Neu Meteln

Watteweiße Wolken kleben am blauen Himmel, darunter liegt die hügelige Mecklenburger Landschaft am Schweriner See mit Feldern, Wiesen, DDR-Bauten. Ein Tag wie gemalt für einen Besuch bei der Schriftstellerin Helga Schubert in der Künstlerkolonie Neu Meteln.

Seit 1975 wohnen Schubert und ihr Mann Johannes Helm hier. Mit der Mecklenburger Ruhe ist es vorbei, seit Helga Schubert am 21. Juni den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis für den Text über ihre komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung gewonnen hat.

Anzeige

„ Helga wer?“

Nachbarn kamen vorbei, Joachim Gauck hat angerufen. Ostdeutsche sagten: „Schön, dass Helga Schubert den Preis bekommen hat.“ Westdeutsche fragten sich: „ Helga wer?“, googelten und wunderten sich, dass man Bücher von ihr nur digital oder antiquarisch zu Märchenpreisen von Hunderten Euro bekommt. Dabei wurden ihre Bücher seit Ende der 70er-Jahre vor allem im Westen veröffentlicht, den DDR-Zensoren war sie zu kritisch.

Weitere LVZ+ Artikel

Und nun wird die 80-Jährige als Neuentdeckung im deutschsprachigen Literaturbetrieb gefeiert. Späte Genugtuung: Schon vor 40 Jahren war sie zum Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen, die DDR ließ sie nicht ins NSW – ins „Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet“.

Sie hat immer geschrieben

Nach einer langen Pause trudeln jetzt wieder Anfragen für Lesungen ein. Da ist sie zurückhaltend, sie muss ihren Johannes versorgen. Der 93-jährige ist schwer krank.. Aber sie freue sich über das Interesse, nachdem es so viele Jahre ruhig um sie geworden war. Die letzte Buchveröffentlichung war 2003 „Die Welt da drinnen“ über Euthanasie im Dritten Reich in der Schweriner Nervenklinik.

Aber Helga Schubert hat immer geschrieben, täglich. „Alles, was ich sehe und erlebe. Es verdichtet sich sofort und wird zur Erzählung.“ Sie begann mit 20. Damals studierte sie Psychologie in Berlin, war mit einem Maler verheiratet und hatte gerade ihr Kind bekommen. Detailreich erzählt sie, wie sie dahinterkam, dass ihr Mann mehrere Freundinnen neben ihr hatte. „Da habe ich meine erste Geschichte geschrieben.“

Nichts bleibt im Ungefähren

Schubert ließ sich scheiden, zog das Studium mit Kind durch und arbeitete bis 1987 als Psychotherapeutin. 1975 erschien ihr erster Erzählband „Lauter Leben“. Kurzgeschichten über den Alltag in der DDR. Meist über Frauen. Sie schreibt in kurzen Sätzen, nüchtern, prägnant. Da bleibt nichts im Ungefähren. Wie in ihrer Haltung, klar im Ja und Nein.

Dass sie diesen inneren Kompass seit Kindertagen hat, verdankt sie der Mutter. Nachzulesen in ihrem nun preisgekrönten Text „Vom Aufstehen“, einer klugen Reflexion über das eigene Leben, das Leben der Mutter und das Verhältnis zu ihr. Über Schuld und Vergebung und die Einsicht, dass man die Mutter nicht lieben muss. Es reiche, sie zu ehren. Klare Werte wurden ihr vermittelt: Wir leben in einer Diktatur, ein anständiger Mensch geht nicht in die SED, spitzelt nicht. Die Mutter musste siebenmal die Arbeitsstelle wechseln, weil sie nicht in die SED gegangen ist.

Im Dorf der Künstler

Helga Schubert wollte, sobald sie volljährig war, in Westberlin leben. Doch dann kam der erste Mann, das Baby – und plötzlich stand die Mauer. Aber später, 1983, brannte ihr Haus in Mecklenburg ab, und sie dachte: So, jetzt gehen wir in den Westen. Doch das wollte ihr Mann nicht, sie bauten neu.

Die Schriftstellerin Christa Wolf hatte das Reetdachhaus vermittelt, nachdem Helga Schubert 1975 schwer an Krebs erkrankt war und mit der Familie in der Gegend Ferien machte. „Die 6000 Mark für den Kauf habe ich mir von Sarah Kirsch geliehen.“ Im Dorf und in der Umgebung um Dambeck und Drispeth wohnten schon Schriftsteller und Künstler: der griechische Autor Thomas Nicolaou, Joachim Seyppel, Werner Lindemann, Daniela Dahn, Joochen Laabs, Wolf Spillner und Detlef Kempgens.

Für die Stasi waren all diese Künstler ein „operativer Vorgang“. Alte Akten der Stasi besagen: „Es ist trotz jahrelanger Bemühungen nicht möglich, in den persönlichen Bereich der Schubert einen IM zu platzieren, weil sie ausschließlich mit Menschen umgeben ist, die ebenfalls operativ bearbeitet werden.“

Brief von Angela Merkel

Dass sie nicht in den Knast gewandert sei, verdanke sie unter anderem ihrer Bekanntheit im Westen. Und sie hatte einen Deal mit den DDR-Funktionären: Ihr lasst mich zu Lesereisen oder Vorträgen raus, dafür bekommt ihr meine Devisen. „Ich habe das Honorar dann eins zu eins in Ostmark erhalten, die DDR hat sehr viel Geld mit mir verdient.“

Helga Schubert erzählt pointiert, auch ausschweifend. Sie spricht vom 9. November, als sie und ihr Mann nach Gesprächen mit Offizieren durchs Brandenburger Tor gehen durften. Sie stockt kurz, die Augen werden wässrig. Sie erzählt von Angela Merkel, die als Umweltministerin einige politisch interessierte Menschen angeschrieben habe, mit denen sie sich treffen wollte. Auch Helga Schubert, die sich in der Wendezeit politisch engagiert hatte.

Hoher Preis

Sie erzählt von Drohungen – eine Lesung mit Herta Müller und die Annahme des Fallada-Preises 1983 musste sie ablehnen, weil sie sonst nicht mehr in die DDR gelassen worden wäre. „Ich liebe meinen Mann und mein Kind, natürlich wollte ich zurück.“

Heute hat sie die freie Wahl. Vier Verlage haben angerufen, sind an ihren Werken interessiert. Im nächsten Jahr, sagt Helga Schubert, erscheine ein neues Buch von ihr. Texte gebe es genügend. Sie habe einen hohen Preis bezahlt für das Schreiben in der DDR. Jetzt sei sie frei.

Pressesprecherin des Runden Tischs Helga Schubert wurde 1940 in Berlin-Kreuzberg geboren. Ihre Mutter war Volkswirtin und später Bibliothekarin, ihr Vater Gerichtsassessor. Er fiel 1941 als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Schubert studierte Psychologie und arbeitete bis 1987 als Psychotherapeutin. Sie veröffentlichte ab den 70er Jahren Kinderbücher, Prosa und Theaterstücke sowie Hör- und Fernsehspiele, erhielt den Heinrich-Mann-Preis und die Ehrendoktorwürde der Purdue University. Während der Wende 1989 engagierte sie sich im Neuen Forum und war bis März 1990 parteilose Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches in Ost-Berlin.

Von Petra Haase