Die Leipziger Jazztage haben begonnen: Zum Auftakt spielten Perplexities on Mars

Im Vorjahr hatte man noch nach den Sternen gegriffen und „Zukunftsmusik“ als Motto der Jazztage annonciert. Das begann dann mit einer Großformation, die Futur III im Titel hatte. Im Fortgang präsentierte man Acts wie das Sun Ra Arkestra, Mouse on Mars oder John McLaughlin, worauf im Windschatten der Ereignisse ein Auftritt von Herbie Hancock folgte. Weißt du noch? Futur III beschreibt ein zukünftiges Ereignis, dessen Voraussetzungen erst in der Zukunft geschaffen sein werden. So eine Zukunft ist eingetreten, nur eben sehr anders. So anders, dass es einem Wunder gleicht, dass die 44. Jazztage überhaupt stattfinden können.

Verschiedene Wunder

Ein Wunder ist es, weil das Programm einmal komplett umgeworfen werden musste und nun mit gut 30 Punkten über die Bühnen gehen wird. Ein Wunder ist es, dass es sich so konzise einem Motto zuordnet, das jetzt „Transitions“ lautet, was vielleicht auch auf ein posthum erschienenes Coltrane-Album deutet, viel mehr aber Bezug nimmt auf aktuelle Übergänge, Wandlungen oder Wechsel in eine neue Qualität. „Lieb gewonnene Gewohnheiten wurden jäh unterbrochen“, heißt es im Editorial des Programmheftes.

Das gab es ja wohl letztmals vor dem Mauerfall, dass ein Engagement von Künstlern auch, ja vor allem von deren Wohnort abhing. Und als ein Wunder erscheint es auch, dass all die Kärrnerarbeit geschafft wurde, obwohl sich mitten in der Vorbereitungszeit der Jazzclub und sein Geschäftsführer Stefan Heilig entschieden, unterschiedliche Wege zu gehen. In den zwölf Jahren von Heiligs Arbeit hat der Jazzclub so sehr an Kontur gewonnen, dass man Leipzig inzwischen neben Berlin und Köln als dritte deutsche Metropole des Jazz nennt.

Vitale Live-Szene in Leipzig

Hier hat sich eine vitale Liveszene entwickelt, gespeist aus einem Miteinander des Jazzclubs und der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. Hier gehen mehr junge Leute zum Jazz als anderswo, hier haben sich immer mehr Musiker des Genres angesiedelt, hier ist diese Musik zu einer vitalen Komponente für die Lebensqualität einer Stadt geworden, hier hat der Jazzclub als jährlichen Höhepunkt die traditionsreichen und weit über die Stadt hinaus wahrgenommenen Jazztage.

Nicht umsonst veranstaltet während der diesjährigen Tage die Deutsche Jazzunion ihr Forum „Jazz Now!“. Vielleicht war so etwas nie so wertvoll wie heute, wo die Lebensbedingungen der improvisierenden Künstler radikal auf der Kippe stehen. Man kann und wird darüber streiten, dass man am ersten Abend im für so ein Festival wieder idealen Kunstkraftwerk ohne eine Würdigung Stefan Heiligs zur Tagesordnung überging.

Ein bisschen wie immer

Man muss sich aber einfach nur freuen, dass unter den aktuellen Extrembedingungen die Geschichte weitergeht. Im großen Saal war jeder der unverrückbar in vorgeschriebener Entfernung stehenden Stühle besetzt, und man konnte geradezu mit Händen greifen, wie den Leuten diese Liveerlebnisse gefehlt haben. Da herrschten Wiedersehensfreude über eine enge Community hinaus und ein schönes Gefühl, dass es wenigstens ein bisschen war wie immer. Jetzt erst recht.

Leipziger Jazz-Nachwuchspreises für Perplexities on Mars

Es begann mit der so wichtigen Tradition der Verleihung des Leipziger Jazz-Nachwuchspreises. Schlagzeugerin, mittlerweile Professorin und Preisträgerin des Jahres 2013 Eva Klesse fand dazu sehr treffend emotionale Worte, sprach von „Ermutigung, Inspiration und Bestätigung für junge Musiker und Musikerinnen“, von der Bedeutung der Diversifikation und vom Jazz als politischer Musik. Pointiert begründete dann der Juryvorsitzende Bert Noglik, warum das Quartett Perplexities on Mars den diesjährigen Preis erhielt. Er beschrieb die „erneuerbare Energie des Jazz“, indem er Traditionslinien zu ähnlich besetzten Bands aufzeigte. Er versprach nicht zu viel. Matthias Graf vom Kulturamt der Stadt überreichte dann den Preis und machte in überzeugender Empathie deutlich, dass so eine Förderung mehr sein muss als nur Routine.

Dann folgte ein richtig starkes Konzert der vier jungen Männer, die sich tatsächlich an der Leipziger Hochschule kennengelernt hatten. Mit einem guten Gespür für Dramaturgie entwickelte es eine erstaunliche Intensität, wie sich das Spiel der beiden Saxofonisten Christopher Kunz und Maximilian Hirth vor Bassist Stephan Deller und Schlagzeuger Tom Friedrich verschränkte. Über das bloße Aufschimmern der Ahnen von Lester Young/ Coleman Hawkins bis John Coltrane/ Pharoah Sanders hinaus kreierte das seine eigene Dringlichkeit.

Weiter geht’s – bis zum 24. Oktober

Es folgte das türkisch-amerikanisch-russische Trio der Sängerin Cansu Tanrikulu mit Bassist Greg Cohen und Saxofonist Eldar Tsalikov, das Moderator Simon Bodensiek als künstlerische „Agenten des Brückenbaus“ ankündigte, die in solcher Gemeinsamkeit der Politik voraus sind. Cohen, bekannt aus John Zorns Masada Quartet und diversen Kollaborationen mit den Besten des Rock, hätte ein Star dieser Tage werden können. Hier aber stellte er sein mächtiges Kontrabassspiel in den Dienst der lautmalerischen, spröden, riskanten, radikal Grenzen überschreitenden Stimmkunst der Vokalistin, die mit hohem Hermetikfaktor ihre Kunst zelebrierte und am stärksten war, als sie in der Mitte des Sets allein ein gänsehautschönes türkisches Wiegenlied intonierte. In den durchaus zugeneigten Beifall mischte sich auch ein Gefühl der Erleichterung und sehr viel Vorfreude auf das bis zum 24. Oktober Folgende.

