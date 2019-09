Die Leipziger Jazztage beschäftigen sich 2019 mit „Zukunftsmusik“

Leipzig

Vielleicht war es ein Riesenglück, dass die Supermächte UdSSR und USA während der 60er ihre Auseinandersetzungen in den Weltraum verlegten. Während dort Kosmonauten und Astronauten darum wettliefen, wer als Erster auf dem Mond spazieren würde, blieb unten der Krieg ein kalter. Am 21. Juli 1969 ließ dann der Amerikaner Neil Armstrong mit ein paar Schritten auf dem Mond sein Land als Sieger durchs Ziel gehen und machte dem mit absurdem Aufwand geführten Wettbewerb ein vorläufiges Ende. Die Zukunft war Gegenwart geworden, und die beiden Weltherrschaftssysteme pflegten ihren relativ ungefährlichen Nebenkriegsschauplatz. Die Welt schaute zu und ließ sich gerne ablenken.

Endgültig avantgardistisch

Die 60er waren außerdem eine, wenn nicht die Blütezeit des Jazz. Er wurde endgültig avantgardistisch, befreite sich von harmonischen und sonst welchen Fesseln, wurde politisch und/oder spirituell und feierte mit New York als Zentrum seine Oktoberrevolution. Danach war nichts mehr wie zuvor, und zu solchem Ende griff auch der neue Jazz nach den Sternen. Dessen Hohepriester John Coltrane nannte 1967 sein spätes Duo-Album mit dem Schlagzeuger Rashied Ali „Interstellar Space“, sein künstlerischer Ziehsohn Pharoah Sanders titelte 1974 „Voyage to Uranus“. Als dritter Tenorsaxofonist dieses neuen Selbstbewusstseins hatte 1969 Albert Ayler die Formel für das alles formuliert: „Music is the Healing Force of the Universe“. Und BigBand- respektive Arkestra-Chef Sun Ra behauptete gleich ganz, vom Saturn zu kommen. „Cosmic Tones for Mental Therapy“ hieß 1963 eines seiner unüberschaubar vielen Alben.

Kostümierte Großformation

Sun Ra ist 1993 gestorben, der Community-Gedanke seines Sun Ra Arkestrasaber lebt weiter in spektakulär kostümierten Großformationen, die unvorhersehbar und spaßvoll etwas zelebrieren, das sich jeder Rubrizierung entzieht. Aktuell führt Altsaxofonist Marshall Allen das abenteuerliche Unternehmen. Der ist inzwischen 95 Jahre alt, tourt noch immer und ist genau richtig, um während der nun schon 43. Leipziger Jazztage seine Zukunftsmusik zu zelebrieren (17. Oktober, 19.30 Uhr, Westbad) , vorbereitet vom in die Tage integrierten Film „Space Is the Place“.

Traditionell programmatisch

Die Vokabel „ Zukunftsmusik“ gilt gemeinhin als etwas, das noch in der Ferne liegt, weswegen man die Beschäftigung damit gerne den täglichen Pragmatismen opfert. Dies zu tun, widerspricht den Machern der Jazztage, die traditionell programmatisch arbeiten, statt nur wie üblich ein Nummernprogramm bekannter Namen auf die Schnur zu fädeln, damit man vorher schon weiß, was man hinterher gehabt haben wird. In Leipzig herrschen Abenteuerlust und Risikofreude, auf dass am Ende die Summe etwas größer ausfällt und man erfahren hat, was andernorts irgendwann auf dem Zettel stehen wird.

Heiße Eisen

Das mit 29 Konzerten plus Vorträgen, Film, Podiumsdiskussionen und mehr als 150 Musikern an einem Dutzend Spielorten zwölf Tage lang quer durch die Stadt klug konzipierte Festival beginnt schon am 6. Oktober (ab 20.30 Uhr) mit so einem Vorverweis in die Zukunft. Die sich von Programm zu Programm immer erstaunlicher entwickelnde Leipziger BigBand Spielvereinigung Sued tritt gemeinsam mit der Berliner Brigade Futur IIIauf, integriert HipHop und Electronics, wobei sie auch textlich ein paar heiße Eisen unserer Gegenwart in die Hand nimmt. Futur III bedeutet, dass ein Ereignis in der Zukunft geschehen sein wird, dessen Voraussetzungen ebenfalls erst in der Zukunft geschaffen sein werden.

Ein anderes Songwriting

Vergleichbar Futuristisches ist auch vom in zwei Konstellationen eingeladenen Schlagzeuger Samuel Rohrerzu erwarten, dessen Quartett „Dark Star Safari“ (15.Oktober, 20 Uhr, UT Connewitz, 16. Oktober, 20 Uhr, Schaubühne Lindenfels) drei der Köpfe des innovativen skandinavischen Jazz zu einer Allstar-Band des Neuen zusammenbringt, die ein anderes Songwriting vor elektronischen Sphärenklängen verabreichen: Gitarrist Eivind Aarset und die beiden Soundzauberer Erik Honoré und Jan Bang, der mit dunkel suggestiver Stimme an Rockavantgardisten wie David Sylvian und Scott Walker erinnert.

Immer anders überraschend

Großorchestrales liefern auch das Berliner Andromeda Mega Express Orchestra (12. Oktober, 20 Uhr, Kunstkraftwerk) und zum Finale noch einmal die Spielvereinigung Sued, dann mit dem MDR-Rundfunkchor in einer Auftragskomposition des US-Schlagzeugers John Hollenbeck nach einem Libretto von Nora Gomringer. Bands wieRocket Men, (12. Oktober, 23.59, die naTo) Mouse on Mars oder Liun + The Science Fiction Band(13. Oktober, 20.30, die naTo) um Sängerin Lucia Cadotsch und Saxofonist Wanja Slavin greifen nicht nur mit ihren Namen nach den Sternen, und auch der traditionelle Jazz für Kinder annonciert „Peterchens Mondfahrt“. Die sehr besondere, immer anders überraschende Schweizer Sängerin Erika Stucky(17. Oktober, 19.30, Westbad) kommt mit ihrem aktuellen Programm und dem Soundtüftler FM Einheit von den Einstürzenden Neubauten nach Leipzig.

Berückende Gemeinsamkeit

Jubiläen von zwei der bedeutendsten Jazzlabels in diesem Jahr werden in Wort und Bild begangen: Blue Note und ECM. Beim Münchner Label haben der Pole Maciej Obara(12. Oktober, 20.00, Kunstkraftwerk) und die Norwegerin Mette Henriette (18. Oktober, 20.00, Schauspiel) debütiert und auch der großartige Schweizer Holzbläser Claudio Puntin, der mit der isländischen Geigerin Gerður Gunnarsdóttir in berückender Gemeinsamkeit Essenzen des Nordens musikalisch heraufbeschwören wird. Erinnert wird an die gleichermaßen expressive wie klug konstruiert in die Zukunft weisende Musik des einzigartigen ostdeutschen Saxofonisten/Klarinettisten Manfred Schulze (13. Oktober, 16 Uhr, Paul-Gerhasrdt-Kirche).

Mit den beiden Bands Punkt.Vrt.Plastik (10. Oktober, 23,59, die naTo) und Philipp Gropper’s Philm (17. Oktober, 23.59, naTo) werden zwei der intensivsten, innovativsten und konsequentesten Bands des neuen europäischen Jazz in nächtlichen Clubkonzerten präsentiert. Das New Yorker Claudia Quintet (18. Oktober, 23.59, naTo) ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Instanz neben dem Vorhersehbaren.

Jazzgeschichte

Wieder wird der Leipziger Jazznachwuchspreis verliehen als wichtiges Signal der Vorortförderung der nächsten Generation. Und mit dem britischen Gitarrengiganten John McLaughlin(19. Oktober, 19.30 Uhr, Opernhaus) wird einer auf der Bühne stehen, der mit seinem Mahavishnu Orchestra Jazzgeschichte geschrieben hat und genau der Richtige war, als Miles Davis am Ende der 60er mit dem Jazz in Richtung Rock ging. Da war auch Keyboarder Herbie Hancock dabei, dessen Konzert in der Kongresshalle am Zoo (27. November) die Jazztage in den November verlängert. „Jazz vermittelt uns gleichsam ein Bild einer idealen Gemeinschaft. Das ist das Utopische am Jazz“, formuliert Festivalleiter Stefan Heilig die Intentionen des Kuratoriums, „die Ton und Rhythmus gewordene Idee von Gleichberechtigung, Würde und Freiheit.“

43. Leipziger Jazztage. Zukunftsmusik. 10.–19. Oktober 2019. Tickets und detailliertes Programm unter www.jazzclub-leipzig.de

Von Ulrich Steinmetzger