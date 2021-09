Halle

Er hätte es sich einfacher machen können mit seiner Antrittsinszenierung in Halle. Der Brite Walter Sutcliffe, der neue Intendant der Oper, hat sich nicht für einen Repertoirefavoriten entschieden, sondern für ein Statement, das den Intendanten und Regisseur programmatisch vorstellt. Benjamin Brittens Dreiakter „A Midsummer Night’s Dream“ aus dem Jahre 1960.

Darum wird es spannend, in welchem Umfang das Opernpublikum in sein Haus zurückkehren wird. Zur Eröffnungspremiere hatte man jetzt 250 Zuschauer zugelassen. Tags zuvor waren es in Meiningen bei ähnlichen Kapazitäten 500. Nicht wenige hoffen auf die Zeit, in der auch in den Theaterbetrieben alle Mitarbeiter geimpft sind, um mit 2G-Regel zu einem halbwegs normalen Modus zu finden.

Wirkung als Gesamtkunstwerk

Unter diesem Aspekt war das Massenaufgebot an Personal für den Sommernachtstraum geradezu kühn. Aber es hat sich gelohnt. Brittens Shakespeare-Oper wirkt nicht über einzelne Arien oder Chöre, sondern als Gesamtkunstwerk. Die über 20 Partien erlauben einen Aufmarsch der Künstler des Hauses. Das endlich wieder eingeführte Programmheft weist bei 15 Hauptpartien nur drei Gäste aus. Vor allem der Counter Leandro Marziotte als geschmeidig verschlagener Oberon ist eine exzellente Komplettierung des Hausensembles. Gesungen wird Deutsch, was für den Gesang mitunter eine Herausforderung ist. Dennoch bleibt ein Restnebel über der Frage, wer eigentlich gerade auf wen scharf ist. Am Ende, nach der Zaubernacht mit der Verwirrung der Gefühle und des Begehrens, sind wenigstens die Betroffenen etwas schlauer. Und auch wir haben was über Schein und Wirklichkeit gelernt. Und über das Theater.

Sutcliffe erzählt etwas über dessen Verhältnis zum Leben und wie das Eine ins Andere greift. Er macht aus dem Stück ein Theater auf dem Theater. In einer Ästhetik, die auf den ersten Blick seltsam abstrakt bis unterkühlt wirkt, aber zunehmend ihre eigene suggestive Atmosphäre entfaltet. Er übersetzt das Flirren der Sommernacht in einen Theaterraum, der ohne jeden naturalistischen Grashalm auskommt. Dadurch gibt er der Musik den Raum, um ihre magische Wirkung zu entfalten.

Im dunklen Ganzkörperkondom

Jon Bausor hat die wabenartige Deckenverkleidung des Opernhauses in mehreren Segmente bis in die Tiefe der Hinterbühne verlängert, samt weiterem Vorhang und einem Neonkreis um die spiegelglatte Spielfläche. Herzog Theseus (spielfreudig: Ki-Hyun Park) und seine Frau beginnen als Zuschauer wie wir. Aber Theseus wird alsbald hineingezogen. Neben seiner eigenen Spiegelung als Elfenkönig Oberon, aber auch als dessen rechte Hand Puck. Der geistert in Gestalt von Sergiy Mishchurenko parallel noch einmal im dunklen Ganzkörperkondom als gesichtsloser Schatten eindrucksvoll durch die Szene.

Die Handwerkertruppe steigt über den Zuschauerraum ins Spiel ein und schafft es bei der Aufführung ihres Stückes von „Pyramus und Thisbe“ tatsächlich zu einem komischen Stück im Stück. Das ist auch deshalb so unterhaltend, weil in den Übertiteln auch die Quellen für die von Britten zahlreich verwendeten musikalischen Zitate aus der Musikgeschichte angezeigt werden. Und natürlich, weil vor allem weil Michael Zehe als Squenz und Gerd Vogel als Zettel vokal und darstellerisch eine Klasse für sich sind.

Betörende Präzision

Die Staatskapelle spielt in etwas über 30-köpfiger Besetzung mit betörender Präzision und erfüllt mit Michael Wendeberg am Pult die besondere Herausforderung, den atmosphärischen Teil des Gesamtkunstwerkes beizusteuern, ganz hervorragend. In Halle fragen sich viele Konzert- und Opernbesucher schon länger, wieso man Wendeberg nicht längst zum nominellen Chef der Staatskapelle gemacht hat.

Info: Vorstellungen: 25. September, 9., 22., 31. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Oper 7. November 2021, 3. Dezember 2021; www.buehnen-halle.de

Von Joachim Lange