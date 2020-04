„Die Lage hat sich unterdessen verschärft“ – Wie ein Leipziger Fotograf die Krise erlebt

Leipzig

Vor knapp vier Wochen hat Martin Klindtworth für die LVZ berichtet, wie er sich in der Krise durch den Förderdschungel kämpfte. Hier schreibt er, wie es für ihn weitergegangen ist. Klindtworth ist selbstständiger Fotograf im Bereich Veranstaltungs- und Messefotografie. Er wurde 1970 in Essen geboren, lebt in Leipzig, wo er ein Studium an der HGB absolvierte, und ist überregional tätig.

Vor über sechs Wochen endete meine Berufstätigkeit abrupt

Es ist mehr als sechs Wochen her, dass meine Berufstätigkeit abrupt endete. Vom ersten Tag an habe ich mich auf die Suche nach finanziellen Hilfen gemacht, aber es gab einfach noch keine Programme zur Unterstützung von uns Soloselbstständigen. Offenbar war ich schlichtweg zu früh dran.

Mit vielen anderen Betroffenen habe ich das Thema in die Öffentlichkeit und in die Politik gebracht. Mittlerweile habe ich über die SAB ( Sächsische Aufbaubank) ein Darlehen und einen Zuschuss beantragt. Beides wurde bewilligt und bereits ausgezahlt. Die Antragstellung ging erstaunlich schnell und unkompliziert, das hatte ich zwar gehofft, aber nicht erwartet.

Die Liquidität ist erst einmal gesichert

Die Liquidität ist damit erst einmal gesichert, aber das Darlehen und der Zuschuss sind ausschließlich zur Überbrückung von laufenden Betriebskosten, um die wirtschaftliche Existenz meines Unternehmens zu sichern. Der Betrieb ist jedoch nur dann wirtschaftlich, wenn ich auch davon leben kann, das ist das kleine Einmaleins der Betriebswirtschaftslehre.

Der Gesetzgeber sieht das anders und verlangt im Fall der Soforthilfen eine strikte Trennung von Berufs- und Privatleben, was für Soloselbstständige nicht immer machbar ist. Meine privaten Lebenshaltungskosten darf ich nicht über den Zuschuss finanzieren, hierfür beantrage ich jetzt Grundsicherung, auch bekannt als ALG II oder Hartz IV.

Enormer organisatorischer Aufwand

Das Verfahren hierfür ist zwar vereinfacht worden, aber im Vergleich zu den beruflichen Soforthilfeprogrammen ist es ein enormer organisatorischer Aufwand. Es fängt an mit einem Antragsformular, daraus ergibt sich die Notwendigkeit, weitere auszufüllen. Diese Formulare erfordern dann wiederum zahlreiche Nachweise und weitere auszufüllende Formulare – eine exponentielle Steigerung, ähnlich wie die Fallzahlen zu Beginn der Coronainfektionen ...

Es fühlt sich sehr unangenehm an ...

Und zudem fühlt es sich sehr unangenehm an, nach so vielen Jahren selbstständiger Erwerbstätigkeit dem Amt angeben zu müssen, was die Partnerin verdient und ob es da nicht vielleicht irgendetwas zu holen gibt. Warum sollen wir Soloselbstständigen eigentlich schlechter gestellt sein, als Angestellte in Kurzarbeit, welche momentan betriebsbedingt keine Arbeit haben? Diese bekommen 67 Prozent ihres Gehalts, Beamte sogar 100 Prozent, ohne jeden Nachweis, ohne jegliche Prüfung einer „Bedarfsgemeinschaft“. Gerecht ist das nicht.

Die Lage hat sich unterdessen verschärft

Und die Lage hat sich unterdessen verschärft. Anfangs ging es in meinem Fall um Verdienstausfälle bis Mitte Mai, mittlerweile sind Messen bis in den Juli abgesagt. Wie es danach weitergeht, kann niemand sagen.

Was mir an Einnahmen wegfällt, wird deutlich höher sein, als zunächst angenommen – und je länger die Veranstaltungsabsagen anhalten, desto schwieriger wird es, die Ausfälle irgendwann nachzuholen.

Im Lockdown ist das jedoch alles nicht gefragt

Als erfahrener Berufsfotograf bediene ich neben der Veranstaltungs- und Messefotografie auch andere Bereiche der Unternehmenskommunikation, wie Industrie- und Architekturfotografie, Mitarbeiterporträts und Luftaufnahmen. Im Lockdown ist das jedoch alles nicht gefragt und die langjährigen Kunden ändern auch nicht von heute auf morgen ihren Bedarf.

Anträge ausfüllen statt Rechnungen stellen

Statt wie früher Angebote und Rechnungen zu schreiben, fülle ich also weiter Anträge und Formulare für Finanzhilfen aus. Und ich genieße die viele Zeit, die ich momentan mit meiner Tochter verbringen kann.

Von Martin Klindtworth