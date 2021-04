Die Leipziger Buchgestalterin Ingrid Schultheiß ist im Alter von 89 Jahren gestorben

Leipzig

Sie war eine Meisterin der Buchgestaltung: Am 1. April ist, wie erst jetzt bekannt wurde, Ingrid Schultheiß im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Künstlerin war zudem Lebenspartnerin für Arnd Schultheiß (91), Leipziger Maler, Zeichner und Grafiker, mit dem sie seit 1956 verheiratet war. Emanzipiert als Künstlerin hatte sich Ingrid Schultheiß auf dem Gebiet der Bucheinbandgestaltung, wofür man sie an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein zur Professorin berief.

Ingrid Schultheiß wurde in Eisleben geboren, sie ging in Naumburg zur Schule und erlernte den Buchbinderberuf. Es folgten in den 50er Jahren Studien an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und an der „Burg“ in Halle.

Geschätzte Lehrmeisterin

In Leipzig arbeitete sie als Buchbinderin und als Konservatorin am Museum der bildenden Künste, bevor sie 1978 als Oberassistentin an die Hochschule für industrielle Formgestaltung berufen wurde. Sie bekam die Aufgabe, den Fachbereich Buch-Handeinband neu einzurichten, was ihr nachhaltig gelang. Die Studenten schätzten ihre Lehrmeisterin und setzten es durch, dass sie Professorin wurde.

„Schutz und Schmuck“

„Wenn man ein Buch in die Hand nimmt, das Ingrid Schultheiß gebunden hat, verlockt es einen, es aufzuschlagen und darin zu lesen“, hieß es in einer frühen Würdigung über ihre Buchkunst. Dabei ging es ihr stets um die Einheit von Inhalt, Druckwerk und Einband, sie wollte den Büchern „Schutz und Schmuck“ geben.

„Kleiden wir unsere Bücher gut. Es fällt auf uns zurück.“ Oscar Wilde hat diese Einsicht formuliert. Ingrid Schultheiß hatte sie zu ihrem Credo gemacht: „Wildes Worte sollten gerade heute, da dem sogenannten guten Buch Gefahr droht, zur bedeutungslosen Marginalie zu verkommen, gehört werden.“

Um des Buches Willen

Auf die Frage „Wissen Sie, was ein E-Book ist?“, zuckte sie bei einem früheren Interview mit den Schultern. Mit der neuen Welt konnte, wollte sie nichts anfangen: „Wir sind Buchbinder nicht um des Einbandes, sondern um des Buches willen.“

Von Thomas Mayer