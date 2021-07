Leipzig

Die Blume, Symbol in Charles Baudelaires Hauptwerk, auf der Bühne wird sie zur greifbaren Form, real. Und konterkariert die Realität zugleich, wenn sie erst gedeiht auf dem Bühnenboden – dann aber vom Faden in die Luft gehoben wird und schwebt in „Die Blumen des Bösen“ des Figurentheater-Duos Wilde & Vogel. Am Donnerstagabend war Premiere im Westflügel.

20 Gedichte aus Baudelaires Band „Die Blumen des Bösen“ spannen den Resonanzraum auf für Michael Vogels Figurenwelt und Charlotte Wildes Live-Musik mit E-Gitarre und Effektgeräten. 15 Jahre nach ihrer Produktion „Spleen“ beschäftigen sie sich erneut mit Baudelaire, dem dichtenden Pariser des 19. Jahrhunderts, der sich als Dandy versuchte. Er lenkt in seinen Gedichten den Blick auf das Detail, die Schönheit im Abseitigen, auf kurze Fluchten aus der Realität, Todessehnsucht, das Vergängliche. So wie in „An eine Passantin“, die Erlösung für eine Sekunde bietet, dann der Rückfall ins Nichts: „Ein Blitz … Dann Nacht!“, schreibt Baudelaire. Und: „... dem einer Statue glich ihr Bein.“ Was Vogel mit Humor wörtlich nimmt: Nur ein Bein endet im Riesenfuß, das andere läuft fußlos spitz aus.

Groteske Figuren verbinden sich mit der Atmosphäre der Gedichte

Selbst Verwesung verwandelt der Dichter in „Ein Aas“ in Poesie. Vogel lässt sich dazu Lehm durch die Finger glitschen, wie zerrinnende Lebenszeit und wurmhaft wie die Maden.

Die Gedicht-Atmosphäre verbindet sich mit der Figurenwelt auf der Bühne, diese gleichermaßen detailverliebten und grotesk ausartenden Figuren, die ihrerseits wandelbar erscheinen, wenn sich Glieder verrenken oder eine Maske vor das Gesicht legt. Metamorphosen eben wie in „Die Metamorphosen des Vampirs“.

Manchmal, wenn sich Vogel durch das Terrain voller Figuren, Masken und Apparate spielt, fürchtet man, er könnte seine Kreaturen zertreten. Was die Aura der Vergänglichkeit verstärkt, die auch diese Gestalten aus unbelebter Materie verströmen.

In der Regie von Hendrik Mannes und Co-Regie von Antonia Christl ist ein Abend entstanden, der manchmal frei, manchmal konkret der Spur des Textes folgt und den literarischen Wesen Gestalt gibt. Eine Marionetten-Katze setzt zum Katzen-Gedicht ihre Schritte. „Es geht, als wäre es ihr eigner Raum / Mir eine Katze im Gehirn spazieren.“

Der Abend spielt mit der Überforderung der Sinne

Die Texte, von verschiedenen Interpreten eingesprochen, sind leider mitunter akustisch schwer zu verstehen, man verliert die Spur. Zum Teil ist das gewollt, dann spielt der Abend mit dieser Überforderung der Sinne, überlagert die Verse in zwei Sprachen oder schiebt Musik in den Vordergrund. Wie eine Einladung, sich dem Versuch zu entziehen, die Worte rational zu durchdringen.

Was wiederum an die These von der Unübersetzbarkeit von Lyrik erinnert. Form oder Inhalt, eines bleibt bei der Übertragung meist auf der Strecke. So gesehen wählt das künstlerische Team nicht den Weg der Übersetzung, sondern der Neudichtung in einem faszinierenden Bilderbogen: Vom Spiegel gebrochenes Laserlicht wirft Farben und vergängliche Schatten. Staub verwandelt sich im Scheinwerferkegel in Geglitzer. Ein Mini-Ventilator jongliert mit einem Fetzen Papier, lässt ihn in der Luft tanzen. Poetische Bilder, die irgendwo im Raum der Poesie des Wortes begegnen. Auch wenn, das wusste Baudelaire, sein Gedicht „Albatros“ kündet davon, jedes Fliegen das Fallen schon beinhaltet. Nach rund 90 Minuten landet sanft die vom Publikum begeistert aufgenommene Premiere.

Weitere Termine: 2., 3. und 8. bis 10. Juli, 21 Uhr; Tel: 0341 2609006, Info: www.westfluegel.de

Von Dimo Rieß