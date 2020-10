Lissabon/Leipzig

Vor der 1523 errichteten Casa dos Bicos, dem „Haus der Ecken“ in Lissabon, steht ein Olivenbaum, unter dem der Wind vibrierende, feine Muster aus Licht und Schatten auf das Pflaster malt. Zu seinen Wurzeln liegt die Asche des großen José Saramago (1922–2010). Der Baum stammt aus Azinhaga, dem Dorf in der Mitte Portugals, in dem der 1998 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Romancier, Lyriker, Essayist, Dramatiker und überzeugte Kommunist geboren wurde, dem sich der Sohn einfacher Landarbeiter immer verbunden fühlte. In der Casa dos Bicos informiert die Saramago-Stiftung auf drei Etagen über sein Leben und seine Dichtung, die für ihn zusammengehörten. „Die Saat und die Früchte“ ist der Titel der Ausstellung.

2019 mit dem José-Saramago-Preis ausgezeichnet: Afonso Reis Cabral vor einem Foto des großen portugiesischen Autors, der 2010 starb. Quelle: Jürgen Kleindienst

Anzeige

Von hier, wo sich der Kreis eines Lebens schließt, geht es weiter, wächst es neu. Seit 1999 wird der Saramago-Preis an junge Autorinnen und Autoren vergeben. Zuletzt erhielt ihn Afonso Reis Cabral für seinen Roman „Pão de Açúcar“ (wörtlich „ Zuckerhut“), der im kommenden Jahr unter dem Titel „Aber wir lieben dich“ auf Deutsch erscheinen wird. Ein schmerzhaftes, brutales Stück Literatur, in dem die reale Geschichte des von drei Jugendlichen begangenen Mordes an der Transsexuellen Gisberta Salce Junior in Porto thematisiert wird.

Porträt einer sozialen und seelischen Schattenwelt

Für Cabral war diese 2006 das Land erschütternde Tat wie ein „Raum, den ich mit Fiktion füllen“ konnte, wie er sagt. Er schrieb keinen Kriminalroman, sondern das Porträt einer sozialen und seelischen Schattenwelt, die üblicherweise nur kurz in Polizeimeldungen aufleuchtet, aber schon hinter der nächsten Ecke beginnt. Unter uns, in den Kellern der Abrisshäuser, in den Außenbezirken der Metropolen.

Der 1990 geborene Autor erzählt die Geschichte aus der Perspektive eines der Jugendlichen. Auch eine poetische Sicherheit gibt es nicht. „Rafa“, wie ihn die anderen Heiminsassen nennen, ist selbst hin- und hergerissen zwischen Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Lebenslust, Grausamkeit – und sei „ein unzuverlässiger Erzähler“, meint Cabral.

„Land der Unruhe“ beim Literarischen Herbst

Am 22. Oktober ist er zu Gast beim Literarischen Herbst in Leipzig – gemeinsam mit drei Kollegen aus dem Land im äußersten Westen Europas. Mit „Land der Unruhe“ ist die Veranstaltung überschrieben, Fernando Pessoas (1888–1935) berühmtes „Buch der Unruhe“ aufnehmend. Dem so zerrissenen wie faszinierenden Vatergeist der portugiesischen Literatur kann man jetzt im nach eineinhalbjähriger Renovierung wieder eröffneten Museum Fernando Pessoa nachspüren, dort, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Seine glasklaren poetischen Analysen, sein Agieren mit dutzenden Heteronymen, die für verschiedene fiktive Autoren mit eigenen Biographien, eigenen Schreibstilen, Themen, Motiven und philosophischen Kontexten stehen, sind vielleicht zeitgemäßer denn je.

Blick in das Museum Fernando Passoa in Lissabon. Quelle: Jürgen Kleindienst

Koloniale Vergangenheit

Die Veranstaltung des Literarischen Herbsts ist Präludium für den Gastlandauftritt Portugals bei der Leipziger Buchmesse, die im kommenden Jahr um zweieinhalb Monate auf die Tage vom 27. bis 30. Mai verschoben wurde. Bücher von rund 50 portugiesischsprachigen Autorinnen und Autoren sollen aus diesem Anlass auf Deutsch erscheinen. Allein ihre Herkunftsländer – neben Portugal sind das Guinea-Bissau, Angola, Mosambik, Kap Verde wie Sao Tomé und Principe – deuten auf die Jahrhunderte dauernde koloniale Vergangenheit, einer der großen thematischen Unterströme in der portugiesischsprachigen Literatur. Ein weiterer sind die von 1926 bis 1974 dauernde Diktatur und die Kolonialkriege – immer wieder umkreist etwa vom bekanntesten lebenden Autor den Landes, António Lobo Antunes. Auch von ihm wird Neues übersetzt.

Corona-Pandemie in Portugal : Zeit der Unruhe, Zeit des Stillstands

Nur soviel scheint derzeit sicher: Die Leipziger Buchmesse 2021 fällt in eine Zeit der Unsicherheit. Wird sie stattfinden und wenn ja, wie? Wie viel wird bald überhaupt noch sein von dem, was im Kulturbereich mal war? Eine Frage, die sich in Portugal noch brutaler stellt als in Deutschland. „2019 war insgesamt ein gutes Jahr für uns, ein ökonomischer Turnaround“, sagt Afonso Reis Cabral. „Jetzt gab es einen massiven Rückschritt – politisch, wirtschaftlich, literarisch.“ Als die Pandemie ausbrach, hätten die Leute keine Bücher gekauft, sondern Netflix konsumiert. Und die Autoren schwiegen: Laut einer Umfrage hätten 99 Prozent der Schriftsteller zunächst nichts geschrieben. „Schreiben ist wie ein Vogel, der leicht fortfliegt.“ Man brauche eine gewisse innere Gleichgültigkeit, sagt Cabral. Zeit der Unruhe, Zeit des Stillstands.

Eine Buchmesse, die 2020 weitgehend normal stattfinden konnte

Inzwischen schreibt Cabral wieder, fand die 90. Buchmesse in Lissabon – nicht pandemiebedingt, sondern wie immer – unter freiem Himmel statt, verschoben von Mai/Juni auf Ende August/September. Es dürfte einige der wenigen Buchmessen auf der Welt in diesem Jahr gewesen sein, die weitgehend normal stattfinden konnten – hier im zentral gelegenen Park Eduardo VII. Statt 60 000 bis 70 000 konnten immerhin noch knapp 13 000 pro Tag in den beiden Wochen kommen, so Organisator Bruno Pires Pacheco. Ein Hoffnungszeichen für eine gebeutelte Branche. Doch inzwischen steigen auch im Corona-Musterland Portugal die Infektionszahlen; die Metropolregion Lissabon wurde zum Risikogebiet erklärt.

Polizisten kontrollieren die Hygiene-Schutzmaßnahmen auf der Buchmesse in Lissabon, die immer open air stattfindet. Quelle: Jürgen Kleindienst

Afonso Cruz, 1971 geboren, arbeitet derzeit in Berlin, wo er ein Residenzstipendium hat. Er ist einer der produktivsten Autoren des Landes. Seit 2008 hat er 35 Bücher, darunter Romane, Theaterstücke, Kinderbücher und eine fiktive Enzyklopädie veröffentlicht. Cruz schreibt an gegen das Verdikt, Portugal sei ein Land der Lyrik. „Das sagen die Leute normalerweise, wenn die Literatur nicht gut ist. Ein Roman braucht nicht selten Jahre, schlechte Gedichte kann man in wenigen Minuten schreiben.“

Wird zum Literarischen Herbst in Leipzig erwartet: Afonso Cruz. Quelle: Jürgen Kleindienst

Auch Cruz ist zum Literarischen Herbst angekündigt. Sein vitaler Galgenhumor macht Mut, wenn er Mark Twain zitiert: „Wenn die Welt untergeht, wäre ich gerne in Kentucky. Dort passiert alles 20 Jahre später.“ Cruz ergänzt: „ Portugal ist 20 Jahre hinter Kentucky.“

Von Jürgen Kleindienst