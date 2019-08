Leipzig

Von der „stürmischen Landschaft“ sind keine Details erkennbar, nur herbstliche Farben zwischen Gelb, Rot und Braun, heftig aufgetragen. Über dem fast mittig verlaufendem Horizont ein Himmel, mehr schwarz als braun. Darin zerfetzte Wolken, nur angedeutet mit Strichen von weißer Farbe. Trotz aller Armut an identifizierbaren Objekten kann man sich die ungemütliche Stimmung geradezu plastisch vorstellen.

Außenseiter, Einzelgänger, Sonderling

Wer seit vielen Jahren Ausstellungen zur Leipziger Kunst besucht, scheint vor Überraschungen geschützt zu sein. Doch die aktuelle Schau in der Galerie Koenitz zeigt einen Maler, der zu Lebzeiten zwar immer in der lokalen Szene präsent war, aber unter der Rubrik Geheimtipp lief. Und er passt so ganz und gar nicht in das Klischeebild, das man sich unter Leipziger Malerei vorstellt.

Zur Galerie Er galt als Enfant terrible der Leipziger Kunstszene: der Maler Roland Frenzel (1938–2004). Maurer hatte er gelernt, als Künstler blieb er ein Geheimtipp. Nun zeigt die Galerie Koenitz eine Retrospektive, in der neben Gemälden und Zeichnungen Porträts beeindrucken, die wie liebevolle Karikaturen anmuten.

Ein Außenseiter, Einzelgänger und Sonderling war Roland Frenzel garantiert. 1938 wurde er in Connewitz geboren. Der Vater kam nicht aus dem Krieg zurück, die Mutter erkrankte, der deutlich ältere Bruder soll kein angenehmer Mensch gewesen sein. Frenzel erlernte Anfang der 50er Jahre das Maurerhandwerk und arbeitete zwei Jahrzehnte in diesem Beruf. Dann wurde er in den Künstlerbund aufgenommen, was die freiberufliche Tätigkeit ermöglichte.

Stets mit Zigarette

Bei der Bezeichnung Autodidakt muss man – nicht ganz zu Unrecht – häufig entweder an handwerkliche Ziselierarbeit oder explodierende Farbgebilde denken. Bei Frenzel sieht das ganz anders aus. Farbe nutzte er zwar auch sehr intensiv, häufig unvermischt direkt aus der Tube. Doch er hatte offenbar ein angeborenes Talent und einen fast schon manischen Drang zum Malen.

Kontakte zu Künstlern gab es in der Frühzeit der künstlerischen Versuche, doch diese Namen sagen heute auch nur noch Experten etwas. Später dann arbeitete er mit Günther Huniat, ebenfalls Autodidakt, sowie Gil Schlesinger zusammen. Dieser ist auf zwei Bildern der Ausstellung zu sehen, stets mit Zigarette.

Einfach abbilden

Die Auswahl an Sujets ist bei Roland Frenzel überschaubar. Landschaft, Porträt, Akt, Stillleben. Anders als viele seiner akademisch ausgebildeten Leipziger Kollegen erzählte er keine Geschichten, sondern bildete einfach ab, wobei das Attribut „einfach“ wörtlich zu nehmen ist. Gesellschaftliche Konnotationen kommen nicht vor, außer bei einer Hommage an Victor Jara, eine Gitarre zeigend, umrahmt von herbstlichen Blumen und Früchten.

Die beliebte Frage nach Vorbildern und Einflüssen ist bei Frenzel nicht so leicht zu beantworten. Seine Zeitgenossen schienen jedenfalls nicht dazu zu gehören. Eher die großen Franzosen des Impressionismus oder auch die deutschen Expressionisten.

Irgendwo dazwischen nahm sich der Maler seine Inspirationen und verarbeitete sie so eigenwillig, wie er lebte. Manchmal scheint van Gogh ein kleines bisschen durch, doch bei den mit dicken dunklen Konturen umgrenzten Figuren eher Cezanne.

Auf die Wirkung kommt es an

Wirklich beeindruckend aber sind die Gemälde und Zeichnungen wegen ihrer Reduktion. Alles Überflüssige muss wegfallen. Es kommt einzig auf die Wirkung an. Und darin war Frenzel tatsächlich ein Könner. Was bei den Landschaften und Blumen dann als Minimalismus bezeichnet werden kann, nähert sich in den Menschenbildern schon der Karikatur an, allerdings solch einer liebevollen Subgattung, die nicht denunzieren möchte.

Immer wieder erkennt man sanften Humor, manchmal durch die Bildtitel betont. „Betrachtung der Taubenwolke“ heißt ein Gemälde. Diese Wolke, an den stark stilisierten Vogel wie auch einen Handschuh erinnernd, kommt immer wieder vor. Frenzel behauptete, Wolfgang Mattheuer habe das Motiv bei ihm geklaut.

Der unkonventionelle Künstler ist 2004 kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben. Gut, dass er mit dieser kleinen Werkschau ins kollektive Gedächtnis zurückgeholt wird.

Roland Frenzel. Retrospektive: bis 19. September, geöffnet Mi 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr, Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr; Galerie Koenitz, Dittrichring 16 in Leipzig

Von Jens Kassner