist, der sich schon wieder seiner Lebensgrundlage beraubt sieht. Denn der zweite Lockdown hat all denen die Beine weggetreten, die sich gerade erst mit der Seuche zu arrangieren begonnen hatten. Die ihre Hygiene-Bestimmungen penibel umsetzten, die Sicherheit ihres Publikums ins Zentrum ihrer Bemühungen rückten und auf kleiner Flamme, aber mit vielen Ideen und noch mehr Energie wieder ein zartes Live-Kultur-Pflänzlein zum Sprießen gebracht hatten.

Überflüssige Freizeitbeschäftigte

Denen hat der kurzfristig angeordnete zweite Lockdown den letzten Antrieb genommen. In einer gemeinsamen Erklärung formulieren die Berliner Theater es so: „Ein Betrieb im On/Off-Modus macht insbesondere ohne längerfristige Vorankündigung die Planung und Arbeit unmöglich.“

Dabei stellt sich die Situation für die Unterzeichner vom Format des Berliner Ensembles oder der Staatsoper Unter den Linden weitaus weniger dramatisch dar als für freie Häuser und Veranstalter. Die sind mit privaten Mitteln und auf eigenes Risiko in die Planung und Vorbereitung neuer Formate gegangen, haben Allianzen geschmiedet, das Unmögliche möglich zu machen versucht – um von einem Tag auf den anderen per Ordre de Mufti als letzten überflüssige Freizeitbeschäftigung zurück ins Körbchen geschickt zu werden.

Vernünftiges und Unvernünftiges

Nun mag man im Einzelfall ausdauernd darüber streiten, ob ein Herrenbekleidungsgeschäft gefährlicher ist als ein Kino, der Friseur wichtiger als die Oper. Die Zahlen indes waren Ende Oktober wieder so, dass fast jeder einsehen müsste, dass etwas zu geschehen habe. Und wer es nicht einsieht, sollte zumindest nicht unbehelligt ohne Schutzmaske um den Ring ziehen dürfen. Allerdings weiß immer noch niemand genau, wie das Virus sich wirklich vorzugsweise ausbreitet, auf welchem Wege und wo. Folglich steht jeder vernünftigen Meinung mindestens eine unsinnige gegenüber – und bisweilen ist unklar, welche welche ist. Dennoch brauchen wir, braucht die Kultur Perspektiven, hätten schon beim ersten Male Szenarien entwickelt werden müssen, Zahlen beispielsweise jenseits derer die Maßnahmen verlässlich gelockert werden oder eben auch verschärft.

Auch mit solchen Zahlen wird beim nächsten Male kein Privattheater, kein Konzertveranstalter und auch kein Solokünstler mehr eigenes Geld für neue Projekte mehr in die Hand nehmen. Denn wenn es das Privattheater noch geben sollte, das Geld jedenfalls wird weg sein. Aber wenigstens die Öffentlichen könnten ihrem jeweiligen Auftrag, der keineswegs nur in Freizeit-Bespaßung besteht, wieder nachkommen, bekämen sie Orientierungsmarken.

Sie kam, entschied und schwieg

Ihnen und allen anderen würde es darüber hinaus gewiss helfen, wenn die, die derzeit über ihr Schicksal befinden, wenigstens den Erhalt all der Appelle und Offenen Briefe quittierten, die derzeit beinahe täglich an allen Ecken und Enden der Kulturszene verfasst werden. Aber die Kanzlerin bleibt sich treu und dreht sich weg, kaum hat sie etwas entschieden. Das Erklären überlässt sie weitgehend anderen – und die verstecken sich hinter der Kulturstaatsministerin.

Deren Job ist es, für die Kultur einzutreten, auch für sie zu kämpfen. Sie macht ihn mit Anstand und Würde. Wenn darüber hinaus auch die Chefin einmal ihre Wertschätzung gegenüber der reichen Kulturszene artikulierte, mit der unser Land sich noch immer so gern brüstet, es würde als vertrauensbildende Maßnahme schon viel bewirken. Es könnte in vielen Fällen die letzte Chance sein. Denn Kulturland Deutschland wird nach der Pandemie ein völlig anderes sein als zuvor. Und schöner wird’s nicht.

Von Peter Korfmacher