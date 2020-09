Die Jagd nach dem schwarzen Gold: Plattenbörse im Haus Leipzig ist zurück

Leipzig

Christian Geschke streicht im Notizblock mehrere Zeilen auf seiner Fahndungsliste durch. Es ist erst Mittag, doch schon jetzt hat der Leipziger sechs Singles der Rolling Stones auf der Plattenbörse ergattert. „Zu sehr guten Preisen“, sagt er zufrieden und nippt am Kaffee. Der Fan von Mick Jagger und Kollegen ist einer von ein paar hundert Freaks, die die Jagd nach dem schwarzen Gold am Sonntag ins Haus Leipzig getrieben hat.

Für Freunde vor allem des Vinyls öffnet sich dank Veranstalter Stefan Meiner auf zwei Etagen eine weite Landschaft aus von ihm geschätzten 200 000 Exemplaren. Mehr als die Hälfte weniger als sonst, denn wegen der Corona-Bestimmungen müssen die Abstände größer sein. „Ein paar Stammhändler haben abgesagt“, berichtet Meiner. „Viele nervt der Mundschutz, andere die Angst vor dem Virus.“ Im Dezember 2019 hatte er noch 40 Stände verzeichnet, nun sind es 26.

Erstaunlich viele Besucher

Der seit mehr als 20 Jahren bundesweit agierende Mann aus Nobitz im Altenburger Land freut sich zwar darüber, dass die Börse in Leipzig stattfinden kann, andererseits wirft sie wegen der Reduzierung kaum Gewinn ab. „Das hat schon mal mehr Freude gemacht“, gibt er zu. Knapp zwei Stunden später hat sich sein Gesicht, so weit man das unter der Maske erkennen kann, jedoch aufgehellt: „Es kommen erstaunlich viele Besucher“, stellt er zufrieden fest.

Die wuseln und blättern sich neugierig durch die Regale aus Covern. Sammler Geschke geht nach dem Kaffee wieder auf Stöbertour, nur noch zehn Singles fehlen ihm. „Meine Vorgabe ist, dass kein Exemplar mehr als fünf Euro kosten darf“, sagt er. Die LP-Sammlung von den Stones ist – natürlich – längst komplett.

Leipzig-Debüt für Händler aus Mühlacker

Zum ersten Mal hat Andi Preisig aus dem württembergischen Mühlacker bei Pforzheim seine Tonträger nach Leipzig transportiert. Wegen der coronabedingten Verlegung der Börsen in Nürnberg und München auf 2021 probiert er nun hier sein Glück. Vom Plattenhandel lebt der Hardrock-Fan, seit er mit 18 den Laden eines Kumpels übernahm. Die Tonträger kauft er unter anderem bei Trips nach Japan und in die USA – eine aktuell unerreichbare Quelle. Zu Preisigs mitgebrachten Raritäten gehört das 1971er-Album des Progressive-Rockers Fuzzy Duck in deutscher Pressung, Kostenpunkt: 300 Euro. „Die britische Pressung ist um ein Vielfaches höher“, verrät der Mann im Mötley-Crüe-Shirt.

Deep-Purple-Nerds, die Fachgespräche führen und besondere Exemplare finden möchten, sind bei Peter Jonas an der goldrichtigen Adresse. Der Berliner, Stammgast an der Pleiße, weiß alles über die britischen Helden, hat zig Konzerte mit ihnen erlebt – „Das erste am 16. Januar 1973 in Berlin“ – und sie mehrmals backstage getroffen. „Ich bin froh, dass die Plattenbörse hier zurück ist und ich die Kollegen wiedersehe“, sagt der Pensionär, „das ist immer wie Klassentreffen.“

„Platten sind meine Leidenschaft“

Die einfachste Anreise hat Uli Schäfer. Der 59-Jährige, einer der drei Booker des Clubs Horns Erben, fing in den 1980ern mit dem Handeln von Tonträgern an. Unter anderem Krautrock, Jazz und Indie füllen seine Regale. „Viel verdienen kann ich damit nicht, aber Platten sind meine Leidenschaft“, sagt er.

Übrigens, eine Single hat sich Christian Geschke noch geschnappt: „State of Shock“, Jaggers Duett mit Michael Jackson von 1985. Und die Jagd geht weiter. Wenn die Lage so bleibt, bei der nächsten Börse am 6. Dezember.

