Halle/Leipzig

Vielleicht kommt nun nach vier Jahren der persönlichen und inhaltlichen Querelen endlich Ruhe ins Theater Halle: Anfang des Monats bestätigte die Stadt die Wirtschaftsprüferin Uta van den Broek als neue, alleinige Geschäftsführerin der Theater-, Oper- und Orchester GmbH Halle (TOOH), ihr Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025. Alle Intendanten der Bühnen Halle empfinden die vorläufige Freistellung des den fünf Sparten übergeordneten Geschäftsführers Stefan Rosinski bis zu dessen Vertragsende 2021 als Chance für die Behebung permanenten Zanks und die Verbesserung des Betriebsklimas.

PK TOOH Spielzeit 2018 // v.l. Ballettchef Rossa, Orchestermanagerin Brinker, Puppentheaterchef Werner, Theaterchefdramaturgin Hörnig. dann Rosinski, rechts daneben Opernintendant Florian Lutz, und seine beiden Mitstreiter Veit Güssow und Michael von zur Mühlen- Ultraquerformat: Bühnen Halle - v.l. Ballettchef Rossa, Orchestermanagerin Brinker, Puppentheaterchef Werner, Theaterchefdramaturgin Hörnig. dann Rosinski, rechts daneben Opernintendant Florian Lutz, und seine beiden Mitstreiter Veit Güssow und Michael von zur Mühlen. Quelle: FALKWENZEL

Anzeige

Kurzzeit-Generalmusikdirektorin

Weitere LVZ+ Artikel

Die Kapellmeister Michael Wendeberg und José Miguel Esandi vertreten in der Spielzeit 20/21 die unbesetzte Position der Generalmusikdirektion. Der Vertrag mit der französischen Dirigentin Ariane Matiakh war im Februar 2020 nach nur einem halben Jahr und nur einer Handvoll Auftritte in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Florian Lutz, übernimmt 2021 die Intendanz des Staatstheaters Kassel. Sein Nachfolger wird der britische Opernregisseur Walter Sutcliffe.

Digitale Endform

Am Ende der Spielzeit 2020/21 soll es in der Raumbühne Heterotopia der Oper Halle, für die Sebastian Hannak 2017 den Theaterpreis Der Faust erhielt, ein Festival mit einigen Produktionen geben, welche die Oper Halle zum Musiktheater-Hotspot machten. Statt einer durch die Pandemie verhinderten physischen Uraufführung bringt Michael von zur Mühlen Ole Hübners und Thomas Köcks „opera, opera, opera! revenants & revolutions“, entstanden für die Münchner Biennale 2020, in eine digitale Endform. Die kroatische Komponistin Sara Glojnaric übernimmt die vor zwei Jahren von Brigitta Muntendorf zurückgegebene Vertonung von Clemens Meyers Nachwende-Roman „Im Stein“ (Uraufführung am 10. April 2021). Der in Jochen Biganzolis Inszenierung von Händels „Berenice“ in eine internationale Karriere gestartete Countersopran Samuel Mariño kommt wieder für „Teseo“ in der Inszenierung von Martin G. Berger (ab 2. Oktober).

Offener Umgang mit Terminen und Formen

Ambitionierte Realisierungen versprechen Verdis „La traviata“ (18. September, Regie: Julia Lwowski), Rimski-Korsakows „Kitesh“ mit dem szenischen Kollektiv „Hauen und Stechen“ (ab 18. Oktober), Bernsteins „Candide“ (ab 5. Dezember) und Janáceks „Jenufa“ (ab 23. Januar 2021, Regie: Sláva Daubnerová). Zur hochwertigen Rangiermasse wird Mozarts da-Ponte-Zyklus, den die Musiktheater-Sparte teils mit deutschsprachigen Produktionen für Halle und das Goethe-Theater Bad Lauchstädt im Repertoire hat. Hier behält sich die Opernleitung einen offenen Umgang mit Terminen, konzertanten oder halb-szenischen Formaten und musikalischen Kombinationen je nach aktuell gültigen Hygieneregeln vor. Ebenso wie bei Wagners „Tristan und Isolde“ (ab 20. März) in der Inszenierung Jochen Biganzolis. Für diese Übernahme aus dem Theater Hagen zieht die Leitung zwischen vollständigen Aufführungen und zyklischen Vorstellungen der drei Akte an mehreren Tagen alle Möglichkeiten in Erwägung.

Neue Pandemie-Pläne

Natürlich ist die Hoffnung groß, dass bis zur Festwoche zum 40-jährigen Bestehen des Neuen Theaters Halle um den 8. April wieder alles sein wird wie vor dem Lockdown. Bis dahin spielt Matthias Brenners Ensemble auf vier Theater-Raum-Bühnen und holt sich künstlerischen Input aus den Geboten des körperlichen Abstands. Die Pläne vom Frühjahr 2020 wurden weitgehend ersetzt. Vorstellungsdaten will man erst später bekanntgegeben, um möglichst zeitnah auf Pandemie-Entwicklungen reagieren zu können.

Sehnsucht nach großer Besetzung

Brenner kündigt mit „Transit“ von Anna Seghers, „White Male Privilege“ von Annelies Verbeke und „Die Schutzbefohlenen“ von Elfriede Jelinek Stücke wichtiger Autorinnen an. „Solo Sunny“ nach dem Film von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase und „Mit der Faust in die Welt schlagen“ von Lukas Rietzschel werden Beiträge zum Festjahr 30 Jahre Wiedervereinigung. Im Schauspiel ist die Sehnsucht nach Werken in großer Besetzung genauso groß wie im Musiktheater – geplant sind ab Januar Tony Kushners „Engel in Amerika“ und als erste Kooperation mit der Oper Halle im Neuen Theater das Musicals „Spamalot“ nach Monty Pythons „Die Ritter der Kokosnuss“.

Änderungen vorbehalten

Premierenstau herrscht wie in der Oper auch beim Ballett Halle, das im April 2021 mit einjähriger Verzögerung den wegen COVID-19 abgesagten Tanzabend „Evolution“ von Václav Kuneš herausbringen will. Als Mehrgenerationentheater versteht sich das Puppentheater Halle: Unter den fünf Spielplan-Neuheiten befinden sich Andersens „Die kleine Seejungfrau“ als Schwarzlichttheater von Grita Götze in der Weihnachtszeit und Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ in einer Erwachsenen-Fassung von Peter Sloterdijk. Offene Räume, offene Termine und zum Teil auch aufregend neue Stück-Öffnungen in allen Sparten – Änderungen vorbehalten.

Alle Termine und Produktionen der kommenden Spielzeiten: www.buehnen-halle.de

Von Roland H. Dippel