Leipzig

Die Fantastischen Vier treten am 28. August in Ferropolis auf. Wie die Agentur Goodlive am Montag mitteilte, unterstützen die Musiker Wincent Weiss, Fae August sowie DJ Thomilla das Rap-Quartett bei ihrem Konzert nahe Gräfenhainichen. Vor der Bühne sollen weder Abstands- noch Maskenpflicht herrschen. Damit soll zugleich das im Rahmen eines Modellprojekts entwickelte Hygienekonzept erprobt und analysiert werden.

Karten gibt es für 55 Euro unter www.ferropolis.de.

Von CN