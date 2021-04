Die Leipziger Lyrikerin Lara Rüter über Inspiration und Interpretation 

Leipzig

Wie viele Begegnungen in diesen Wochen ist auch die mit Lara Rüter keine zufällige, sondern ein verabredetes Gespräch. Doch gerade die ungeplanten Begegnungen seien es, die ihr fehlten, erzählt sie. „Wir müssen im Moment alles entscheiden. Wen wir treffen, was wir gucken. Es ist ein sehr von uns selbst kontrollierter Raum.“ Die Lyrikerin Lara Rüter lebt in Leipzig. Vor kurzem wurde sie im Rahmen des Lyrik-Wettbewerbs „Literarischer März“ mit dem Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis der Stadt Darmstadt ausgezeichnet.

„lovey dovey dummchen“ heißt ihr frisch ausgezeichnetes Gedicht, es besteht aus zwölf Zyklen. Wenn sie schreibt, sagt Rüter über das Entstehen ihrer Lyrik, stelle sie immer viele Fragen. Sie frage sich beispielsweise, was uns als Menschen ausmacht. Wissenschaft spielt für sie dabei eine Rolle, und wäre sie nicht Lyrikerin geworden, hätte sie sich beruflich vielleicht dahin orientiert, erzählt Rüter. Naturwissenschaften, aber auch Mythen, Philosophie und Anatomie – sie suche nach Wegen, das miteinander zu verknüpfen. „lovey dovey dummchen“ ist dafür ein gutes Beispiel.

Ihre Lyrik lässt Raum für Interpretation

„Auf der einen Seite möchte man immer mehr wissen, gleichzeitig gibt es aber noch die romantische Ader in jedem Menschen, die all das Wissen verdrängen will und sich den Emotionen hingeben möchte. Da gibt es ein ganz klares Spannungsfeld – wann lässt man eine Seite gewinnen?“ Das habe mit Liebe zu tun, aber auch mit Mythologie, „weil Mythen schon versuchen, sehr viel über das Mensch-Sein auszusagen“. Gleichzeitig fragt sie sich, ob man dem Mensch-Sein überhaupt entkommen könne.

Das Gedicht lässt den Lesern und Leserinnen Raum für Interpretationen. Das gefällt Rüter. „Es gibt dabei kein Richtig oder Falsch“, sagt sie. Was Leser und Leserinnen daraus mitnehmen, bleibt offen – die Geschichte lässt sich vielseitig deuten. Sie will ihre Texte für möglichst alle Menschen zugänglich machen. Dazu gehört auch die je eigene Lesart.

Man muss sich auch loslösen

Die 30-Jährige studierte zunächst Kulturwissenschaft in Hildesheim, später Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut hier in Leipzig. Mittlerweile sei sie „flügge geworden“, erzählt sie. Irgendwann müsse man sich loslösen und eigene Wege gehen.

Mit dem Beginn der Pandemie allerdings veränderte sich dieser Weg. Zweimal bereits fiel die Leipziger Buchmesse aus, Lesungen finden, wenn überhaupt, nur im virtuellen Raum statt. So wie die Preisverleihung in Darmstadt. Lässt sich aus der vorherigen Zeit nicht Inspiration ziehen?

Jeder nimmt die aktuelle Situation anders an

Die Antwort ist für Rüter nicht ganz einfach. Wir seien schließlich noch mittendrin im Geschehen, in ihren Gedichten habe sie das Thema deshalb bisher nicht aufgegriffen und verarbeitet. „Vielleicht fließt es irgendwann noch mit ein.“ Jetzt gerade sei es noch schwer. Auf der anderen Seite ist Rüter davon beeindruckt, wie andere Dichter und Schriftsteller sich in der derzeitigen Situation bewegen. Juli Zeh zum Beispiel habe mit ihrem Roman „Über Menschen“ sogar ein ganzes Buch geschrieben, in dem die Pandemie vorkommt. Sie selbst arbeite an einem Lyrik-Buch, generell schreibe sie eher langsam, erzählt Rüter. Sie braucht Zeit und Ruhe, um ihre Texte zu überarbeiten. Druck macht sie sich damit nicht.

Buchmesse ist wie Weihnachten

Der Ausfall der Buchmesse sei „schon ein sehr wunder Punkt“, denn für sie sei sie immer wie Weihnachten mit all dem, was um die Veranstaltungen herum passiere und weil es dabei häufig zu ebenjenen zufälligen Begegnungen komme, die gerade fehlen. „Ich treffe dort sonst Leute, die sehe ich vielleicht nur einmal im Jahr“, sagt sie. Ähnlich sei das mit all den Lesungen – der Austausch mit anderen Lyrikern oder Lyrikerinnen findet derzeit nur digital statt.

Wie vielen anderen fehlt Rüter die Bühne, die Spannung vor einer Lesung. Das spiele schließlich mit in die Performance hinein und könne Rhythmus und Drive bestimmen. „Man ist auf eine gewisse Art ungeschützter als im eigenen Wohnzimmer“, sagt sie. Zuhause hat sie deswegen ihren Schreibtisch umgestellt, so habe sie zumindest einen neuen Blickwinkel bekommen.

Zur Person: Lara Rüter ist 1990 in Hannover geboren. Sie hat Kulturwissenschaften in Hildesheim studiert, bevor sie ans Deutsche Literaturinstitut in Leipzig wechselte, wo sie Literarisches Schreiben studierte. Die 30-Jährige lebt in Leipzig. 2018 war sie Preisträgerin für Lyrik beim 26. Open Mike, im gleichen Jahr bekam sie auch den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis. 2020 wurde sie mit dem Caroline-Schlegel-Förderpreis für Essayistik ausgezeichnet, 2021 folgte der Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis der Stadt Darmstadt. Sie publizierte in Zeitschriften und Anthologien, unter anderem in „Sprache im technischen Zeitalter“, „Edit“ und in „Transistor³“.

Von Vanessa Gregor