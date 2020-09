Die Kraft der Ruhe: Leipziger Galerie Schwind zeigt die Malerei Günter Thieles zu dessen 90.

Leipzig

Vom Gohliser Schillerweg bis in die Pariser Tuilerien reicht Günter Thieles Auswahl urbaner Motive. Doch so wie ihm in Leipzig nicht Reichsgericht und Völkerschlachtdenkmal auf die Leinwand beziehungsweise Hartfaserplatte kommen, so konzentriert er sich sogar in der Weltstadt auf das scheinbar Nebensächliche. Das unauffällige Hotelzimmer abzubilden ist ihm wichtiger als den Eiffelturm.

Der Maler ist am 12. August 90 Jahre alt geworden (hier ein Porträt des Künstlers zu seinem Geburtstag), doch er ist immer noch produktiv. Da die Zusammenstellung der Ausstellung bis in die frühen 70er Jahre zurückreicht, erkennt man gut, dass er seinem schon früh ausgeprägten persönlichen Stil treu geblieben ist. Kennzeichnend dafür ist die klare, exakte Linienführung und die zurückhaltende Farbigkeit ohne schrille Töne. Die Temperamalerei mit ihren stumpfen Oberflächen, die er durchweg benutzt, kommt dieser Dämpfung der Töne entgegen.

Neue Lust an der menschliche Figur

Abgesehen von Bildern aus Reisezielen, die für ihn vor 1990 nicht erreichbar waren, fällt bei den jüngeren Arbeiten eine neue Lust an der menschlichen Figur auf. Es gibt ein „Selbstportrait 5 vor 12“ von 2009, das trotz des dramatischen Titels – er hält eine Taschenuhr mit dieser Zeitanzeige in der Hand – ruhig und konzentriert wirkt. Vor allem aber malt er immer wieder eine junge Frau namens Ariane. Sie ist sein Lieblingsmodell, gehört nicht zur Familie wie die meisten Personen auf älteren Porträtbildern.

Wenn Günter Thiele in der DDR-Zeit triste Straßenansichten in Grautönen malte, konnte man das als sanfte Kritik am Verfall der Städte deuten. Doch auch heute interessieren ihn nicht die sauber sanierten oder neu gebauten Häuser. Er hat eine Vorliebe für das Banale. Die Personen in den urbanen Szenen sehen häufig wie zufällig ins Blickfeld geraten auf, sind aber wichtig für die Komposition.

Glatzköpfe mit Springerstiefeln

Die große Masse der Bilder erweckt den Eindruck, Thiele sei ein Mensch, dem ein einfacher Hocker oder eine Bushaltestelle wichtiger sind als das Weltgeschehen. Doch dann gibt es einige überraschende Tafeln zumeist jüngeren Datums, die dies widerlegen und auch keinen Zweifel daran lassen, wo sich Günter Thiele politisch verortet. Auf einer ist eine Wahlveranstaltung mit Gregor Gysi 2013 zu sehen. Eine andere hat den romantischen Titel „Mondnacht“. Zu sehen ist aber, wie Glatzköpfe mit Springerstiefeln im Licht eines brennenden Autos Menschen mit Knüppeln traktieren. Und der „Totentanz“ von 2014 stellt offenbar Flüchtlinge an der Küste des Mittelmeeres dar.

Ist von Leipziger Malerei die Rede, fällt nicht unbedingt der Name Günter Thiele an vorderer Stelle. Das mag an den zumeist unspektakulären Themen seiner Bilder liegen. Doch die Ausstellung zeigt, dass er eine wichtige und eigenständige Position in der lokalen Kunstszene bis in die Gegenwart einnimmt.

Günter Thiele – Zum 90. Geburtstag, Galerie Schwind, Springerstraße 5; bis 17. September, Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr

Von Jens Kassner