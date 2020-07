Die Leipziger Comic-Künstlerin Anna Haifisch erhält den renommierten Max-und-Moritz-Preis

Leipzig

Die Leipziger Illustratorin Anna Haifisch ist beim Erlanger Comic-Salon als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin mit dem Max-und-Moritz-Preis geehrt worden. Mit Figuren in gern schlacksig-entgleisender Linienführung ergründet sie Künstlerseelen. Ihre Helden bewegen sich zwischen großer Geste und verzweifeltem Rückzug, gleichermaßen humor- und liebevoll eingefangen.

Mit ihrem Comic-Strip „The Artist“ für das amerikanische „Vice“-Magazin ist Haifisch der internationale Durchbruch gelungen. „Die meist dürren, aufrechten Tierfiguren, die vor allem von menschlichen Schwächen geleitet werden, sind ihr Markenzeichen geworden, ebenso die klaren Farbflächen“, hieß es in der Laudatio. Ihr Stil sei stets wiedererkennbar.

Neues Buch im März

Die 1986 in Leipzig geborene Anna Haifisch, Absolventin der Hochschule für Grafik und Buchkunst, wurde 2015 mit dem Förderpreis in Erinnerung an den Zeichner Erich Ohser (e.o.plauen) ausgezeichnet. Im März 2021 erscheint „The Artist. Ode an die Feder“ bei Reprodukt.

Der Preis für den besten deutschsprachigen Comic-Strip ging an „Busengewunder“ von Lisa Frühbeis ( Carlsen/„ Der Tagesspiegel“), als bester Comic wurde „Der Umfall“ von Mikaël Ross (avant-verlag) ausgezeichnet. Als bester internationaler Comic wurde „Am liebsten mag ich Monster“ von Emil Ferris ( Panini Verlag) geehrt.

Von Fantasie durchdrungene Welt

Bester Comic für Kinder ist in diesem Jahr „Manno! Alles genau so in echt passiert“ von Anke Kuhl aus dem Leipziger Klett-Kinderbuch Verlag, für den sie bereits den Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung erhalten hat. Groß und rund sind die Augen, die sie ihren Figuren verpasst – ein Markenzeichen der Illustratorin und Comic-Autorin.

In „Manno!“ nimmt Kuhl, 1970 in Frankfurt am Main geboren, ihre Leser in kurzen Episoden mit in ihre Kindheit in der alten Bundesrepublik mit Schwester, Eltern und Großeltern, die alle unter einem Dach wohnen.

Die meist alltäglichen Begebenheiten berühren, weil es Kuhl meisterhaft versteht, die kindlichen Gefühlsregungen ins Bild zu zaubern. Eine keineswegs stets heile, doch von Fantasie durchdrungene Welt aus Kindersicht, die reichlich Identifikationsfläche bietet.

Neue Online-Plattform

Der Publikumspreis ging an das Cartoon- und Collagen-Buch „Schweres Geknitter“ von @kriegundfreitag (Lappan), einen Sonderpreis für ihr herausragendes Lebenswerk erhielt die Künstlerin Anke Feuchtenberger, Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Julia Bernhard wurde für das beste deutschsprachige Comic-Debüt „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ geehrt.

Die Preise, alle zwei Jahre vergeben beim Erlanger Comic-Salon, der in diesem Jahr als Online-Variante ausgetragen wird, sind die wichtigsten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Comic-Szene.

Bei der Preisverleihung wurde auch ein „Digitaler Comic-Salon“ eröffnet, eine neue Social-Media-Plattform. Sie soll die deutschsprachige Comic-Szene künftig über die Festivalzeit hinaus vernetzen.

Von epd/dir