Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte sichtliches Vergnügen, als er am Donnerstagabend die 45. Leipziger Jazztage eröffnete. Wegen des Versuchs eines Neunansatzes allerdings verzichtet das Organisationsteam in diesem Jahr auf die fortlaufende Nummerierung. Man wird sehen, wie und ob diese mutig, riskant und abenteuerlustig konzipierten Tage ihr Publikum finden. Zum Beginn jedenfalls gab es in der Musikalischen Komödie – einem der zahlreichen neuen Spielorte – noch freie Plätze. Das mag am allgemein zu beobachtenden Kulturzögern gelegen haben. Das Vergnügen des Oberbürgermeisters wird im Neustart ebenso begründet gewesen sein wie im Beständigen der Jazztage, die im vorigen Jahr den erstmals verliehenen Deutschen Jazzpreis als bestes Festival bekamen.

Dies nun wird der zweite Jahrgang unter Coronabedingungen. Es begann mit der Verleihung des Jazznachwuchspreises der Stadt Leipzig mit Unterstützung der Marion Ermer Stiftung. Noch ein Grund zum Stolz, denn zum 25. Mal schon wird er vergeben. Und für nicht Wenige der in der Vergangenheit Ausgezeichneten wurde er zum Karriere-Sprungbrett. Eine von ihnen, die Schlagzeugerin Eva Klesse, übernimmt im nächsten Jahr den Juryvorsitz von Bert Noglik.

Leipzig ist eine Jazzstadt

Der empfängt den sehr emotionalen Dank Jungs und freut sich in seiner Entgegnung, wie „großartig“ es sei, den Oberbürgermeister „so über Jazz reden zu hören“. Tatsächlich: Leipzig ist eine Jazzstadt, was sich auch und gerade in diesem so treffsicher und inspirierend vergebenen Preis wiederspiegelt. „Die Welt des Jazz ist voller Überraschungen“, sagt Noglik, und dann bekommt der Schlagzeuger Philippos Thönes die Auszeichnung.

Er ist eine solche Überraschung aus Leipzig und macht mit seinem Quintett Church of Jupiter vom Start weg klar, dass er ein würdiger Preisträger ist. Hier schaut einer über den Tellerrand, hebt ab von Maßstäbe setzenden Altvorderen, um von dort zu Neuland aufzubrechen. Er gibt am Beginn seinem Tenorsaxofonisten Uli Huebner viel Raum, wie überhaupt alle Beteiligten Individuen sein dürfen in dieser vom Schlagzeug punktgenau gesteuerten Formation, die nicht nur wegen der Flöte von Vincent Bababoutilabo in immer neuen Klangfarben schillert, die dann mit viel Energie gebündelt werden.

Maßeinheit für das Subtile

Es folgt ein weiterer Schlagzeuger. Im Trio des dänischen Gitarristen Jakob Bro mit dem exzellenten Kontrabassisten Larry Grenadier sitzt Joey Baron an den Drums. Will man eine Maßeinheit für das Subtile, feinfühlig Nuancierte finden, sollte vielleicht das Baron eingeführt werden. Wie der Amerikaner scheinbar beiläufig, gleichermaßen humorvoll wie konzentriert seine Kunst der Details zelebriert, immer wieder Auf- und Abschwünge gestaltet, präsent ist, ohne in den Vordergrund zu drängen, wie er mal behutsam seit Set streichelt und gleich darauf energisch zupackt, das ist ganz große Kunst.

Jakob Bro Trio Quelle: Lukas Diller / Jazztage

Dieses Trio malt Soundgemälde voller Wärme, Tiefe und Schönheit. Es lädt mit allerhöchster Spielkultur ein zu Besinnung und Entschleunigung. Wie in einem Klangbad spielt es mit dem Faktor Zeit, wozu es magische Räume öffnet, die ohne Eile durchschritten werden. Behutsam, geduldig, andächtig folgen hier drei Meister dem Fluss ihrer Musik, ohne sich dabei als Virtuosen präsentieren zu müssen. Das ist Voraussetzung, nicht Ziel dieser Trioklänge, die nah beieinander wachsen, emporschweben und sich entfalten zu hypnotischer Kraft.

Von Ulrich Steinmetzger