Ihren Debütroman hatte Gusel Jachina ihrer Großmutter gewidmet. „Suleika öffnet die Augen“ beginnt in den 30er Jahren in Tatarien. Die Familie wird enteignet, Bäuerin Suleika nach Sibirien verbannt. „Wir alle wissen viel zu wenig über diese ,schweigende Generation’“, sagte die Autorin damals, „unsere Verbindung zu den früheren Generationen ist durchbrochen, sie ist abgerissen“. Auch in ihrem zweiten Roman, „Wolgakinder“, stellt sie nun wieder so eine Verbindung her.

Jachina ist 1977 in Kasan geboren, Hauptstadt der Republik Tatarstan, wo sie an der Pädagogischen Hochschule Germanistik und Anglistik studiert hat, 2015 absolvierte sie die Moskauer Filmhochschule. Ihr erster Roman lag ein Jahr nach Erscheinen bereits in 30 Übersetzungen vor, ihren zweiten gibt es bisher in 14 Sprachen. Am 16. August erscheint er auf Deutsch.

Falscher Goethe

Auch „Wolgakinder“ taucht tief in die Vergangenheit. Gnadental heißt das von Steppe umschlossene Dorf am Ufer der Wolga. Es ist ein deutsches Dorf, Zarin Katharina II. hatte die deutschen Siedler einst ins Land geholt.

Jetzt schreiben wir das Jahr 1916, und Jakob Iwanowitsch Bach unterrichtet als Dorflehrer alle Kinder in allen Fächern in einem einzigen Raum. Unstimmigkeiten geht er aus dem Weg und leidet, wenn er einem Schüler die Leviten lesen muss.

Eigentlich hatte er das Klassenzimmer mit einem Porträt Goethes schmücken wollen, doch Müller Julius ließ sich auf dem Markt in Saratow übers Ohr hauen und schleppte das Bildnis irgendeines Aristokraten an, der „zur Not als Cervantes“ hätte durchgehen können, „aber auch das nur bei trübem Licht“.

Die Namen der Jahre

Eines Tages lässt in den großen Ferien der reiche Bergbauer Udo Grimm den Schulmeister ans andere Ufer des Flusses holen mit dem Auftrag, seine Tochter Klara zu unterrichten. „Die Wolga teilte die Welt in zwei Hälften“, und wie es auf der anderen Seite aussah, wusste niemand. Jakob sah es, doch Klara sah er nicht, denn deren Vater hielt sie hinter einem Vorhang verborgen.

Dennoch verlieben sich Lehrer und Schülerin ineinander, über die Sprache passiert das, die Schrift. Nicht gleich, aber später werden beide ein Paar, ziehen auf den vom Vater verlassenen Hof, richten sich ein, die Jahre vergehen. Jakob Bach gibt ihnen Namen: Jahr der verwüsteten Häuser, Jahr der Ungeborenen Kälber, der Hungernden, der Toten Kinder, der Sprachlosigkeit ...

Leben und Schweigen

Bei einem Überfall wird Klara vergewaltigt, dabei einsteht ein Kind, bei dessen Geburt Klara stirbt. Annchen aber lebt. Bach ist verstummt. Wie nun Liebe und Hass miteinander ringen, erzählt Gusel Jachina in einer atemberaubenden Geschichte, deren Sog bis zur letzten Seite hält: wie Bach Annchen doch noch ins Herz schließt, nach Gnadental rudert, um Milch zu stehlen, erwischt wird und als quasi Strafe für den inzwischen kommunistischen Statthalter Märchen und Mythen schreibt, die im „Wolga-Kurier“ erscheinen und tatsächlich wahr werden. Wie er stumm das Mädchen aufzieht und sich den Veränderungen in der jungen Sowjetunion zu entziehen versucht.

Dichtung, Alltag, Politik und Krieg, Sehnsüchte und Enttäuschungen der Auswanderer und Rückkehrer fließen ein in den Erzählstrom, der zum großen Roman anschwillt. Auf der anderen Seite der Wolga, fern vom Chaos und Kollektivierung, Hungersnöten und Vertreibung, beschreibt Gusel Jachina mit psychologischer Genauigkeit Bachs Paralleluniversum.

Zu Vater und Tochter stößt Wassja. Eigentlich ein Einbrecher mit rüdem Wesen, wird er zum Ziehsohn, den Bach mit Schallplatten deutscher Dichtung zähmt. Wassja und Annchen sind Kinder der neuen Zeit. Sie überqueren den Fluss, ziehen in die Stadt, die Bach noch als Pokrowsk gekannt hat, die seit 1931, dem „Jahr der großen Lüge“, Engels heißt. Es ist beeindruckend, mit wie viel Kraft und Raffinesse Gusel Jachina die Fäden der Vergangenheit zu einer festen Verbindung knüpft.

Gusel Jachina: Wolgakinder. Roman. Aus dem Russischen von Helmut Ettinger. Aufbau Verlag; 591 Seiten, 24 Euro

