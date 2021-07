Leipzig

Sexarbeit findet hinter einer Mauer von Vorurteilen statt. Eine Mauer, die das theatrale Projekt „Next Door“ zu überwinden versucht. Auf Basis von Interviews mit selbstbestimmten Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen hat Studio Urbanistan eine performative Audio-Installation in einer Leipziger Wohnung eingerichtet. Julia Lehmann – zusammen mit Clara Minckwitz „Studio Urbanistan“ und die künstlerische Leitung von „Next Door“ – spricht im Interview über das Projekt.

Was ist die Zielstellung von „Next Door“?

Unser Ansatz ist immer, bestimmten Bildern im Kopf zu begegnen. Aber nicht, indem wir eine Debatte erneut aufrollen, sondern ganz bewusst Menschen zu Wort kommen lassen, die sich als selbstbestimmte SexarbeiterInnen definieren. Wir zeigen ihre Perspektiven und setzen keine Außensicht dagegen.

Wie haben Sie Kontakt gefunden?

Wir haben uns an Verbände gewandt, zum Beispiel an Menschen der Beratungsstelle Leila der Aidshilfe. Doch das Thema ist nicht so weit weg, wie man denkt. Auch ich hatte Bilder vom Rotlichtmilieu und einsamen Frauen im Kopf. Aber einige Erstkontakte haben wir durch den erweiterten Bekanntenkreis gefunden, als wir von unserem Projekt erzählten.

Zuletzt gab es Wirbel um die Doku „Lovemobil“, die sich zum Teil als Fake herausgestellt hat. War es in so einem Umfeld schwierig, Personen zur Mitarbeit zu gewinnen?

Nein, das hatten wir uns schwerer vorgestellt. Vertrauen ist das entscheidende Stichwort. Wir haben in den Erstgesprächen klar gemacht, dass wir nicht über Sexarbeitende, sondern mit ihnen arbeiten wollen und sensibel mit Daten umgehen. Mit manchen Personen haben wir nur am Telefon oder in Chat-Programmen gesprochen. Andere begegnen dem Stigma offen und wollen an die Öffentlichkeit, um etwas zu verändern.

Sie erwähnen das Stigma, wie sehr haftet es dem Beruf an?

Wer kann sich schon vorstellen, dass seine Tochter sagt, ich will Sexarbeitende werden, das wird mein Beruf? Die Stigmatisierung ist sehr groß. Einige Sexarbeitende machen ihren Beruf öffentlich, weil sich nur so gegen bestimmte Zuschreibungen angehen lässt. Aber ab dem Outing müssen sie mit Fragen rechnen, zum Beispiel ob die Familie davon weiß oder der Beruf immer Spaß macht. Wenn man das mit anderen Arbeiten vergleicht, wird das Stigma deutlich. Wer sich outet, prallt auf Vorurteile.

Lassen sich Vorurteile abbauen?

Das ist schwierig, denn es geht um die Verbindung von Sex und Geld. Jeder hat eine moralische Meinung dazu oder glaubt eine dazu haben zu können. Es wäre wichtig, auf die jeweilige Lebenslage einzugehen, anstatt mit Vorverurteilungen zu reagieren.

Was für Menschen sind Sie in den Recherchen begegnet?

Das Feld ist sehr divers. Wir sind jungen Frauen begegnet, die sich für Sexarbeit neben dem Beruf oder Studium entschieden haben. Es sind ältere Frauen darunter, Mütter, Escort-Männer und -Frauen, auch Transgender-Personen. Es eint sie, dass alle, mit denen wir gesprochen haben, den Beruf selbstbestimmt ausüben. Man darf das nicht mit Zwangsprostitution in einen Topf werfen.

In der Ankündigung von „Next Door“ ist von Figuren oder Rollen die Rede, die sich Sexarbeitende zulegen. Was verbirgt sich dahinter?

Viele SexarbeiterInnen kreieren eine bestimmte Marke von sich selbst. Manche begeben sich in eine Art Rolle, leben einen Teil ihrer Persönlichkeit aus. Diese Verbindung zu einem theatralen Moment fanden wir spannend.

Kommen einige Ihrer Interview-Partner auch in die Audio-Installation?

Ja. Mit einigen haben wir über längere Zeit zusammengearbeitet und uns auch schon im Vorfeld Feedback geholt.

Zur Person Julia Lehmann gründete „Studio Urbanistan“ vor sieben Jahren zusammen mit Clara Minckwitz. Ihre meist performativen Formate bewegen sich zwischen Audio-Tour, Site-Specific Performance und Recherche-Theater. Sie geben persönlichen Stimmen des urbanen Raumes eine Plattform und suchen neue Erfahrungs- und Begegnungsräume. Julia Lehmann studierte Theaterwissenschaft und Philosophie in Leipzig und Athen. Sie inszenierte Bühnenstücke und gab Workshops zum Thema „Performance im öffentlichen Raum“. Neben ihrer Tätigkeit für „Studio Urbanistan“ arbeitet sie als freie Dramaturgin und Kulturmanagerin in Leipzig.

„Next Door“ läuft täglich bis 10. Juli, jeweils zugänglich für ein bis zwei Personen; Karten über www.lofft.de; Der Ort der Audio-Installation nahe der Leipziger Innenstadt wird beim Kartenkauf mitgeteilt.

Von Dimo Rieß