Leipzig

Menschen sind in ihren Bildern nicht zu sehen, aber sie sind präsent in den Spuren, die sie hinterlassen haben. Ricarda Roggan, 1972 in Dresden geboren, lebt und arbeitet in Leipzig, lehrt an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Längst gehört sie zu den wichtigsten deutsche Fotografinnen ihrer Generation. Im Museum der bildenden Künste zeigt sie bis 8. Mai unter dem von Rilke inspirierten Titel „Der dunkle Wunsch der Dinge“ über 20 Arbeiten aus unterschiedlichen Werkphasen und Serien von 2004 bis 2022. Die Ausstellung befindet sich wie der neu eingerichtete „Bilderkosmos Leipzig“ im 3. Obergeschoss des Museums – mit gutem Grund: Roggans Kunst ergänzt, erweitert die Malerei, die nebenan zu sehen ist, dockt an mit verwandten und eigenen Sichten.

Zauber der Nüchternheit

Ricarda Roggan vor Bildern aus der Werkserie „Reset“ aus dem Jahr 2011. Quelle: André Kempner

Sie fotografiert mit der Plattenkamera – „mit Stativ und Tuch überm Kopf“ wie Kuratorin Jeannette Stoschek ergänzt. Sie bringe die Dinge aus dem Hinter- in den Vordergrund. Und was ihnen anhaftet, an Verschleiß, an Vergangenheit, das geben sie in Roggans Bildern sparsam, aber stetig ab – etwa in der Werkserie „Reset“, in der ausrangierte Videospiel-Automaten zu sehen sind, die die Künstlerin in einem ausgebrannten Café in Nikosia auf Zypern fand. Ein neues Spiel. Romantisiert wird hier gar nichts, und doch wohnt diesen Fotos ein Zauber inne, der gerade auch in ihrer Nüchternheit zu liegen scheint. In diesen so streng und klar fotografierten Lost Places, selbst in dem auf den ersten Blick so staubtrockenen Triptychon „Tische und Stühle“, in dem genau das zu sehen ist, aber eben auseinander gehängt.

Re-Inszenierung 50 Jahre später

Poetische Tiefe hat auch der neue Werkzyklus „1971“, in dem sich Ricarda Roggan mit Fotografien von Timm Rautert auseinandersetzt, bei dem sie von 1996 bis 2004 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studierte. Rautert hatte 1971 den Land-Art-Pionier Walter De Maria in New York besucht, wollte ihn porträtieren, was dieser jedoch ablehnte. Er fotografierte daraufhin das Atelier, zeigte eine Anwesenheit im Abwesenden. Roggan begegnete diesen Werken im Frühjahr bei der Rautert-Retrospektive zu dessen 80. Geburtstag im Museum Folkwang in Essen.

Die Bilder hätten sie nicht mehr losgelassen, sagt die Künstlerin, „wie ein Rätsel, dessen ich nur durch eine Rekonstruktion habhaft werden könnte“. 50 Jahre später re-inszeniert sie diese Situation von damals in der Leipziger Spinnerei, in einem Gebäude gegenüber der Galerie Eigen+Art, das saniert wird, in dem sie selbst über viele Jahre arbeitete und lebte. Sie habe dafür die Gegenstände genommen, die sie vorgefunden habe, erzählt sie. Einen Kamin wird angedeutet, indem die Trockenbauwand aufgestemmt und davor ein Haufen Papier entflammt wird. Ein neuer Zauber, ein neues Rätsel.

Eine Arbeit aus dem Werkzyklus „1971“, entstanden in der Leipziger Spinnerei Quelle: André Kempner

Info: Ricarda Roggan: Der dunkle Wunsch der Dinge; bis 8. Mai im Mdbk (Katharinenstraße 10), geöffnet Di, Do–So von 10–18 Uhr, Mi von 12–20 Uhr; Begleitprogramm: 22.2., 11 Uhr: Kuratorinnenführung mit Jeannette Stoschek, 30.3., 18 Uhr: Ricarda Roggan im Gespräch mit Jeannette Stoschek

Von Jürgen Kleindienst