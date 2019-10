Die Grande Dame der Musikpädagogik und der Edvard-Grieg-Forschung in Leipzig

Leipzig

Ohne Hella Brock gäbe es in Leipzig keine Grieg-Begegnungsstätte, unsere Musikstadt wäre um das der Komponistenhäuser ärmer, das die europäische Ausstrahlung repräsentiert. Das von Otto Brückwald 1874 für den Musikverlag C. F. Peters erbaute Haus in der Talstraße 10 offenbart das Netzwerk, das den Charakter der Musikstadt Leipzig ausgemacht hat. Studierende aus aller Herren Länder strömten ans Konservatorium, die Verlage lieferten ihre Notenproduktionen in alle Welt, Persönlichkeiten wie Max Abraham und Henri Hinrichsen knüpften die Bande zwischen Künstlern und Gewerken.

Beharrlich erstrittener erfolg

Als Hella Brock 1998 im Alter von 79 Jahren die Initiative zur Vereinsgründung ergriff, hätte man kaum erwarten dürfen, dass sie es schaffen könnte, in nur sieben Jahren die heruntergekommenen Privatgemächer der Verlegerfamilien, in denen Edvard Grieg so oft zu Gast war, zu sanieren und 2005 als Grieg-Begegnungsstätte zu eröffnen. Sicher war dies auch ein Anreiz für den Musikverlag Edition Peters, seinen Stammsitz nach Leipzig zurückzuverlegen. Der beharrlich erstrittene Erfolg ihrer Initiative sagt viel aus über Engagement und Energie von Hella Brock, die sie in höchst wechselhaften Zeitläuften zu beweisen hatte.

Wissenschaftliche Laufbahn begann 1952

Am 3. Oktober 1919 wurde sie in Schweinitz an der Schwarzen Elster in Preußen geboren, wuchs in der Weimarer Republik auf, besuchte die Volksschule in Magdeburg und Liegnitz, wo sie im „Dritten Reich“ 1939 das Reifezeugnis erwarb. Im Zweiten Weltkrieg musste sie im Reichsarbeitsdient und als Flakhelferin dienen, um dann ihr Studium aufzunehmen: Musikerziehung, Musikwissenschaft, Klavier und Anglistik 1940 bis 1942 an der Universität Breslau, 1942 bis 1944 an der Universität sowie der Musikhochschule in Wien mit dem Abschluss des Staatsexamens für das Lehramt an höheren Schulen. Sie kehrte nach Breslau zurück, um das Studium der Anglistik bis zur Evakuierung fortzusetzen. Nach ihrer Flucht wirkte Hella Brock als Lehrerin an Schulen in Halle und Merseburg sowie an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät der Humboldt-Universität Berlin, bis sie 1952 ihre wissenschaftliche Laufbahn am Institut für Musikerziehung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg begann.

Früh schon mit Griegs Musik vertraut

Ihr späterer Doktorvater Fritz Reuter machte sie im Theorieunterricht intensiv mit den Werken Edvard Griegs vertraut, sie wurde 1955 aber promoviert mit einer Arbeit über die Dramaturgie der Schuloper des 20. Jahrhunderts und vertiefte ihre musikpädagogischen Studien 1960 mit ihrer Habilitation über das deutsche Schulliederbuch. Somit war sie bestens präpariert für den Aufbau der sozialistischen Musikerziehung in der DDR, den sie 1959 als Gründungsdirektorin des Instituts für Musikwissenschaften an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald begann und ab 1963 als Professorin fortsetzte. Sie arbeitete mit Kurt Schwaen und vielen anderen Künstlern, erforschte die Geschichte der Musikerziehung sowie die Aktivierung der Musikrezeption von Schülern. Sie verfasste Werkanalysen und Komponistenporträts, darunter auch zu Persönlichkeit und Werk Edvard Griegs. Als Mitglied höchster Entscheidungsgremien und fleißige Publizistin wusste sie Akzente zu setzen und ihrer Stimme Gewicht zu verleihen, indem sie beispielsweise an der Erarbeitung der Studienprogramme für das Fach Musikerziehung in der DDR mitwirkte. 1972 wurde sie als Professorin für Theorie und Methodik der Musikerziehung an die Sektion Kulturwissenschaften und Germanistik der Karl-Marx-Universität Leipzig berufen, 1980 emeritiert.

Deutschsprachige Grundlagenwerke

Nun folgte sie ihren speziellen Interessen und unternahm 1985 eine Studienreise nach Norwegen, die ihr Edvard Grieg noch näher brachte. Sie nahm Kontakt auf zur Norwegischen Akademie der Wissenschaften und arbeitete in den folgenden Jahren in Oslo und Bergen intensiv mit anderen Grieg-Forschern zusammen. Sie vervollständigte ihre Kenntnisse in der norwegischen Sprache und publizierte maßgebliche deutschsprachige Grundlagenwerke : 1990 erschien im Reclam-Verlag Leipzig ihre Grieg-Biographie, die erste deutschsprachige nach über 40 Jahren. Zusammen mit ihrem Freund Finn Benestad edierte sie 1997 den Briefwechsel Edvard Griegs mit dem Musikverlag C. F. Peters. Eine Fundgrube stellt ihre Ausgabe der Schriften Edvard Griegs aus dem Jahre 1999 dar. Zahlreiche Beiträge zu wissenschaftlichen Konferenzen vervollständigen das Bild einer zuverlässigen Musikwissenschaftlerin, die trotz eindeutiger politischer Ausrichtung sachliche Arbeit und Argumentation immer respektvoll zu würdigen wusste. Damit war sie eine hochgeachtete Teilnehmerin an vielen internationalen Tagungen, selbst richtete Hella Brock 2004 und 2008 in Leipzig zwei Grieg-Konferenzen mit internationaler Beteiligung aus. Aktiv nahm sie am Leben der vielen Edvard-Grieg-Gesellschaften in aller Welt teil, die Internationalen Edvard Grieg-Gesellschaft ernannte sie zu ihrem Ehrenmitglied. Die Grieg-Begegnungsstätte Leipzig wusste sie zum kommunikativen Treffpunkt alter Freunde zu gestalten, denen ein anspruchsvolles Konzertprogramm und anregende Vorträge geboten wurden.

Mit ihrer zweiten Grieg-Konferenz beendete Hella Brock 2008 ihr Engagement als Präsidentin der Grieg-Begegnungsstätte Leipzig. Sie stand in ihrem 89. Lebensjahr und konnte stolz auf die gelungene Einrichtung dieses wichtigen Leipziger Komponistenhauses schauen, dem sie als Ehrenpräsidentin verbunden blieb. Inzwischen hat es als Teil der Leipziger Musikerbe-Stätten das Europäische Kulturerbe-Siegel erhalten.

*Unser Autor war von 2001 bis 2017 Professor am Musikwissenschaftlichen Institut Leipzig, seit 2014 führt er als Vereins-Präsident die Geschäfte der Leipziger Grieg-Begegnungsstätte

Von Helmut Loos*