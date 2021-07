Die Leipziger Jahresausstellung legt ihre Chronik vor – sie zeigte Picasso und Van Gogh

Leipzig

„Im Januar d. J. ist in Leipzig ein Verein ,Leipziger Jahresausstellung’ unter dem Vorsitz des Geh. Hofrats Prof. Dr. Max Klinger gegründet worden“, meldete das „Chemnitzer Tageblatt“ im März 1912. Leipzig firmierte bislang eher als Stadt der Messe, der Musik, der Wissenschaft und des Buches. Nun sollte die mit rund 600 000 Einwohnern viertgrößte Stadt im Kaiserreich wie München, Berlin oder Dresden endlich auch als Metropole der Bildenden Kunst reüssieren. Der im Traditionslokal Thüringer Hof gegründete Verein firmierte schon damals (wie auch heute) unter dem etwas eigenartigen Kürzel „LIA“, weil sich das besser aussprechen ließ als „LJA“. Eines der Ziele: Die Errichtung eines Gebäudes für temporäre Kunstausstellungen.

Suche nach Raum und Aufmerksamkeit für die Kunst

Ein Thema, das auch den 1992 neugegründeten Verein bewegt. Aktuell ist er mit seiner 27. Ausgabe zu Gast in der Werkschauhalle der Spinnerei. 42 Künstlerinnen und Künstler zeigen dort ihre Kunst unter dem Titel „Hommage à Max Klinger“, den Urgründer, der 2020 seinen 100. Todestag hatte. Lahmgelegt durch Corona nutzte man im vergangenen Jahr die Zeit zur Erstellung einer Chronik, die jetzt für 25 Euro erhältlich ist. Ein reich bebildertes, so informatives wie übersichtliches Kompendium, das nebenbei deutlich macht, wie Bildende Kunst in Leipzig damals wie heute um Raum und Aufmerksamkeit kämpfen musste und muss.

Vincent van Goghs "Le Zouave" war 1912 bei der Jahresausstellung zu sehen, die Abbildung im Katalog damals war schwarz-weiß. Quelle: Jahresausstellung

Die Klinger-Forscherin Conny Dietrich umreißt in einem erhellenden Beitrag die Zeit von den schwelenden Auseinandersetzungen vor der Vereinsgründung bis zur Auflösung 1927. Insgesamt zehn Ausstellungen hatte der Verein auf die Beine gestellt, die letzte 1925 – unter anderem mit Bauhaus-Meistern wie Feiniger, Kandinsky und Klee, was bei den lokalen Kunstkritikern nicht besonders gut ankam. Die Leipziger Künstler, schrieb einer, hätten nur die „Lücken zwischen diesen auswärtigen Kanonen der Moderne“ auszufüllen. Das ist heute ganz anders: Ein Bezug zu Leipzig ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Künstler von Cézanne bis Picasso bei der Jahresausstellung

Es waren aber gerade diese „auswärtige Kanonen“ – um mal im Jargon der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zu bleiben – die dem Projekt Jahresausstellung am Anfang den richtigen Schub gaben. Zur ersten Jahresausstellung, die im Städtischen Handelshof in der Grimmaischen Straße stattfand, waren neben fast allen namhaften Leipziger Künstlern und berühmten Kollegen aus ganz Deutschland Namen vertreten, die heute die internationale Kunstwelt erregen: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Monet, Pisarro, Renoir, Matisse oder Picasso. 7000 Besucher kamen, 84 Werke wurden verkauft, die Kritik war positiv: „Das Provinzmäßige, Gutbürgerliche, das so viele Leipziger Kunstbemühungen sonst charakterisiert, fehlt diesmal“, hieß es etwa in einer Fachzeitschrift. Der Katalog führt alle alten und neuen Jahresausstellungen auf, listet sämtliche rund 2000 teilnehmenden Künstlerinnen Künstler.

Ein Verein auf Raumsuche

Jahresausstellung heute: Zu den Eröffnungen kamen vor Corona bis zu 2000 Gäste wie hier vor dem Westwerk 2016. Quelle: Jahresausstellung

„Gleiche Gene, weitestgehend identische Ambitionen und Arbeitsweisen“ attestiert der heutige Vereinsvorsitzende Rainer Schade altem und neuem LIA-Verein. Inzwischen mutet die Neugründung 1992 auch schon historisch an. Damals taten sich Leipziger Künstlerinnen und Künstler, Kunstinteressierte sowie der Galerist Volker Zschäckel und der Kunsthistoriker Peter Guth zusammen. Mit seinen Ausstellungen musste der Verein durch die ganze Stadt ziehen. Es begann 1993 im Grassimuseum, weitere Stationen waren unter anderem das Städtische Kaufhaus, die Blechbüchse am Brühl oder der Joseph-Konsum. Oft unter widrigen Bedingungen. „Manchmal wussten wir zwei Monate vor der geplanten Eröffnung nicht, wo die Ausstellung stattfindet“, erzählt Schade.

2019 sorgte die Debatte um Axel Krause für Aufmerksamkeit

Die ganz große überregionale Aufmerksamkeit wie im frühen 20. Jahrhunderte erzielte die neue Jahresausstellung nur noch einmal: Als 2019 der die AfD unterstützende Maler Axel Krause teilnehmen sollte, zogen sich diverse Künstler zurück, die Schau sollte zunächst ganz ausfallen, wurde dann aber doch verspätet eröffnet – ohne Krause. Auch diese für den Verein unschöne Geschichte wird in der Chronik nicht ausgespart.

Der Vorstand des Vereins der Leipziger Jahresausstellung 2020 auf einem Dach in der Ferdinand-Lassalle-Str. - v.l.n.r. Ulrike Kalteich,Ulrike Nebel, Wilfried Briest, Katrin Haucke, Britta Schulze, Birgit Damarau, Sylvia Schade und Rainer Schade. Quelle: Jahresausstellung

