„Die Frau im Mond“ und Oscar-Kurzfilme: Panometer Leipzig zeigt besonderes Leinwandprogramm

Leipzig

Film-Fans haben derzeit gut damit zu tun, die Welle der neuen Kinostarts zu bewältigen. Ein nicht minder interessantes Kontrastprogramm wird an diesem Wochenende jedoch auf der Sommerbühne des Panometers Leipzig geboten, und das gleich in doppelter Hinsicht. Am Freitag um 21 Uhr gibt es vor Ort einen echten Klassiker nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören: Fritz Langs Stummfilm „Die Frau im Mond“ (1929) flimmert dann über die Leinwand und wird vom Techno-DJ Jeff Mills vertont. Der aus Detroit stammende Musiker hat in seiner Karrier immer wieder die Grenzen von für den Dancefloor bestimmter Musik etwa durch Kollaborationen mit Philharmonieorchestern erweitert und interpretiert bereits seit 2000 Stummfilme auf seine Weise musikalisch neu. Karten für 27,50 Euro unter tixforgigs.com.

Tags darauf werden gleich mehrere Filme gezeigt, die es üblicherweise nicht auf der großen Leinwand zu sehen gibt: Die „Kurzfilmrolle: Oscar Shorts 2021“ enthält die fünf animierten Kurzfilme, die dieses Jahr bei den Oscars nominiert waren plus drei Bonus-Filme. Darunter die Pixar-Produktion „Burrow“ oder den Gewinner „If Anything Happens I Love You“. Beginn ist um 21.15 Uhr, Karten gibt es für 6,60 Euro unter tixforgigs.com.

Von CN