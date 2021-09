Leipzig

„Es eine Erfolgsgeschichte“, sagt Ex-Thomaspfarrer Christian Wolff. Und Wolfram H. Kapp ergänzt: „Damit konnte damals niemand rechnen“. Die Erfolgsgeschichte ist die der Stiftung Chorherren zu St. Thomae, deren Vorstandsvorsitzender Wolff und deren Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Konventssprecher Knapp ist. Die beiden waren „damals“ schon dabei: 2001, im Jahr nach dem großen Bachfest im Jubiläumsjahr 2000, als sich acht Leipziger Persönlichkeiten zusammensetzten, um zu überlegen, wie man der Stadt dabei helfen könne, Anspruch, Glanz und Ausdehnung dieses Musikfestivals auch künftig zu erhalten. Der damalige Thomaskantor Georg Christoph Biller hatte die Idee, eine Stiftung zu gründen und sie anzulehnen an die Institution der Chorherren des einstigen Augustinerstifts Thomaskirche, Wolfram H. Knapp wurde als erster Stifter gewonnen, „die Erfolgsgeschichte“ begann.

„Die Musik Bachs in ihren geistlichen Bezügen“

Mittlerweile konnten 43 Chordamen und -herren gewonnen werden, sieben davon werden am 2. Oktober, 15 Uhr, in der Motette in der Thomaskirche feierlich eingeführt. Sie kommen aus Leipzig und aus ganz Deutschland, aus Österreich, der Schweiz, Großbritannien, den USA und haben das Stiftungsvermögen um jeweils mindestens 60 000 Euro (Paare 80 000) auf mittlerweile gut und gerne drei Millionen Euro ansteigen lassen. Ein nicht geringer Teil des Vermögens liegt in Immobilien, in die Villa Thomana in der Sebastian-Bach-Straße etwa, die die Stiftung 2005 in erbarmungswürdigem Zustand kaufte, herrlich restaurieren ließ und dann an die Stadt vermietete – ein Grundstock für die laufenden Einnahmen, mit denen die Chorherren ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachkommen, „die Musik Johann Sebastian Bachs in ihren geistlichen Bezügen zu fördern“. So unterstützte sie beispielsweise bei den Bachfesten die Musik in den Gottesdiensten. Oder zuletzt so ziemlich jede Kirchenmusik, die während der Corona-Monate nach dem April 2020 in der Thomaskirche erklungen ist. „Wobei wir“, sagt Wolff, „großen Wert darauf gelegt haben, freie Musikerinnen und Musiker zu unterstützen.“

Den 20. Geburtstag feiert die Chorherren-Stiftung an diesem Wochenende auch mit zwei öffentlichen Veranstaltungen: der Festmotette am Samstag, 2. Oktober, und amFreitag, 1. Oktober, 19 Uhr, in der Grundschule Forum Thomanum (Sebastian-Bach-Straße 1) mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Kultur fördern – Gemeinwohl pflegen – Vermögen stiften“ Es gelten 3-G-Regel und Maskenpflicht, um Voranmeldung wird gebeten – auch zur Motette.

ekstthomas.church-events.de

Von Peter Korfmacher