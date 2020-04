Die Leopoldina und die Thesen von gestern

Halle

Soll man jetzt die Sommerreifen aufziehen? Ist es besser, Aktien zu kaufen oder Blumenerde oder beides? Und kann man Kaffeefilter in die Biotonne werfen? So viele Fragen, so viel Ungeklärtes, mit dem wir orientierungslos durch den Tag torkeln, weil es dazu noch kein Thesenpapier der Leopoldina gibt.

Academia Naturae Curiosorum

Vielen ist die Existenz der 1652 in Bayern als Academia Naturae Curiosorum gegründeten, 2008 in den Rang einer Nationalen Akademie der Wissenschaften erhobenen und seit 2012 im Logenhaus Halle ansässigen Institution erst seit Ostermontag ein Begriff. Da nämlich legte man der Bundesregierung eine 19-seitige Ad-hoc-Stellungnahme ins Nest. Und da Politik neuerdings auf Wissenschaftler hört – ein Phänomen, das man sich auch in anderen Zusammenhängen wünschen würde – geriet der Thesenanschlag zum medialen Großereignis.

Darauf kann man kommen

Auf die Kernaussagen – Schulen schrittweise öffnen, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben stufenweise wieder hochfahren, gleichzeitig die „Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren“ – wären allerdings vielleicht auch ein Bio- und Gemeinschaftskunde-Grundkurs per Skype-Konferenz gekommen.

„Derzeit im Grunde ausreichend vorhanden“

Und da ist noch dieses Diskussionspapier von 2016, in dem man, sehr kurz zusammengefasst, erheblich weniger, aber besser ausgestatteten Krankenhäusern das Wort redete und die folgende These aufstellte: „Qualifiziertes medizinisches Personal ist derzeit im Grunde ausreichend vorhanden, aber auf zu viele Häuser verteilt.“

Derzeit, also vier Jahre später, haben viele – vor allem Betroffene – im Grunde einen anderen Eindruck. Aber auch in der Wissenschaft gilt: Nichts ist so alt wie die Thesen von gestern.

Von jkl