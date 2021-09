Leipzig

Punks im Gewandhaus sind ein seltener Anblick, doch der kulturelle Zusammenhalt in der Pandemie macht es möglich. Unter dem Motto „Leipzig klingt weiter“ öffnet der Klassiktempel derzeit seine Räume für freie Spielstätten, die durch Kapazitätsbeschränkungen nur sehr begrenzt Publikum empfangen können. Am Freitag lud man zusammen mit der Bandcommunity zu „Punkrock meets Hochkultur“ und lies 100 Kilo Herz, Leipzigs derzeit wohl angesagtesten Exportschlager in Sachen Punkrock, für ein ganz besonderes Unplugged-Konzert in den schnell ausverkauften Mendelssohnsaal.

Für die mittlerweile überregional hochgelobten Bläser-Punks war es wohl DAS Wochenende ihrer bisherigen Karriere, denn nach dem Gewandhaus-Abenteuer feierte tags darauf das bandeigene Festival „Dreck & Glitzer“ auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park sein ebenfalls ausverkauftes Debüt. Folge Zwei des Open Airs in 2022 wurde direkt am Abend angekündigt, ein Erfolgsweg a’la Feine Sahne Fischfilet („Wasted In Jarmen“) oder Kraftklub („Kosmonaut Festival“) scheint möglich.

Punkrock-Party

Im Gewandhaus boten die zur Unterstützung geladenen Leipziger Bands Zero Taste und Schlagsaite ebenfalls Exklusives, indem sie sich kurzerhand zum siebenköpfigen Projekt ZeroSaite fusionierten. Dieses dröhnte mit derart geballter Punkrockwucht durch den Saal, dass es die Fans nur schwer auf den Sitzen halten konnte. 100 Kilo Herz wiederum verlegen sich mit Hemd und Krawatte deutlicher auf Hochkultur und verwandelten ihre Songs in gut durchdachte, mal Bigband-artig lebhafte, mal Piano-reduziert ruhige, Unplugged-Nummern. Auch in diesem Gewand entfaltete sich einmal mehr das Talent der Band für mitreißende Melodien im Schnellen wie Balladesken sowie das melancholische Gänsehautpotential ihrer atmosphärisch-lebensnahen Texte.

Mit zwei Piano-Versionen tragen 100 Kilo Herz am Samstag das Gewandhaus auch kurz auf die Parkbühne. Insgesamt überwiegt am Abend aber die Euphorie endlich wieder eine richtige Punkrock-Party feiern zu können. Nach 3G-Einlass sind innen alle Beschränkungen aufgehoben. Also sieht man nach langer Abstinenz wieder Menschen, die sich im Pogokreis leidenschaftlich aneinander werfen und sich Crowdsurfend auf Händen tragen. Im gestuften Areal der Parkbühne ist beides herausfordernd, aber man hat nicht verlernt, aufeinander aufzupassen und so wird Stolpernden umgehend vielhändig aufgeholfen. 100 Kilo Herz begleiten das bunte Treiben neben ihrem energischem Brass-Punk mit reichlich Konfetti und Luftballons. Und immer wieder mit klaren politischen Statements gegen Rechtsruck ab CDU, menschenunwürdige Europaabschottung und Polizeirepression.

Ist das noch Punkrock?

Ohne weitere Gäste wäre das Dreck & Glitzer freilich kein Festival. Noch im Nieselregen eröffnen am späten Nachmittag die Leipziger Power-Surf-Punks The Melmacs und gründen vor lauter Euphorie anlässlich wegfallender Beschränkungen direkt eine Knutschbörse. Die Damen und Herren von Shirley Holmes aus Berlin liefern danach krawalligen Indie-Punk mit 80er-Retrozitaten und Discooutfit statt Punkerkutte. Auch mit der Auswahl der Spaß-Pop-Punker von Montreal zeigt der Charakter des Festivals deutlich mehr in Richtung Highfield-Alternativität als in den Szeneuntergrund.

Unplugged im Klassiksaal und mit dem eigenen Festival im Glitzer-Konfettiregen: Ist das Punkrock? möchte man fast fragen. Gerade weil Beides für eine noch vor Kurzem ‚kleine linke Bläser-und Gitarrenkapelle’ so selbstverständlich möglich scheint, kann man die Frage wohl getrost so ironisch abnicken, wie sie dereinst von ihren Urhebern von Die Ärzte gemeint war.

Von Karsten Kriesel