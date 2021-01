Lezipzig/Berlin

Für manche ist es Symbolpolitik und Ausdruck einer nicht unbedingt kulturfreundlichen pauschalen Schließungspolitik: Ausgerechnet die Museen, die sich als Orte mit funktionierenden Hygiene-Konzepten bewährt hatten, durften nicht mehr öffnen, während sich Leute anfangs noch in Möbelhäusern drängten. Nun wollen die deutschen Kunstmuseen so schnell wie möglich raus aus dem Lockdown. Mit einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) sowie ihre Länderkolleginnen und -kollegen haben sich die Leitungen führender Häuser für eine Öffnung starkgemacht. „Unsere Sorge gilt der Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen“, heißt es dort.

„Die Museen haben schon nach der Phase des ersten Lockdowns ihre Häuser mit großer Sorgfalt der neuen Situation angepasst“, schreiben die Verantwortlichen. Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und „wie an keinem anderen öffentlichen Ort“ überwacht würden. Die meisten Museen verfügten über eine ausgefeilte Klimatechnik und Raumkapazitäten, die Bewegungsabläufe nach Distanzgebot steuern und entzerren könnten.

Angebote, „ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen“

Museen könnten „für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen“. Dazu zählen aus Sicht der Unterzeichner etwa das schrittweise Herauffahren der Museen durch Bildungs- und Lernangebote für Schulen und zunehmend mögliche Individualbesuche in Museen bei Verzicht auf touristische Gruppenbesuche, Führungen oder Veranstaltungen. Unterschrieben haben mehr als 50 Direktorinnen und Direktoren, unter anderem Michael Eissenhauer (Staatliche Museen zu Berlin) und Marion Ackermann ( Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Stefan Weppelmann : „Gemeinsame Schritte aus der Krise “

Auch Stefan Weppelmann, seit Jahresbeginn Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig, gehört zu den Unterzeichnern. „Allen ist bewusst, was Corona bedeutet: die Ernsthaftigkeit einer Erkrankung, die Sterblichkeit, die Lage für Schülerinnen und Schüler, die Situation in der Pflege und in den Krankenhäusern, dass das Virus berufliche Grundlagen zerstört. Hier können wir nur zusammenhalten.“ Die Kultur sei eine Form solchen Zusammenhalts und menschlichen Miteinanders, so Weppelmann weiter. „Dieses Miteinander wird in gegenseitiger Rücksichtnahme und Fürsorge sichtbar. Es kann und sollte unter anderem auch mit offenen Museen erfahrbar werden und so auch beitragen, dass wir, unter Beachtung der jeweiligen Präventionen, weiter gemeinsame Schritte aus der Krise tun.“

Nida-Rümelin : Museen „mit Sicherheit kein Treiber des Infektionsgeschehens“

Unterstützung bekommen die Museen vom Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Große Museen seien „mit Sicherheit kein Treiber des Infektionsgeschehens“, sagte er am Dienstagabend bei „ WDR Aktuell“. Man müsse so schnell wie möglich wieder dahin zurückkehren, „wo wir schon mal waren, nämlich lokal fokussiert das Risiko senken und möglichst wenig auf pauschale Maßnahmen setzen, stattdessen risikobezogen vorgehen“, sagte er.

Museen in Leipzig könnten früher öffnen als andere

Eine Sicht, die Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) teilt: „Die städtischen Museen sind auf eine Öffnung vorbereitet, brennen darauf, als Orte der Begegnung und des öffentlichen Diskurses ihren Beitrag zur Pandemiebewältigung beizutragen.“ Aktuell gelte eine Schließung bis zum 8., voraussichtlich mit neuer Rechtsverordnung des Freistaats bis 14. Februar, sagte Jennicke.

Staatliche Museen in Sachsen mindestens bis 28. Februar geschlossen

Danach könnten die Karten neu gemischt werden, zumindest in Leipzig. Die staatlichen Museen in Sachsen sollen dagegen mindestens bis Ende des Monats geschlossen bleiben. „Es gilt die zwischen Kulturministerin Barbara Klepsch und den staatlichen Museen vereinbarte Schließung bis 28. Februar, die auch von vielen kommunalen Einrichtungen mitgetragen wird. Wie es danach weitergeht, soll Mitte Februar mit den Einrichtungen besprochen werden“, sagte ein Sprecher des sächsischen Kunstministeriums. „Der Brief der Museumsleiter ist uns bekannt und der Tenor des Schreibens entspricht auch den Überlegungen zum stufenweisen Öffnen der einzelnen Bereiche, dass Museen bei möglichen Öffnungen zu den Einrichtungen gehören, die vergleichsweise zeitig wieder öffnen können.“

Von Jürgen Kleindienst und Gerd Roth