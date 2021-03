„Die Opposition ist definitiv nicht gescheitert“: Belarussin Rufina Bazlova zeigt ihre Kunst in Leipzig

Leipzig/Prag

Sie macht Kunst für die Widerstandsbewegung in Belarus. In an die traditionellen Wyschywanka-Stickmuster erinnernden Bildern verarbeitet Rufina Bazlova Schlüsselszenen der Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko, der die Massenproteste seit der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl im August 2020 brutal niederschlägt. In der Leipziger Galerie ASPN zeigt sie ihre Kunst. Sie ist Teil der Ausstellung „Demo Mode Society“.

Wie würden Sie die derzeitige Situation in Belarus beschreiben? Sind die Leute erschöpft? Ist die Opposition gescheitert?

Die Menschen sind nicht erschöpft, aber es ist gefährlich, Märsche und große Versammlungen zu organisieren. Die Opposition ist definitiv nicht gescheitert.

Denken Sie, dass die Mehrheit der Menschen in Weißrussland gegen Lukaschenko ist?

Ja, auf jeden Fall.

Glauben Sie, dass die Proteste wieder beginnen werden und wenn ja, wie?

Der Protest findet weiter statt. Ich weiß noch nicht, wie groß der geplante Marsch zum Tag der Freiheit am 25. März sein wird. Aber die Leute sind darauf eingestellt, zu kämpfen, vielleicht partisanenartiger.

Das heißt, die Strategie der Regierung, die Oppositionsführer zu verhaften oder auszuweisen, geht nicht auf?

Lukaschenko hat einige Anführerinnen und Anführer inhaftiert, aber er kann nicht alle ins Gefängnis bringen. Man muss verstehen, dass die Revolution in Belarus vom Volk ausgeht, die Menschen organisieren sich selbst.

Talismann gegen böse Geister

Als die Proteste begannen, begannen Sie, Bilder im traditionellen Wyschywanka-Stil herzustellen. Sie zeigen darauf Schlüsselszenen der Proteste. Was war die Idee dahinter?

Der ursprüngliche Hintergrund war, dass Frauen, die traditionelle belarussische Ornamente herstellten, weder lesen noch schreiben konnten. Das Sticken war die einzige Möglichkeit, ihr Leben, ihre Umgebung darzustellen. Sie schufen spezielle geometrische Zeichen und verwendeten überwiegend rote Farbe als Symbol für Blut und Leben auf dem reinen Leinenhintergrund, der Freiheit und Reinheit symbolisierte. Belarussische Ornamente sind in gewisser Weise ein Code für unsere nationale Geschichte, der als Text gelesen werden könnte. Auch die Ereignisse der letzten Monate stellen einen Teil unserer großen Geschichte dar. Belarus hat sich verändert, ist aufgewacht. Große Veränderungen stehen bevor und müssen in den Stick-Code eingeschrieben werden. Die Volksstickerei wurde auch als Talisman gegen böse Geister verwendet. Ich würde gerne glauben, dass sie diese Kraft in unseren Tagen nicht verloren hat.

Auf einem Ihrer Bilder ist ein Lastwagen zu sehen, der Hakenkreuze ablädt. Was möchten Sie damit zeigen, was ist der Hintergrund?

Auf dem Bild steht das Hakenkreuz einfach für eine Verbindung zum Faschismus, dem Symbol der Grausamkeit. Viele Leute nennen diese brutalen Aktionen, die das Regime des Diktators in Belarus gegen sein Volk unternahm, „faschistisch“. Auch auf dem Bild verwandeln sich die stilisierten Bereitschaftspolizisten in Hakenkreuze. Weil viele von ihnen zu Vollstreckern dieser grausamen Befehle wurden. Aber eigentlich ist das Bild „Dünger“ positiv. All diese schrecklichen Aktionen gehören bereits zu unserer Geschichte. Auf dem Bild haben Lastwagen alles Schlechte abgeladen, und es wurde zu einem Nährboden für ein neues Belarus, das wie eine Blume wächst. Schauen Sie sich das Bild offener an. Da sind die traurigen und müden Augen der Großväter, die Hakenkreuztränen weinen. Ich denke, es ist sehr wichtig, sich an diese dunklen Kapitel unserer Geschichte zu erinnern und nicht so zu tun, als wären sie nie passiert.

Hakenkreuze verklappen: Einer der Siebdrucke, die in der Galerie ASPN zu sehen und zu kaufen sind. Quelle: Rufina Bazlova

Wie waren die Reaktionen auf diese Arbeiten, wie konnten Sie diese Bilder verbreiten?

Ich habe die Serie Anfang August 2020 begonnen und die ersten Bilder auf meiner Instagram-Seite veröffentlicht. Innerhalb von einer Woche folgten ihr mehr als 5000 Menschen. Ich habe viele Nachrichten, alle Reaktionen sind sehr positiv.

Man konnte lesen, dass Sie versuchen, die Opposition mit Ihrer Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Auf welche Weise?

Mit Freunden aus Sankt Petersburg haben wir eine limitierte Auflage von T-Shirts hergestellt und alle Gewinne an die Solidaritätsfonds überwiesen. Außerdem habe ich Kunstgrafiken – die jetzt in der ASPN-Galerie in Leipzig ausgestellt sind – und Einkaufstaschen mit vier Motiven gedruckt. Einen Teil des Erlöses sende ich an die Fonds.

Woran arbeiten Sie gerade?

Ich werde mein Bestes geben, um ein neues Bild für den Tag der Freiheit am 25. März zu machen. Ich habe auch eine Idee für ein größeres Projekt, das die Geschichte der belarussischen Wyschywanka fortsetzt.

Die Kakerlake ist zum Symbol für Lukaschenko geworden, das zeigen Sie auch auf Ihren Bildern. Lukaschenko tritt zweifellos als brutaler Diktator auf, ist dieses Symbol für den Gegner nicht dennoch selbst ein bisschen brutal? Woher kommt es?

Jeder in Belarus hat das Märchen des sowjetischen Schriftstellers Kornei Chukovsky gelesen, in dem eine Kakerlake alle anderen Tiere unterdrückt und unglücklich macht. Im Sommer 2020 startete der beliebte Blogger Sergei Tikhanovsky eine Kampagne, die er „Stop the Cockroach“ (Stopp die Kakerlake, Anm. d. Red.) nannte. Tausende gingen mit Hausschuhen auf die Straße und machten die Geste, die Kakerlake zu zerschlagen. Sergei Tikhanovsky wurde sehr bald verhaftet, und seine Frau Svetlana Tikhanovskaya beschloss, an seine Stelle zu treten. Was meinen Sie mit brutal – eine poetische Metapher für einen Schädling? Die Belarussen sind klug genug, es als Witz zu verstehen.

Rufina Bazlova (r.) bei einer Demonstration für Belarus in Prag. Das Banner mit der Kakerlake ist derzeit in Leipzig zu sehen. Quelle: Rufina Bazlova

Sehen Sie sich als politische Künstlerin? Kann Kunst Teil einer gesellschaftlichen Veränderung sein?

Ich glaube nicht, dass ich als politische Künstlerin bezeichnet werden könnte. Ich war lange Zeit unpolitisch, ebenso wie viele Belarussen. Als Künstlerin stelle ich meine Gefühle dar. Aber die Frage ist natürlich, was mit „politisch“ gemeint ist? Könnten wir es vom Alltag trennen? Normalerweise berührt das, was für mich wichtig ist, auch andere Menschen – zumindest einige von ihnen, und das ist genug. Ich denke, so funktioniert Kunst.

Sie leben und arbeiten in Prag. Ist es hilfreich, dass Sie von einem sicheren Ort aus arbeiten und die Proteste unterstützen können?

Natürlich. Ich denke, wenn ich damals in Belarus gewesen wäre, wäre die Serie nicht entstanden.

In unseren Medien gibt es das Bild, dass die Proteste in Belarus sehr weiblich sind. Stimmt das?

„Lukaschenko wollte sich über ,schwache Hausfrauen’ lustig machen“

Im Gegensatz zu früheren Protesten war die Bewegung viel massiver. Die Proteste des letzten Jahres begannen drei bis vier Monate vor dem Wahltag, als Menschen in langen Schlangen anstanden, um ihren Lieblingskandidaten die Stimme zu geben. Aber alle wurden zu Unrecht ausgeschlossen. Zu Lukaschenkos Überraschung nahmen Frauen ihre Plätze ein. Nach brutalen Aktionen im August gingen Frauen in Weiß auf die Straße, es wurde ein traditioneller weiblicher Marsch. All diese Reaktionen waren für das patriarchale Regime absolut schockierend. Lukaschenko wollte sich über „schwache Hausfrauen“ lustig machen, erschuf mit ihnen aber gewissermaßen seinen größten Rivalen.

Zur Person: Rufina Bazlova Rufina Bazlova ist eine in Prag lebende belarussische Künstlerin, die in den Bereichen Illustration, Comic, Kunstbücher, Puppenbau, Szenografie, Performance und Kostümdesign arbeitet. Sie erlangte internationale Aufmerksamkeit für ihre Serie „The History of Belarusian Vyzhyvanka“, in der das traditionelle Medium der Volksstickerei verwendet wird, um die Proteste in Belarus darzustellen. Die 1990 geborene Künstlerin hat einen Master-Abschluss für Illustration und Grafikdesign an der Westböhmischen Universität in Pilsen und einen Bachelor in Szenografie an der Academy of Performing Arts in Prag (DAMU). Sie ist auch Autorin des vollständig gestickten Comics Ženokol (Feminnature). Zusammen mit ihren Kollegen von der DAMU gründete sie eine Gruppe von Puppenspielern namens Sleď Pod Kožichem (Hering unter einem Pelzmantel). Ihr Stück RAW wurde 2020 beim renommierten Figura Theater Festival in Baden (Schweiz) für den Greenhorn Award nominiert.

Was sollten Westeuropa, die EU, Deutschland in dieser Situation jetzt tun und was nicht?

Ich denke, Westeuropa tut, was es kann, aber aufgrund der komplizierten bürokratischen Systeme dauert es lange. Es ist aber sehr wichtig, Belarus auf der Tagesordnung zu halten, über Ungerechtigkeit zu schreiben und Ihrer Regierung Fragen zu Belarus zu stellen. Das weltweite Interesse an der Situation in unserem Land wird die Selbstsicherheit des Regimes destabilisieren.

Info: Rufina Bazlowas Kunst ist in der Ausstellung „Demo Mode Society“ in der Galerie ASPN (Spinnereistr. 7) in Leipzig zu sehen, geöffnet Mi–Fr, 11–18, Sa 11–16 Uhr. Termine nach Vereinbarung online, per Telefon sowie an der Tür; die Schau wurde bis 10. April verlängert

Von Jürgen Kleindienst