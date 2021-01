Die Dichterin Amanda Gorman – der wahre Star bei Joe Bidens Amtseinführung

Washington

Joe Biden mag der älteste Präsident sein, den sich die USA je aufs Schild gehoben haben. Doch er ist auch der Präsident, der sich für seinen Amtsantritt die jüngste Hoflyrikerin geleistet hat: Amanda Gorman, 22 Jahre alt und Afroamerikanerin, bildete bei ihrem Auftritt als Poet Laureate einen Höhepunkt der Inaugurationsfeierlichkeiten am vergangenen Mittwoch.

Nicht Lady Gaga mit ihrer schrill herausgeschmetterten Nationalhymne, nicht Jennifer Lopez mit dem patriotischen Woody-Guthrie-Evergreen „This Land Is Your Land“ lieferte die eindringlichste Show des Tages ab, sondern diese zierliche junge Frau im gelben Mantel.

Fünf Minuten im hohen Ton

„The Hill We Climb“ war ihr Werk überschrieben, das einigen der Staatsgäste und auch der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris die Tränen in die Augen trieb. Nicht, weil die junge Frau aus Los Angeles Rührseliges vorgetragen hätte, sondern weil Gorman stellvertretend für alle Amerikanerinnen und Amerikaner, die unter der Regierung Trump ihr Land nicht mehr erkannten, an die Werte und Tugenden erinnerte, die den liberalen Landsleuten heilig sind: Gerechtigkeit, Solidarität, Versöhnung, Einigkeit in aller Verschiedenheit und auch Barmherzigkeit.

Der hohe Ton, der die fünf intensiven Minuten ihres Vortrags bestimmte, stand im krassen Gegensatz zur dürftigen Sprachkultur der soeben beendeten Ära Trump mit ihren Twitter-Gewittern. Das vorsichtige Pathos, die kunstvollen Alliterationen des Textes können in einer Übersetzung kaum bestehen. Mit fester Stimme, anmutigen Gesten und dem Flow einer Rapperin trug sie vor:

„Ich komme wieder“

„Let the globe, if nothing else, say this is true: / That even as we grieved, we grew / That even as we hurt, we hoped / That even as we tired, we tried …” Ins Deutsche übersetzt klingt das holprig: „Die Welt soll zumindest diese Wahrheit wissen: / Selbst als wir trauerten, wuchsen wir / Selbst als wir verletzt waren, hofften wir / Selbst als wir müde waren, haben wir einen neuen Anlauf gemacht...“

Ihrer Rolle bewusst, machte sich Gorman auch selbst zum Thema: Sie, „das dünne Schwarze Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde“, könne nun selbst davon träumen, Präsidentin zu werden. Zumindest finde sie sich in diesem Moment, da sie spreche, in der Situation wieder, einem Präsidenten nahe zu sein und für ihn zu rezitieren. Dem Sender CBS sagte sie gestern, Donald Trump paraphrasierend: „I’ll be back“, sie komme wieder, womöglich als Kandidatin für ein hohes Amt. Zitiert wird auch eine Vorhersage Gormans aus dem Jahr 2017: „2036 kandidiere ich für die Präsidentschaft. Sie können das in Ihren Kalender eintragen.“

Feministin und Antirassistin

Gorman ließ Auftritt keinen Zweifel daran, dass es selbst dieses „dünne Schwarze Mädchen“ („schwarz“ schreibt sie immer groß) mit der scheidenden First Lady Melania aufnehmen kann: Mit Schmuck, den ihr angeblich die Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey schenkte, in Mantel und Haarreif der Mailänder Designerin Miuccia Prada war sie ein aufsehenerregender Farbtupfer und Star zwischen den vielen schwarzen Mänteln.

Doch Amanda Gorman, die sich selbst als Feministin und Antirassistin bezeichnet, ließ keinen Zweifel an ihrer politischen Mission: „Wir haben eine Macht gesehen, die unsere Nation eher zerstört, als sie zu heilen. Und dieser Versuch war fast erfolgreich.“ Das bezog sich nicht nur auf den großen Spalter Trump, sondern vor allem auf die Vorgänge vom 6. Januar, als dessen Anhänger das Kapitol stürmten. Der Titel ihres Textes, „The Hill We Climb“ darf auch verstanden werden als Chiffre für den Aufstieg zum Sitz des Parlaments. Das Kapitol wird umgangssprachlich „The Hill“ genannt.

Alles Kindliche liegt hinter ihr

„Lasst uns ein Land weitergeben, / das besser ist als jenes, das uns übergeben wurde“, das ist die finale Botschaft des Gorman-Poems. Das mag für eine 22-Jährige altklug und abgeklärt klingen. Doch muss man ihr zugutehalten, dass sie mit einem Harvard-Studium in Soziologie aufwarten kann und dass sie vor vier Jahren bereits von der Library of Congress zur ersten „Youth Poet Laureate“ der USA ernannt wurde.

Sie hat also alles Kindliche längst hinter sich gelassen. Und sie wurde mit ihrem Auftritt bei der Biden-Amtseinführung in riesige Fußstapfen geschubst: in die von Pulitzer-Preisträger Robert Frost, den John F. Kennedy 1961 bat, zu seiner Inauguration zu reden. Seither haben große US-amerikanische Geister dies zur Tradition werden lassen – die Dichter Miller Williams und Maya Angelou traten für Bill Clinton auf, Elizabeth Alexander und Richard Blanco für Barack Obama. In den Reihen der „Poet Laureate“, der lorbeergekrönten Staatsdichter, ist Amanda Gorman allerdings mit Abstand die jüngste und aufregendste.

