Die Party hat immer recht: Jaga Jazzist zum Abschluss der 45. Leipziger Jazztage

Leipzig

Die 45. Leipziger Jazztage gingen am Wochenende als nun schon zweiter Jahrgang mit Pandemieeinschränkungen durchs Ziel. Für den ersten im Vorjahr hatte es den neu ins Leben gerufenen Deutschen Jazzpreis als bestes nationales Festival gegeben. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, entsprechend hoch die Ambitionen des Teams der Macherinnen und Macher. „Stillstand ist nämlich nicht unser Ding“, war im Programmheft zu lesen.

An zehn Tagen gab es etwa drei Dutzend Bands an zwölf Spielorten. Neu darunter war zum Beispiel das Stadtbad in der Eutritzscher Straße. Der sonst weitgehend ruhende Dreiflügelbau von 1916 mit seinen orientalischen und Jugendstilelementen wurde als „Lost Place“ zu beleben versucht mit Musikern als Atmosphärenerzeugern zwischen und in den leeren Becken, Bassins, Saunen, Umkleiden und Ruheräumen in den oberen Etagen.

Der Jazz als körperliche Kunst

Das Wandeln durch die Hallen und hallenden Räume aber musste durch die Coronaauflagen so reglementiert bleiben, dass sich ein hinter Masken anonymisiertes Publikum nicht recht einlassen konnte auf die gute Idee – und die besonderen Raumerfahrungen weitgehend auf der Strecke blieben. Um „Body Time“ ging es diesmal.

Das zielte darauf ab, dass der Jazz eine sehr körperliche Kunst ist, die viel Einsatz erfordert. Es wollte aber auch die Selbstbesinnung der individuellen Rückzüge in den letzten Monaten in wechselnde Bilder rücken und die aktuell geführten Diskurse um Genderfragen.

Aufgegangen ist das nur partiell, was vor allem an den erschwerten Planungsperspektiven lag. Unsicherheiten, Sicherheitskonzepte und ungewisse Einreisebedingungen bestimmten die Vorbereitungszeit, was zu einer Vielzahl von frischen Formaten und Spielkonstellationen speziell fürs Festival führte, denen man gar zu oft die nur kurze Probephase anhörte. Viel Jugend-forscht-Mäßiges war zu erleben, und situationsbedingt kamen nur wenige Stars der Branche.

Ohne Stühle wäre es noch schöner gewesen im Werk 2

Martin Horntveth, Schlagzeuger der seit einem Vierteljahrhundert schon die Audienzen verblüffenden Jaga Jazzist aus Trondheim, freute sich am Freitagabend beim Doppelkonzert im Werk 2 sichtlich, dass die Großkapelle seit dem Dezember 2019 endlich mal wieder Norwegen verlassen durfte.

Es sind dann auch genug Leute vor der psychedelisch illuminierten Bühne versammelt, dass der Auftritt des Oktetts zum breitwandfinalen Fest werden kann. Ein nicht zu überblickender Maschinenpark auf der vollgestellten Bühne wird auf eine Weise vitalisiert, dass es besser gewesen wäre, der Saal hätte nicht bestuhlt sein müssen.

Bis zu fünf Keyboards senden Klangschwaden, aus denen sich vor intensiven Rhythmen Bläsereinlagen schälen. Das alles hat eine elektrisierende Dichte, die etwas Spaciges verströmt. Tasten, Blech und Gitarren senden eine dringliche Rockmusik, die in die Beine geht und von Protagonisten verabreicht wird, die einen erwachsenen Rock zelebrieren in voller Breitseite.

Wie Metallspäne an einem Magneten

Das ist eine unverhoffte, erfrischende und vor allem neue Form von Jazzrock, den man eigentlich als selig vergangen abgelegt hatte. Mal wird ein Tubafundament gelegt, dann wieder schmirgelt sich das um eine dunkle Posaune, stets ist es losgehend, eng und drängend. Der Rhythmus macht diese Musik, die sich zu Tranceschleifen steigert, die weit ausschwingen dürfen und zum Tanzen einladen. Die Keyboardflächen tragen, und unter der Oberfläche ist ganz viel los. Alles ordnet sich dem druckvollen Rockschlagzeug zu wie ganz viele Metallspäne einem Magneten.

Die Party hat immer recht. Zumal wenn sich so eine kompakte Intensität entwickeln kann, aus der immer wieder neue Klangbaddetails herausstechen. Die volle Dröhnung ergibt das, punktgenau und doch weit ausholend in faszinierender Musikalität. Problematisiert wird hier nicht, vielmehr kommt man auf den Punkt, der dann weit mäandernd umspielt wird. Insistierend und variierend heben immer andere Endlosschleifen ab mit einem tragfähigen Groove, auf dem Vertrautes in neuen Farben schillert, drängelt und ins Zentrum trifft.

Nach Jakob Bro und Michael Wollny haben die Jazztage so noch einen Höhepunkt – traditionelle Formate da, dann wieder unorthodoxe Bandgefüge. Ein Festival dieser Größenordnung kommt nicht aus ohne diese sicheren Bänke, auf die man sich verlassen kann. Sonst verliert es sich in Versuchsstadien, wo das gut Gemeinte das gut Gemachte überdeckt. Diese Jazztage bewegten sich genau auf dieser Schnittstelle.

45. Leipziger Jazztage Die 45. Leipziger Jazztage standen in diesem Jahr unter dem Motto „Body Time“, im Fokus des zehntägigen Programms stand also der Körper, was auch als Reflexion auf die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie gemeint war. Vom 30. September bis 9. Oktober standen Musiker in 36 Bands an 12 Spielorten im gesamten Stadtgebiet auf der Bühne. Nach der Eröffnung in der Musikalischen Komödie gab es Konzerte unter anderem im Neuen Schauspiel, Werk 2, UT Connewitz, naTo, Stadtbad und Horns Erben. Der Abschluss fand im Schauspielhaus statt. Der 25. Jazznachwuchspreis der Stadt Leipzig ging an den Schlagzeuger Philippos Thönes. www.jazzclub-leipzig.de/leipziger-jazztage

Von Ulrich Steinmetzger