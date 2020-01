Die Performance „Trials of Money“ zerrt das Geld vor ein Tribunal – in einer Bankfiliale

Leipzig

Wenig ist uns so selbstverständlich und rätselhaft zugleich wie Geld. Etwas, das wir täglich in der Hand halten, aber um dessen Geschichte, Wesen und Verführungskraft ranken sich Mythen. Mit Büchern, die das Wort „Geld“ im Titel tragen, lassen sich Regalmeter füllen. Es wird verherrlicht oder als sichtbares Zeichen eines Systems verdammt, das Menschen ausbeutet. Deshalb macht die Performance „Trials of Money“ („Geldprozesse“) dem Geld den Prozess. Am Donnerstagabend war die deutschsprachige Erstaufführung in der Commerzbank-Filiale am Leipziger Thomaskirchhof.

Die Residenz des Schauspiels Leipzig hat als Veranstalterin nach einem passenden Ort außerhalb der Theaterräume gesucht und mit der Bank eine Partnerin gefunden. Draußen im Vorraum piepen die Geldautomaten bei der Geheimzahleingabe. Drinnen hängt Luca Mattei, einer der beiden Performer, ein handgeschriebenes Plakat auf: „Wenn Geld die Welt regiert, dann sollte es zur Verantwortung gezogen werden für den Zustand, in dem sich unsere Welt heute befindet.“

Das ist der Ausgangspunkt der von Christophe Meierhans konzipierten Performance, die fünf dem Strafgesetzbuch entnommene Anklagepunkte von „Betrug durch Vortäuschung falscher Tatsachen“ bis „Sklaverei durch Schuldknechtschaft“ aufführt. Ein spielerisches Konstrukt, das auf originelle Weise unsere Beziehung zum Geld und dessen systembildende Kraft hinterfragt.

Meierhans, gebürtiger Genfer, gegenwärtig am Kaaitheater in Brüssel beschäftigt, schließt mit seinen Produktionen immer wieder politische Themenfelder auf – stets gemeinsam mit dem Publikum. Das bildet in diesem Fall das Tribunal, stellt den Richter, befragt die Zeugen und beschließt demokratisch die Länge der Anhörungen.

Neun Zeugen vom Wirtschaftsprofessor bis zum Obdachlosen stehen bereit, fünf werden letztlich gehört. Zeugen, die nicht real anwesend sind. Meierhans versucht, ihre Positionen auf Basis von Recherche-Interviews einzunehmen. Im Zeugenstand, äußerlich nur kenntlich gemacht durch wechselndes Schuhwerk, schlüpft er in die jeweiligen Positionen.

Keine leichte Aufgabe, da Meierhans nicht vorgefertigte Texte reproduziert, sondern im Geist des jeweiligen Zeugen flexibel auf konkrete Fragen eingehen muss. Zudem bewegt er sich auf Deutsch in einer Fremdsprache, was den Ausführungen ebenfalls Präzision raubt.

Dennoch gelingt es „Trials of Money“, inspirierende und konträre Sichtweisen aufblitzen zu lassen. Da skizziert etwa Tarel Tirosh, israelische Tänzerin, wie sie sich aus der geldlosen Gemeinschaft eines Kibbuz löste – und ihr erst die Geld-Welt Individualität erlaubte.

Die Erfahrung Pierre-Laurent Châtaigners mit „G1“ fließt ein, eine freie, nach basisdemokratischen Grundsätzen organisierte Währung. Erklären kann der Abend das Funktionsprinzip nicht umfassend (auf der Homepage www.duniter.org wird es vorgestellt), nur anreißen in diesem spielerischen Tribunal, das dazu anregt, selber weiterzudenken.

Als Pascal Vandeplas lässt Meierhans einen ehemaligen Banker sprechen: Eine Bank, die Geld verleihe, schöpfe es erst in diesem Moment, „ein buchhalterischer Trick“. Warum aber solle man für Geld, das niemand fehle, Zinsen als Entschädigung zahlen? Für Vandeplas ein ethisches Dilemma. Er kündigte.

Gewitzt bedient sich Meierhans bei Frank Ochberg, Psychiater, der das Stockholm-Syndrom auf unseren Umgang mit Geld anwendet. Bei Geiseln stellt sich mitunter in ihrer Abhängigkeit eine Komplizenschaft ein, der Unterdrücker wird zum Retter verklärt. Analog sieht Ochberg eine „paradoxe Liebe“ zum Geld.

Gegen Ende verwandelt sich das Tribunal in eine ironische Séance mit Geldbeutel auf dem Schoß und Finger am Puls des Nachbarn zur Wahrheitsfindung. Das Tribunal als Medium. Ein Urteil bleibt aus. Es darf sich individuell in den Köpfen formen. Beim Weg nach draußen, vorbei an den Geldautomaten.

Von Dimo Rieß