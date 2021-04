Leipzig

Bachs Werke für Violine allein, seine sechs Sonaten und Partiten aus dem Jahr 1720, gelten gemeinhin als Solitäre, als einsamer Gipfel, der herausragt aus einem Genre, das sonst beinahe nur Didaktisches zu bieten hat. Doch hat sich Bach auch hier keineswegs aus dem Nichts heraus aufgeschwungen. Schon vor ihm bauten auch Kollegen von Rang das Basislager auf, von dem aus Bach dann in tatsächlich ungeahnte Höhen aufstieg.

Die viele auftrittslose Zeit des letzten Jahres nutzte die in Leipzig lebende Barock-Geigerin Nadja Zwiener, um sich in diesem Basislager einmal genauer umzusehen. Was sie dort entdeckte, hat sie auf ihrer ersten Solo-CD kombiniert: „Senza Basso – Auf dem Weg zu Bach“ heißt sie und präsentiert 66 Minuten unverbrauchte Musik von Komponisten aus der zweiten Reihe – und auch aus der dritten.

Mit Einfallsreichtum gegen die Leere

Zwiener nimmt sie alle ernst, die zum Teil aphoristisch knappen Sätze von Thomas Baltzar und Nicola Matteis, Johann Paul von Westhoff und Arcangelo Corelli, Johann Joseph Vilsmayer und Henry Purcell, Heinrich Ignaz Franz von Biber und aus dem Nogueira-Manuskript, die mal mehr und mal weniger geglückten Versuche, die Leere zu füllen, die der fehlende Generalbass in der Musik hinterlässt.

Dabei jedenfalls lässt diese fabelhafte Geigerin es nicht bewenden. Nadja Zwiener tritt an diese Werke nicht mit der Überheblichkeit der Bach-Kennerin heran, sondern mit offenherziger Entdeckerfreude – und zeigt mit ihrem gleichermaßen präzisen wie sinnlich Spiel nicht die Defizite alter Klein- und Mittelmeistter, sondern ihren Einfallsreichtum, ihren Charme, ihren Geist.

Die Genuin-Produktion geriet klanglich sehr plastisch, körperlich und lebendig, und im vom Bachfest-Intendanten Michael Maul geschriebenen Booklet gibt’s überdies richtig was zu lernen über die, die die Wege zu Bach säumten.

Von Peter Korfmacher