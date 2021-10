Leipzig

Wie feiert man eine 75-Jährige? Geht mit Gratulationen, Wünschen, Blumen. Geht aber auch mit Erinnerungen. Da gibt es ja immer Sternstunden, Nachttage und Geht-so-Ereignisse. Auch bei der Defa, gegründet am 17. Mai 1946. Letzten November sollte an das Jubiläum groß im Kino erinnert werden. Die Feier fiel allerdings ins tiefe Pandemie-Loch.

Nun wird sie nachgeholt: im Cineplex, Allee-Center Grünau, vom 15. bis 17. Oktober. Neun Filme, drei für Kinder, Abenteuer und Unterhaltung – und zwei Produktionen, die desillusioniert auf das Ende der DDR blicken. Ein Meisterstück ist „Die Architekten“ von Peter Kahane und Thomas Knauf. Das Psychogramm eines verlorenen Landes, in dem eine frustrierte Generation all ihre Hoffnung begräbt. Wie da eine Gruppe junger Architekten andere Wege in einem Neubaugebiet gehen will und zerrieben wird, das war der letzte Höhepunkt der Defa. Kein anderer Film hat so gnadenlos vom Ende der DDR erzählt.

Graue Tristesse im Leipzig von 1990

Ähnlich nüchtern, aber ironischer: „Der Tangospieler“ (nach der Erzählung von Christoph Hein) von Roland Gräf. Ein Uni-Historiker, der in einem Kabarettprogramm zur Aushilfe Piano gespielt hatte, kehrt nach 21 Monaten im Knast (wegen Staatsgefährdung) ziemlich lustlos zurück nach Leipzig, treibt durch die Stadt, trifft Stasileute, seinen Richter, opportunistische Kollegen und Frauen im Sommer von 1968.

Gedreht im Frühjahr 1990, ist ein Leipzig im traurigen Zerfall zu sehen. Überall graue Tristesse mit rissigen, desolaten Fassaden – um den Flossplatz, in Stötteritz und anderswo. Wer den jämmerlichen Ruinen-Zustand einer so schönen Stadt aus dem Gedächtnis schon verloren hat, unbedingt hingehen!

Erstaunlich Heiteres mit Tom Pauls

„Weiße Wölfe“: Dakota-Häuptling Weitspähender Falke (Gojko Mitic) und der Hilfssheriff aus Tanglewood (Fred Delmare). Quelle: Defa-Stiftung/DVD

Erstaunlich heiter (und gelungen) blickte Regisseur Bodo Fürneisen 1989 in „Zum Teufel mit Harbolla“ auf die 50er Jahre mit Elvis-Rock, Parolen, Petticoat, stramme FDJler, Armee-Männer und offene Grenze zurück. Tom Pauls (Leutnant) in seiner einzigen Hauptrolle. Wozu er vom Defa-Direktor verdonnert wurde. Er war nämlich bereits als Humboldt für „Die Besteigung des Chimborazo“ besetzt – mit West-Re9isen. Auf die ging dann bekanntlich schließlich Jan-Josef Liefers.

Mit dem Genre-Kino stand die Defa ein Leben lang auf Kriegsfuß. Auch bei ihren Indianerfilmen. Einer gelang, der andere misslang. „Weiße Wölfe“ ist die mit Klassiker-Anleihen („Cheyenne) versetzte Fortsetzung des famosen „Spur des Falken“: Der Dakota-Häuptling Weitspähender Falke (Gojko Mitic, wer sonst!?) kämpft erneut in den Black Hills gegen Banditen und weiße Landräuber, auch in Tanglewood, der Westernstadt im märkischen Sand. Aus Paunsdorf kam Hilfssheriff Fred Delmare, während Rolf Hoppe als Bösewicht ein hinreißendes Kabinettstück abliefert.

Effektvoll verschleimt

„Der schweigende Stern“: Die Raumfahrer sind auf der Venus gelandet und erforschen den gläsernen Wald. Quelle: Defa-Stiftung/DVD

Nur vier Mal flog die Defa ins All. Nach „Der schweigende Stern“ von 1960 folgten drei Bruchlandungen. Dem Regisseur Kurt Maetzig gelang – nach einer Stanislaw-Lem-Vorlage – eine „realistische Utopie“, in der eine internationale Crew zur Venus fliegt und feststellt, dass sich die Bewohner bei der Vorbereitung zum Sternenkrieg selbst vernichtet haben.

Die Venus ist ein Fest der Architektur (Alfred Hirschmeier) mit gläsernem Wald, Türmen und Metallkäfern, auf dem Mond funkt eine sozialistische Station, an Bord ist der sprechende Roboter Omega, Hiroshima liegt als Menetekel über allem und beim tückischen Angriff einer aggressiven schwarzen Breimasse wurde (nach Kurt Maetzig) die komplette Jahresproduktion von Leim in der DDR effektvoll verschleimt.

Wunderbare Magie realer Kulissen

Von Effekten und der wunderbaren Magie realer Kulissen leben auch die beiden Märchen „Das kalte Herz“ und „Das Feuerzeug“. Im „Kalten Herz“ wird ein junger Köhler durch böse Erfahrungen mit Geiz und dem riesenhaften Holländer-Michel erzogen, im „Feuerzeug“ holt sich ein Soldat mit gutem Herzen und drei Monster-Kuschelhunden eine Prinzessin. Auf beide Produktionen hagelte es Kritik, die Defa stellte auf stilisierte Bauten um – und die Kinder wandten sich entsetzt ab.

Zu den größten Hits der Defa zählte Mitte der 60er das Fecht-Abenteuer „Mir nach, Canaillen!“ – und machte Manfred Krug als Hirte im 18. Jahrhundert zwischen Amouren und Abenteuern zum Star. Trotz der erzählerischen Derbheit, die eher mit Säbel statt Florett hantierte. Ein Ereignis im Kinderkino war 1966 „Die Reise nach Sundevit“ (nach Benno Pludra) von Heiner Carow. Eine heitere Geschichte um einen Jungen und einen Sommer an der Küste. Die wunderbaren Schwarz-weiß-Bilder gerieten in die Kritik. Die Formalismus-Debatte schwelte noch. Alle Filme werden von Frank-Burkhard Habel, Buchautor und Kenner der Defa, eingeführt.

Neun Filme an drei Tagen: Freitag, 15. Oktober 15 Uhr:Die Reise nach Sundevit mit Ralf Strohbach, Siegfried Höchst, Ralph Borgwardt17.30 Uhr: Mir nach, Canaillen! mit Manfred Krug, Fred Düren, Monika Woytowicz20 Uhr: Zum Teufel mit Harbollamit Tom Pauls, Michael Lucke, Annett KruschkeSamstag, 16. Oktober15 Uhr: Das Feuerzeug mit Hans Fiebrandt, Heinz Schubert, Rolf Defrank17.30 Uhr: Weiße Wölfe mit Gojko Mitic, Horst Schulze, Barbara Brylská20 Uhr: Der Tangospieler mit Michael Gwisdek, Corinna Harfouch

Sonntag, 17. Oktober15 Uhr: Das kalte Herz mit Lutz Moik, Hanna Rucker, Paul Bildt17.30 Uhr: Der schweigende Stern mit Ignacy Machowski, Julius Ongewe, Michail N. Postnikow20 Uhr:Die Architektenmit Kurt Naumann, Rita Feldmeier, Uta Eisold

Cineplex, Ludwigsburger Str. 13; Tickets (5–7 Euro): www.cineplex.de oder an der Kinokasse.

Von Norbert Wehrstedt