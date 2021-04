Leipzig

„Auf der Straße Knüppel und Blut/ Bei Mami bieder und lieb/ Stark nur in der Meute/ Eng im Weltbild, hart im Schritt.“ So beginnt Herbert Grönemeyers „Die Härte“ auf seinem 93er Album „Chaos“ – ein grooviger bläsergetriebener Ska, vor allem ein deutlicher Kommentar zu der in den frühen 90ern aufflammenden rechtsextremen Gewalt – in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln ... Nebenbei eine Breitseite auf die deutsche Politik, die gerade das Asylrecht verschärft hatte. „Im Hintergrund die Schreibtischriege“, heißt es im Song.

Auch in Grünau ist in diesen Jahren einiges los. „Hier gab es schon vor der Wende Nazi-Skins“, erzählt Streetworker Willie Wildgrube. Er kennt die Szene – aus der Konfrontation. Auch er war Skinhead, war aber mit Punks unterwegs und antirassistisch eingestellt. „In diesen Jahren gab es praktisch keinen Staat“, erzählt der heute 52-Jährige. „Autoklau war Volkssport.“ Verwerfungen und Wunden der Wende liegen offen – besonders an sozialen Brennpunkten. Wie in Grünau. Rechte Jugendgangs dominieren die Straßen. Mehrfach wird das Wohnheim für Geflüchtete in der Liliensteinstraße angegriffen. “Vielleicht lässt sich die Polizei wieder Zeit, dann klappt das schon“, sagt eine 19-Jährige 1991 in einem „Monitor“-Beitrag, in dem sie ganz offen ausspricht, in vier bis sechs Wochen einen weiteren Überfall zu planen, „dann richtig“.

Herbert Grönemeyer lassen diese Zustände nicht kalt. 1983 hat er mehrere Monate in Leipzig gelebt, mit Peter Schamoni in Torgau den Film „Frühlingssinfonie“ gedreht – mit ihm als Robert Schumann, mit Nastassja Kinski und Rolf Hoppe; auch Grünau hat er kennengelernt. Der „taz“ sagt er 1994, inzwischen konzentriert er sich auf seine Karriere als Sänger: „Ich finde einfach, man kann nicht immer nur irgendwelche Konzerte machen gegen Gewalt oder gegen Rechts oder gegen Ichweißnichtwas. Und aufgrund dieser doch wirklich harten Sozialpolitik unserer Regierung (...) war eben die Überlegung: Was kann man machen, speziell auch im Osten?“

Wenn der Staat sich zurückzieht

Der Musiker hat damals schon verstanden, worüber noch heute Bücher geschrieben werden: dass Menschen nicht mal eben locker vom einen in ein anderes System wechseln, dass nicht alles gut werden kann, wenn alles schlecht war, dass Nazi-Kader – viele waren sofort von West nach Ost gegangen – aus Unsicherheit und Angst Profit schlagen. In Grünau lebten damals fast 20.000 Kinder und Jugendliche. Von sieben Clubs waren nach der Wende vier geschlossen worden.

Rockwettbewerb und Disco 2002 in der Völkerfreundschaft. Von sieben Clubs in Grünau waren nach der Wende vier geschlossen worden. Quelle: André Kempner

Schon Anfang der 90er fragt Grönemeyer mit einem befreundeten Sozialarbeiter aus Aachen bei mehreren Städten an, Leipzig interessiert sich als erste. Aber zunächst hakt es. Privates Geld für ein Jugendprojekt? Das ist verwaltungstechnisch kompliziert. Als dann der Jugendclub in der 1983 gebauten Völkerfreundschaft – von vielen „Völle“ genannt – dichtgemacht werden soll, geht er an die Öffentlichkeit. Im Februar 1994 erscheint seine Single „Die Härte“. Die Einnahmen sollen einem Jugendprojekt zugute kommen. In Grünau! Plötzlich bewegt es sich. Das Geld für die Sanierung wird zur Verfügung gestellt. „Die Härte“ für die „Völle“: Grönemeyer finanziert die Personal- und Sachkosten für das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt „08/16“ mit zwei Jugendsozialarbeitern.

„Ich sah furchteinflößend aus“

Einer davon ist Willie Wildgrube. Im April 1994 fängt er gemeinsam mit der Erzieherin Silke Schumann an. Gleich am ersten Arbeitstag muss er sich mit Gruppen vorwiegend rechtsgesinnter Jugendlicher auseinandersetzen, Wildgrube spricht von „Cliquen“, die sich vor der „Völle“ treffen. „Sie waren laut, sie haben gedroht.“ Er selbst kommt in seinen Skin-Klamotten. „Ich sah furchteinflößend aus.“ Nach und nach beruhigt sich die Gemengelage. „Die meisten der Jugendlichen hatten keine tiefe Verwurzelung in der Naziszene, es gab nur einzelne Kader, die sind dann abgesprungen“, erzählt Wildgrube. Leicht ist es nie. Aber Wildgrube versteht die Sprache der Jugendlichen und hat meist Antworten.

Das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt heißt in erster Linie Selbstermächtigung, aber keineswegs Laisser-faire: Die Jugendlichen richten ihre Räume selbst ein, organisieren Feste, Fußballturniere, Ausflüge, Zeltlager, Konzertbesuche oder Videoabende. Eine Band wird gegründet. Die Sozialarbeiter helfen bei Ausbildungsplatz- und Wohnungssuche, Umschulungen, bei familiären Schwierigkeiten, Suchtproblemen – auch bei Strafverfahren. Natürlich ist nicht alles auf einmal schön. „Aber manchmal gelang es, dass rechts- und linksorientierte Jugendliche etwas zusammen machten“, erzählt Wildgrube. Die Regel ist das nicht.

Herbert Grönemeyer (Mitte) bei einem Besuch im Jugendklub Völkerfreundschaft in Grünau. Quelle: privat

Die Unterstützung Grönemeyers läuft bis 2001. Insgesamt fließen etwa 500.000 Mark. Mehrmals schaut der Sänger in der Völkerfreundschaft vorbei. Wildgrube erinnert sich an Gespräche mit einem zugewandten, bescheidenen Menschen, dem es um die Sache geht, nicht um die große Geste. „Er hatte wirklich null Star-Allüren. Er unterstützte auch woanders Projekte, wollte aber nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt.“ Die Stimme des sympathischen Kahlrasierten scheint noch ein bisschen weicher zu werden, wenn er von „Herbert“ spricht. Man spürt: Er ist ihm dankbar. Wie wahrscheinlich Grönemeyer, der vor kurzem 65 wurde, auch ihm.

Willie Wildgrube ist seiner Haltung und seinem Beruf treu geblieben. Heute arbeitet er im Team Streetwork Mitte, zuständig für Jugendarbeit im Zentrum inklusive Hauptbahnhof und engagiert sich unter anderem beim Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“. Demokratische Bildungsarbeit unter erschwerten Bedingungen, das ist sein Leben.

Hans-Christoph Thiele (l.) und Willie Wildgrube im Gespräch vor der Völkerfreundschaft in Grünau. Quelle: Christian Modla

Eine Oase des Friedens ist die Gegend auch heute nicht. Die „Härte“ der frühen 90er Jahre mag Geschichte sein, soziale Probleme wachsen nach, verändern sich. Im Wahlkreisbüro der Linken hat mal wieder jemand Steine in die Scheibe geworfen. „Wir haben uns fast daran gewöhnt“, sagt eine Mitarbeiterin. Gegenüber in der Völkerfreundschaft will Hans-Christoph Thiele mit Kulturarbeit Menschen verbinden, Gespräche in Gang bringen. Er koordiniert seit 2019 die Veranstaltungen in der „Völle“. Neben einem Offenen Freizeittreff für Kinder und Jugendliche und einem Sport- und Gymnastiksaal gibt es seit dem Umbau in den 90ern einen knapp 400 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal und einem Seminarraum.

Ein Ort der Kultur, des Austauschs, der Debatten

Thiele bringt neue Bewegung in die „Völle“, auch wenn ihn wie alle Kulturmacher die Pandemie bremst oder zuweilen stoppt: Bernd-Lutz und Sascha Lange haben hier schon gelesen, regelmäßig treten die Academixer auf. Für Open-Air-Aufführungen arbeitete man im vergangenen Jahr mit dem Theater der Jungen Welt zusammen. Lokale Bands, Künstlerinnen und Künstler spielen. Im Foyer finden Ausstellungen statt. Politikerinnen und Politiker diskutieren vor Landtags-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen. Wichtig ist Thiele die Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen im Grünauer Kulturnetzwerk, das er mit initiiert hat. Dazu gehört das Projekt „Grünau auf Blau - Das Stadtteilradio“.

Kulturarbeit in Grünau, das sei etwas anderes als zum Beispiel im Leipziger Süden, sagt Thiele. Die große Unterschiedlichkeit der Menschen, die hier leben, sei einerseits interessant, andererseits eine Herausforderung. Viele wohnen hier seit 40 Jahren. Grünau, einst eine gesuchte Wohnlage in Leipzig, hatte in den 90ern viel Leerstand. Später zogen viele Menschen mit wenig Einkommen her, nicht wenige mit Migrationserfahrung. „Die Gruppen leben oft aneinander vorbei – auch die Alten und die Jungen, hier gibt es viel Armut, ist der Anteil von Sozialhilfeberechtigten am höchsten in Leipzig“, sagt Thiele.

Hans-Christoph Thiele (l.) und Willie Wildgrube in der Völkerfreundschaft – vor einem Plakat mit einer klaren Botschaft. Quelle: Christian Modla

Grünau bleibt ein Brennpunkt, auch wenn es seltener brennt. So steht man dann in dieser eigenartig aus der Zeit gefallenen Stuttgarter Allee, mitten im Leipziger Plattenbauland, während die Geschichte dieses vermeintlich geschichtslosen Ortes im Kopf pulst, und fragt sich, ob Kultur hier vielleicht nicht mindestens genau so wichtig ist wie dort, wo sich in sicheren Häfen Gleichgesinnte ein Tränchen wegdrücken, wenn es mal wieder Tristan und Isolde dahinrafft. Hans-Christoph Thiele und Willie Wildgrube wissen die Antwort. Herbert Grönemeyer vermutlich auch.

Von Jürgen Kleindienst